Teknologia

Erityisesti nuorten suosima Tiktok-sovellus on kielletty jo Intiassa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hallintonsa kanssa pohtinut sovelluksen käytön rajoittamista.

Verkkokauppajätti Amazon on perunut puheitaan nuorison suosimasta, kiinalaisomisteisesta Tiktok-sovelluksesta.

Perjantaina useat kansainväliset mediat kertoivat, että Amazon vaati sähköpostitse työntekijöitään poistamaan Tiktok-sovelluksen mobiililaitteistaan tietoturvariskiin vedoten.

Myöhemmin Amazon ilmoitti, että viesti oli lähetetty erehdyksessä.

Amazonin aiemmassa viestissä sanottiin, että työntekijöiden on poistettava sovellus kaikista laitteista, joilta pääsee Amazonin sähköpostiin.

”Osalle työntekijöistämme perjantaiaamuna saapunut sähköposti oli lähetetty erehdyksessä”, Amazonin edustaja kertoi perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa.

”Emme ole juuri nyt tehneet muutoksia käytäntöihimme Tiktokiin liittyen.”

Uutistoimisto AFP:n mukaan Tiktokiin liittyvässä ensimmäisessä viestissä todettiin, että sovellus voi päästä käsiksi Amazonin yrityssähköpostiin.

Tiktok on julkistanut asiasta lausunnon, jossa se toteaa, että käyttäjien tietoturva on sille ”erittäin tärkeä asia” ja että Tiktok on sitoutunut kunnioittamaan käyttäjiensä yksityisyyttä.

Lausunnossa sanotaan myös, että Tiktok toivottaa keskustelun tervetulleeksi, jotta ”voimme puuttua kaikkiin mahdollisiin ongelmiin, joita heillä [Amazonilla] on”.

Nuorten suosima Tiktok-sovellus tunnetaan viihteellisistä, lyhyistä videoistaan, joista suosituimpia ovat muun muassa erilaiset tanssit, laulut ja haasteet. Tiktokin omistaa vuonna 2012 perustettu internetalan yritys Bytedance.

Yhdysvalloissa on kuitenkin organisaatioita, jotka ovat kieltäneet Tiktokin käytön. Amerikkalainen uutiskanava CNN kertoo, että maan armeija on estänyt sotilaitaan lataamasta Tiktokia laitteilleen.

Myös demokraattisen puolueen kansallinen komitea on varoittanut Tiktokin käytöstä kampanjoinnissa. CNN kertoo, että komitean turvallisuusryhmä on kehottanut kampanjahenkilökuntaa välttämään sovelluksen käyttöä henkilökohtaisilla laitteillaan. Kampanjatyössä Tiktokia tarvitsevia on kehotettu käyttämään sovellusta erillisen puhelimen ja tilin kautta. Pelkona on tietojen päätyminen Kiinan hallinnon käsiin.

Myös EU on käynnistänyt sovelluksesta ja sen kiinalaisesta omistajayhtiöstä Bytedancesta oman tutkintansa.