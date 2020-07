Kosmetiikka

Kim Kardashian West ja Kylie Jenner (vasemmalla) ovat tehneet satojen miljoonien dollareiden sopimukset kosmetiikkayhtiö Cotyn kanssa. Siskopuolet tulivat maailmalla tunnetuksi tosi-tv-sarjasta Kardashianit. Rihanna perusti Fenty Beauty by Rihanna -brändinsä yhdessä pääomistaja LVMH-konsernin kanssa.

”Aina upea, ei koskaan samanlainen.”

Italialaisen näyttelijän ja kauneusikonin Sophia Lorenin nimikkohajusteen mainos päättyy sanoilla, jotka kuvailevat sekä tuotetta että Lorenia itseään. Sophia-tuoksu lanseerattiin yhteistyössä kosmetiikkayhtiö Cotyn kanssa vuonna 1981.

Lorenin jälkeen julkisuuden henkilöt Beyoncé Knowles-Carterista koripalloilija Michael Jordaniin ovat myyneet hajusteita omalla nimellään.

Viime vuosina julkkisbrändit ovat kasvattaneet kauneusmaailman jalansijaansa entisestään. Perinteisestä ja sosiaalisesta mediasta tunnetut hahmot, kuten Gwyneth Paltrow ja Jessica Alba ovat panneet pystyyn omia yrityksiä ja laajempia tuoteperheitä.

Viimeisin liike kauneuden julkkismarkkinoilla nähtiin viime viikolla, kun Coty ilmoitti ostavansa viidenneksen Kim Kardashian Westin kosmetiikkayrityksestä KKW:stä. Kauppahinta on 200 miljoonaa dollaria eli noin 177 miljoonaa euroa. Kauppa siis arvottaa koko Kardashian Westin yrityksen miljardin dollarin arvoiseksi.

Vuodenvaihteessa Coty hankki 51 prosenttia Kardashian Westin siskopuolen Kylie Jennerin meikkiyrityksestä 600 miljoonalla dollarilla eli noin 530 miljoonalla eurolla, jolloin yrityksen arvoksi katsottiin reilu miljardi euroa. Toukokuussa Forbes tosin pudotti Jennerin miljardöörien listaltaan ja tuli siihen tulokseen, että Jennerin yritys olisi huomattavasti vähemmän tuottava, kuin mitä on annettu ymmärtää.

”Kisa hyllytilasta on armoton”, Aalto-yliopiston markkinoinnin ja johtamisen työelämäprofessori Pekka Mattila sanoo.

Coty esimerkiksi kosiskelee yritysostoilla hankkimiensa henkilöbrändien kautta nuorten aikuisten suosiota. Kuluttajien mieltymykset muuttuvat eivätkä perinteikkäät brändit enää houkuttele. Nuoret hakevat meikki- ja hyvinvointivinkit sosiaalisesta mediasta, jossa heidän tuntemansa hahmot jakavat tietoa seuraajilleen.

”Se liittyy laajempaan populaarikulttuurin muutokseen. Haluamme asemoida itsemme ja määritellä identiteettimme vielä tarkemmin. Nyt voimme tehdä sen kiinnittymällä henkilöön, jonka meikkejä tai ihonhoitotuotteita käytämme. Enää ei riitä se, että on luonnonkosmetiikkaa tai ei ole eläinkokeita. Voimme valita sen henkilön kautta tarkemmin, kuinka feministisiä, ilmastokeskeisiä, sporttisia tai tiettyyn musiikkityyliin sitoutuneita olemme”, Mattila sanoo.

Cotylla on Reutersin mukaan miljardien dollarien velkataakka, jota se yrittää karistaa. Cotyn toimitusjohtaja on vaihtunut viidesti viiden vuoden aikana. Syyskuussa johdossa aloittaa Sue Y. Nabi, joka on urallaan työskennellyt 20 vuotta maailman isoimman kosmetiikkavalmistajan L’Oréalin leivissä. Ennen Nabia kesäkuussa toimitusjohtajana aloitti Cotyn pääomistajan JAB Holdingsin hallituksen puheenjohtaja Peter Harf, joka sai ylennyksen pääjohtajaksi.

Cotyn osakkeen hinta on ollut laskussa viime vuosina sen jälkeen, kun yhtiö hankki P&G:ltä kymmeniä tuotemerkkejä.

Velkaongelmat ovat peruja vuodelta 2016, jolloin Coty osti kymmeniä brändejä kuluttajatuotejätti Procter & Gamblelta. Vuosi sitten Coty myönsi, että sillä on ollut vaikeuksia saada portfoliota toimimaan. Kesällä 2015 yhtiön osakkeen hinta pyöri 30 dollarissa, kun tänä keväänä se on laskenut alle viiteen dollariin.

Luksustuotteisiin erikoistunut ranskalainen Moët Hennessy Louis Vuitton eli LVMH-konserni perusti musiikistaan kuuluisaksi tulleen Rihannan kanssa Fenty Beauty by Rihanna -meikkisarjan vuonna 2017. Robyn Rihanna Fentyn nimeä kantava meikkibrändi tuotti LVMH:n mukaan ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonnaan 2018 puoli miljardia euroa. Reutersin mukaan samana vuonna koko konserni teki 46,8 miljardin euron liikevaihdon.

Myös Stefani Germanotta, joka tunnetaan paremmin artistinimellään Lady Gaga, perusti Haus Laboratories -brändin yhteistyössä Cotyn kanssa. Coty oli mukana Lady Gagan hajuveden Famen lanseerauksessa.

Sittemmin syksyllä 2019 Gaga lanseerasi oman meikkisarjan Haus Laboratories -brändin alla yhteistyössä Amazonin kanssa. Hausiin on sijoittanut pääomasijoitusyhtiö Lightspeed.

”Ellei tavoita oikeaa kohderyhmää, on ihan yhtä tyhjän kanssa tuoda tuote markkinoille.”

Youtube ja Instagram ovat pullollaan meikkitutoriaaleja ja tuotearvosteluja. Yhteen asiaan erikoistuneet vloggaajat ja tubettajat voivat tavoittaa miljoonayleisöjä, jolloin uusien tuotteiden näkyvyys voi olla taattu vain yhden onnistuneen yhteistyön avulla. Osa some-persoonista, kuten amerikkalainen meikkitaiteilija Jeffrey Steininger eli Jeffree Star, on myös perustanut omia meikkimerkkejä. Jeffree Starin Youtube-kanavalla on liki 18 miljoonaa tilaajaa ja hänen meikkejään saa jopa Suomen Sokoksista.

Kun Coty viime syksynä osti enemmistön Kylie Cosmetics -brändistä, Cotyn talousjohtaja Pierre-André Terisse kommentoi tämän olevan houkutteleva ihonhoitobisneksen lisäksi verkkonäkyvyytensä ansiosta.

”Markkinan kasvu löytyy tästä”, Terisse sanoi Wall Street Journalille.

”Aikaisemmin itse brändi oli laadun tae, nyt se henkilö on laadun tae”, Mattila sanoo.

Kardashian Westillä on Instagramissa noin 177 miljoonaa seuraajaa ja Jennerillä noin 183 miljoonaa. Jennerin perustamaa Kylie Cosmetics -brändiä seuraa Instagramissa 24,2 miljoonaa tiliä. Vastaavasta Cotyn brändit Max Factor tai Covergirl voivat vain haaveilla.

Coty ei tarvitse Kardashian-Jennereiltä tuoteosaamista, vaan tunnetun ja houkuttelevan nimen.

”Kosmetiikan ja ihonhoidon tuotekehitys on hyvin erikoistunutta, mutta ellei tavoita oikeaa kohderyhmää, on ihan yhtä tyhjän kanssa tuoda tuote markkinoille. Yritys maksaa ison nimen 150 miljoonasta someseuraajasta ja pääsystä fanijoukkoon”, Mattila sanoo.

”Nämä julkkikset yleensä vain antavat tuotteelle nimen, ja tuotekehitys on kokonaan ulkoistettu”, Mattila sanoo.

Kardashian Westin ja Jennerin meikkituotteet on valmistanut Seed Beauty, joka on vastikään haastanut siskokset sekä Cotyn oikeuteen liittyen liikesalaisuuksien vuotoon. Seedin mukaan Coty on saanut luottamuksellisia tietoja yrityksen toimintamalleista sijoittaessaan Kardashian-Jennereiden yrityksiin.

Coty omistaa lukuisia hajustebrändejä ja meikkimerkkejä, kuten Covergirl, Max Factor, Rimmel London, Wella ja Bruno Banani.

Mattila uskoo, että julkkisten ympärille syntyvien tuoteperheiden ilmiö tulee jatkumaan vielä pitkään.

”Alalla on ollut alusta lukien mainoskasvoja, mutta kenttä on muuttunut. Aiemmin brändi dominoi ja mannekiini oli tosiaan vain kasvot. Oli suuri uutinen, kun L’Oréal vaihtoi brändikasvoa. Nykyisin ne kasvot ovat itsessään se brändi. Se on ihan tervekin ilmiö, koska nämä ihmiset tekevät rahaa itselleen, eivät vain sille yritykselle”, Mattila sanoo.

Mattila sanoo, että pienempien brändien ostaminen isoon yhtiöön on toimialat ylittävä trendi.

”Aiemmin luotettavuus tuli siitä, että yritys on iso, mutta nyt isosta on tullut epäilyttävää. Elintarvikealalla on ollut sama. Isommatkin talot kasvavat nyt sillä, että ostavat pieniä. Samalla ne naamioituvat pieneksi. Useiden pienten brändien omistaja voi asemoitua eri paikkoihin. Sama omistaja voi edustaa vaikka luonnonkosmetiikkaa, apteekkikosmetiikka ja sporttisuutta eri brändien kautta”, Mattila sanoo.

Kauneusala muodin tapaan on ollut aiemminkin hyvin henkilöitynyttä. Mattila muistuttaa, että esimerkiksi maailman suurimpiin kosmetiikkavalmistajiin kuuluva Estée Lauder alkoi yhden naisen visiosta. Myös ikoninen kosmetiikkabrändi Elizabeth Arden kantaa perustajansa nimeä.

Aiemmin yritykset valitsivat mainostensa keulakuviksi kauniita ja ihailtavia hahmoja, joista päästiin eroon helposti ryppyjen ilmaantuessa. Yritysostoissa riskit ovat isommat.

”Täytyy olla sellainen salkku, että kestää riskit. Mannekiiniaikoina mainoskasvojen odotettiin pitävän huolta itsestään ja pysyvän kaidalla tiellä. Nykyisissä henkilöbrändeissä koko myynnin logiikka perustuu siihen, että pitää olla otsikoissa, jotta myynti jatkuu. Siihen liittyy riskejä. Jotta tällaiset hankinnat ovat uskottavia, täytyy olla mukana erilaisia hahmoja siltä varalta, että yksi luisuu”, Mattila pohtii.

Liiketoiminnan sykli on myös muuttunut someaikana.

”Ei ole mitään takeita, että Kardashianit ovat hip ja cool viiden vuoden päästä. Sillä ei kuitenkaan ole mitään väliä, jos siinä välissä ehtii tehdä riittävästi rahaa. Osa brändeistä kuuluu tiettyyn elämänvaiheeseen ja julkkisbrändien kanssa on sama juttu. Ne eivät ehkä ole sellaisia, joihin sitoudutaan kymmeniksi vuosiksi”, Mattila sanoo.

Suomalaisen kosmetiikkavalmistajan Lumene Groupin toimitusjohtaja Johan Berg sanoo, ettei yhtiö ole harkinnut lähtevänsä laajemmin yhteistyöhön julkisuudenhenkilöiden kanssa. Lumene on nostanut markkinoinnissaan esiin julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Cotyn kaltaiset yritysostot tai Kardashianeita vastaavat henkilöbrändit eivät houkuta.

Lumenen toimitusjohtaja Johan Berg on vakuuttunut siitä, että kuluttajia riittää myös tuotteille, jotka eivät nojaa julkkisbrändiin.

”Koko tarinamme perustuu pohjoismaisiin raaka-aineisiin ja puhtauteen. Emme tarvitse julkkiksia, sellainen ei toimisi Lumenelle”, Berg sanoo.

Suomen ja maailman mittasuhteet on hyvä pitää mielessä. Viime vuonna Lumene Group eli Lumene ja Cutrin tekivät noin 75 miljoonaa euroa liikevaihtoa, kun kasvua syntyi kuusi prosenttia. Cotyn liikevaihto vastasi noin 7,6 miljardia euroa.

LVMH:n hajusteiden ja kosmetiikan myynti oli viime vuonna yli 6,8 miljardia euroa ja koko liikevaihto 53,7 miljardia euroa.

Kosmetiikka-alaa edustavan Teknokemian yhdistyksen mukaan vuonna 2018 Suomessa myytiin kosmetiikkaa ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tuotteita liki miljardilla eurolla. Euroopassa myynti oli viime vuonna miltei 80 miljardia euroa. Viime kesänä analyytikkofirma Edited laski kosmetiikan muodostavan noin 470 miljardin euron teollisuuden koko maailmassa.

”Kattavan henkilöbrändien salkun rakentaminen vaatii ison mittakaavan firman, joita on maailmassa vain muutama”, Mattila sanoo.

Berg korostaa, että maailmalla on erilaisia kuluttajaryhmiä, joihin voi vedota eri keinoin. Pienen toimijan ei tarvitse puhutella maailman massoja.

”Jotkut ostavat julkkisbrändien tuotteita ja sitten on paljon ihmisiä, jotka arvostavat puhtaita ja hyviä raaka-aineita. Samassa kylpyhuoneessa ei varmaan ole Lumenea ja Kim Kardashiania. Emme halua mennä julkkis edellä, se olisi tarinamme kannalta epäuskottavaa”, Berg sanoo.

Pystyykö Lumene kilpailemaan maailmalla ilman tunnettuja kasvoja?

”Lanseerasimme kaksi vuotta sitten Englannissa, jossa oli ennen koronaa kolminumeroinen kasvuvauhti. Saimme tuotteitamme viime vuonna kymmenelle uudelle lentokentälle. Koko pohjoismaiselle kulttuurille on ihan selkeä noste ja tämä tulee olemaan pitkäaikaisempi trendi. Julkkikset tulevat ja menevät.”

Eli menette rohkeasti tätä trendiä vastaan?

”Kyllä. Toiset tykkäävät punaisesta ja toiset valkoisesta. En usko, että kaikki siirtyvät julkkistuotteisiin”, Berg toteaa.