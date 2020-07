Googlen mukaan Fitbit-kaupassa on kyse datan sijaan laitteista ja siksi yritysosto hyödyttää kuluttajia. EU taas vaatii Googlelta sitovaa lupausta olla hyödyntämättä Fitbitin asiakasdataa.

Euroopan unionin kilpailuviranomaiset ovat huolestuneita siitä, kuinka Fitbitin keräämää dataa käyttäjiensä terveydestä hyödynnetään, jos Google ja Fitbitin yrityskauppa toteutuu, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin nimettömien lähteiden mukaan yrityskauppoja valvova EU-komissio vaatii Googlea tekemään myönnytyksiä kaupassa, koska yhtiön kilpailijoilla on huolia Googlen markkina-asemaan liittyen. Googlen pitäisi esimerkiksi tehdä sitova lupaus siitä, ettei se hyödynnä Fitbitin käyttäjien terveys- ja hyvinvointitietoja mainonnan kohdentamisessa.

Alphabetin omistama Google kertoi viime syksynä ostavansa äly- ja aktiivisuusrannekkeita sekä muita laitteita valmistavan Fitbitin. Kauppahinnaksi sovittiin noin 2,1 miljardia dollaria eli noin 1,9 miljardia euroa.

Fitbit on yksi tunnetuimmista hyvinvointilaitteiden valmistajista. Yhtiön laitteita myydään myös Suomessa.

Yrityskaupan avulla Googlen on mahdollista päästä mukaan älykellokisaan sen suurimpien kilpailijoiden eli Applen ja Samsungin kanssa. Myös kiinalaiset Huawei ja Xiaomi valmistavat vastaavia, mutta edullisempia tuotteita.

Googlen mukaan kaupassa on enemmän kyse laitteista kuin datasta.

”Uskomme, että yhdistelmä Googlen ja Fitbitin laiteosaamista lisää kilpailua tällä sektorilla, mikä hyödyttää kuluttajia”, Googlen edustaja totesi Reutersille.

Google lupasi jo viime vuonna hankinnasta kertoessaan huolehtia Fitbit-laitteiden käyttäjien tietosuojasta. Tuolloin yhtiön johtajiin kuuluva Rich Osterloch sanoi, ettei laitteiden keräämää terveystietoa käytettäisi esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen.

Pari viikkoa tämän jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että Google oli käyttänyt ilman suostumusta tai ennakkotietoa miljoonia potilastietoja Yhdysvalloissa. Google vakuutti, että datan käyttö oli lainmukaista eikä potilastietoja voinut yhdistää Googlen asiakasdataan.

Googlen ja Fitbitin kauppa on parhaillaan komission arvioitavana. Komission on määrä tehdä päätös yrityskaupasta 20. heinäkuuta mennessä. Googlelle on annettu 13. heinäkuuta asti aikaa päättää myönnytyksistä.