Kolme neljästä suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, selviää Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkebarometrista. Luottamus on kasvanut viime vuodesta runsaat kuusi prosenttiyksikköä.

Samalla epäluottamus on vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. Suurin muutos on tapahtunut 35–49-vuotiaiden mielipiteissä. Heidän luottamuksensa eläketurvaa kohtaan on kasvanut 12 prosenttiyksikköä.

”Hyviä tuloksia voi osaltaan selittää se, että koronaepidemian kaltaisissa kriisitilanteissa luottamus yhteisiin instituutioihin usein vahvistuu”, sanoo tiedotteessa johtaja Jaakko Kiander ETK:sta.

Eläkeikäisillä luotto on suurin, sillä heistä 90 prosenttia luottaa eläkejärjestelmään. Eläkejärjestelmään luotetaan yleisesti eniten vanhemmissa ikäluokissa. Eniten huolta järjestelmän kestävyydestä kantavat 25–34-vuotiaat suomalaiset.

Barometrissa kysyttiin, ovatko koronapandemiasta aiheutuneet poikkeusolot vaikuttaneet ihmisten luottamukseen eläkejärjestelmää kohtaan. Lähes 70 prosenttia arvioi, että koronaviruksen aiheuttamat ongelmat eivät juuri ole vaikuttaneet heidän luottamukseensa eläketurvaa kohtaan.

Toinen pandemiaan liittyvä kysymys oli se, miten tilanne on yksilötasolla vaikuttanut omaan toimeentuloon. Kolme prosenttia suomalaisista on toimeentulon heikkenemisestä erittäin ja 11 prosenttia melko huolestunut. Viisi prosenttia kertoi, että oli jo kokenut merkittävän toimeentulon heikkenemisen.

”Luottamus eläketurvaan on vähentynyt useammin niillä vastaajilla, joilla on toimeentulohuolia ja joiden toimeentulo on vaikeutunut kriisin aikana. Löydös vastaa aiempien tutkimusten tuloksia, joissa työttömyyden on havaittu vaikuttavan luottamukseen, sanoo tiedotteessa tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen ETK:sta.

Eläkebarometrissa kartoitettiin myös suomalaisten mielipiteitä siitä, millä toimenpiteillä eläkejärjestelmää voisi rahoituksen vuoksi muuttaa. Eläkemaksujen nostamisen hyväksyisi yli 40 prosenttia suomalaisista, ja se on barometrin mukaan hyväksytyin keino eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden vahvistamiseksi.

Joka kolmas hyväksyisi eläkeiän nostamisen, mutta varauksetta sen hyväksyisi vain joka kymmenes.

Tulevia tai maksussa olevia eläkkeitä suomalaiset eivät halua leikata. Yli 60 prosenttia vastustaa ehdottomasti eläkkeellä olevien etuuksien pienentämistä. Lähes joka toinen suhtautuu kielteisesti myös tulevien eläkeläisten rahojen leikkauksiin.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa hieman yli tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.