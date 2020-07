Kuluttajatarvikeyhtiö Fiskarsin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Nathalie Ahlström.

Suomalaisyhtiö Fiskars on nimittänyt uuden toimitusjohtajan. Nathalie Ahlström siirtyy tehtävään Fazer Makeisten toimitusjohtajan paikalta, jossa hän aloitti vuonna 2018.

Ahlström (s. 1974) on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on toiminut aikaisemmin johtotehtävissä esimerkiksi kuluttajapakkausyhtiö Amcorin palveluksessa Euroopassa ja Aasiassa.

Fazerilla hän työskenteli makeisia valmistavan liiketoimintayksikön toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Fiskars haki toimitusjohtajaa kansainvälisellä haulla ja katsoi, että Ahlström sopii parhaiten johtamaan yhtiötä ja luomaan sille kannattavaa kasvua.

”Hänellä on vahvaa näyttöä niin strategisesta suunnittelusta kuin operatiivisesta toteuttamiskyvystä”, sanoo Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth yhtiön pörssitiedotteessa.

Tällä hetkellä yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimii Sari Pohjonen. Hän jatkaa tehtävässä ja siirtyy konsernin talousjohtajaksi, kun Ahlström aloittaa toimitusjohtajana.

Nathalie Ahlström on tällä hetkellä Ahlström-Munksjön ja Fiskarsin hallitusten jäsen. Hän jää pois Fiskarsin hallituksesta aloittaessa yhtiön toimitusjohtajana.