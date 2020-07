Konkurssit

Koronaviruskriisi on kaatamassa jälleen yhden vaatealan suuryrityksistä. Yhdysvaltojen vanhin miestenvaatteita myyvä yritys, Brooks Brothers, ilmoitti keskiviikkona hakeutuvansa konkurssiin.

Yhtiöllä on noin 250 liikettä Yhdysvalloissa ja yli 500 ympäri maailmaa. Kotimaisista myymälöistä se on jo sulkenut pysyvästi yli 50.

Vielä viime vuonna yhtiön liikevaihto oli maailmanlaajuisesti lähes 900 miljoonaa euroa. Se on kuitenkin muiden alan yritysten tavoin kärsinyt vähittäiskaupan rakennemuutoksesta, jossa verkkokauppa on lisääntynyt ja kaupunkien keskustojen kivijalkamyymälöiden merkitys on vähentynyt.

Yhtiön nykyinen omistaja, italialainen Claudio del Vecchio, kommentoi tilannetta viime viikolla The New York Times -lehdelle. Hän kertoi yhtiön etsivän liiketoiminnalleen ostajaa, mutta ei rajannut ulos konkurssin mahdollisuutta.

Brooks Brothers ei ole mikä tahansa vaatekauppa. Yli 200 vuotta toiminut yritys on vaikuttanut keskeisesti pohjoisamerikkalaiseen miestenpukeutumiseen. Sen perusti New Yorkin Manhattanille Henry Sands Brooks vuonna 1818.

Kyseessä on vanhin Yhdysvalloissa edelleen myytävä vaatemerkki.

Yhtiö tunnetaan laadukkaista puvuista ja paidoista. Esimerkiksi niin sanottu button-down-paita, jossa kaulusten kärjet on kiinnitetty paitaan kahdella pienellä napilla, liitetään usein juuri Brooks Brothersiin.

Brooks Brothersilla on laaja myymäläverkosto, josta jo 51 liikettä on suljettu Yhdysvalloissa.

1800-luvulla se toi ensimmäisenä yrityksenä markkinoille valmispuvun, kun vielä muuten aikakaudelle tyypillistä oli teettää puvut räätälillä. Yhdysvalloissa yhtiö tunnetaan etenkin presidenttien vaatettajana: jo Abraham Lincoln pukeutui Brooks Brothersin takkiin virkaanastujaisissaan vuonna 1864.

Yhtiö on oman ilmoituksensa mukaan toimittanut pukuja lähes jokaiselle maan 45:stä presidentistä. Myös nykyinen presidentti Donald Trump ja hänen edeltäjänä Barack Obama ovat käyttäneet yhtiön pukuja virallisissa edustustilaisuuksissa.

Myös yritysmaailmassa Brooks Brothers on ollut keskeinen vaatemerkki, josta on tullut muodollisen pukeutumisen standardi. Taiteilijatkin ovat suosineet sen vaatteita: esimerkiksi Andy Warhol käytti ainoastaan Brooks Brothersin oxford-kankaasta valmistettuja valkoisia kauluspaitoja.

Koronaviruspandemia on kurittanut vaatealan yrityksiä, jotka olivat jo valmiiksi vaikeuksissa. Tähän mennessä tunnetuimmista vähittäiskauppiaista esimerkiksi J. Crew, J.C. Penney ja Neiman Marcus ovat hakeutuneet konkurssiin.

Brooks Brothers on kamppaillut myös pukeutumiskulttuurin muutoksen kanssa. Yritysmaailmassa ja jopa muodollisesta pukeutumistyylistä tunnetulla Wall Streetillä on viime vuosina alettu suosia rennompaa pukeutumista, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhtiö sai myönteistä julkisuutta vielä maaliskuussa, kun se ilmoitti keskeyttävänsä vaatetuotannon kolmessa Yhdysvaltain tehtaassaan ja muuttavansa ne kasvomaskien tuotantolaitoksiksi koronavirustilanteen vuoksi.

Nyt vaikuttaa siltä, että tehtaat joudutaan pian sulkemaan.

Tosin yhtiön liiketoiminnalle saattaa vielä löytyä ostaja, kertoo talousmedia CNBC. Sen mukaan mahdolliset ostajat ovat kuitenkin kiinnostuneita yrityksestä vain siinä tapauksessa, että se karsii nykyistä myymäläverkostoaan huomattavasti.