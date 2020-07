Teknologia

Verkkokauppajätti Amazon on vaatinut työntekijöitään poistamaan kiinalaisomisteisen Tiktok-sovelluksen mobiililaitteistaan, kertovat The New York Times ja uutistoimisto Reuters.

Amazon vetoaa asiassa tietoturvariskiin.

Yhtiö on lähettänyt työntekijöilleen sähköpostiviestin asiasta. Reutersin ja The New York Timesin näkemässä viestissä Amazon sanoo, että työntekijöiden on poistettava sovellus kaikista laitteista, joilta pääsee Amazonin sähköpostiin.

Työntekijöitä on pyydetty poistamaan sovellus mobiililaitteiltaan perjantaihin mennessä, jotta he pääsevät käsiksi Amazonin sähköposteihin. Yhtiön mukaan on sallittua katsella Tiktokia tietokoneelta.

Amazon tai Tiktok eivät ole kommentoineet asiaa.

Nuorten suosima Tiktok-sovellus tunnetaan viihteellisistä, lyhyistä videoistaan. Sovelluksessa suosittuja ovat erilaiset laulut, tanssit ja haasteet.

Myös EU on käynnistänyt sovelluksesta ja sen kiinalaisesta omistajayhtiöstä Bytedancesta oman tutkintansa.