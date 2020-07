Talous | Rikkaat

Teslan perustaja Elon Musk ohitti miljardöörilistalla sijoittaja Warren Buffettin – Tältä näyttää maailman rikkaimpien kärkikymmenikkö

Elon Musk on markkina-arvoltaan yksi maailman rikkaimmista miehistä. Iso osa Muskin rahoista on kiinni Teslan osakkeissa, joiden hinta on noussut hämmästyttävästi.