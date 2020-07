Vaikka hallituksen antama etätyösuositus päättyy elokuun ensimmäisenä päivänä, se ei vielä tarkoita ryntäystä takaisin koronavirusepidemian tyhjentämiin konttoreihin.

Suomalaiset tottelivat etätyösuositusta säntillisesti: arviolta 60 prosenttia työntekijöistä siirtyi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin selvityksen mukaan alkukeväästä toimistoilta kotioloihin. Luku on EU-maiden korkein.

Nyt yritykset ovat miettineet erilaisia pandemia-ajan varotoimia tartuntariskin minimoimiseksi toimistoilla. Toisilla on määritelty toimistolle tietty käyttöaste, toisilla työskentelyvyöhykkeet. Turvaväleistä on pidettävä huolta, minkä vuoksi monilla työpaikoilla on siirretty työpisteitä kauemmaksi toisistaan.

HS kysyi kolmelta it-alan yritykseltä, minkälaisia uusia käytäntöjä etätyöskentely on työntekoon tuonut ja miten paluu konttoreille aiotaan hoitaa.

Tietoevryn Keilaniemen pääkonttorilla on jo pidemmän aikaa ollut käytössä yhtiön oma sovellus, jonka tuottaman datan avulla toimiston käyttöastetta seurataan. Sovelluksen avulla työntekijä voi tarkistaa, mitkä paikat ovat vapaina ja keitä kollegoita on toimistolla.

Keväällä sovellukseen on myös lisätty ominaisuus, joka muistuttaa turvaväleistä, kertoo Tiedon Suomen henkilöstöjohtaja Hanna Vuorikoski.

”Ollaan otettu vähän erilainen ajatus tähän, eikä olla jaettu ihmisiä mihinkään kategorioihin esimerkiksi niin, että joku tulisi vuoroviikoin tai kerran viikossa. Johdetaan tätä datalla”, Vuorikoski sanoo.

Tietoevryllä luovutaan vahvasta etätyösuosituksesta ensi kuun alussa, mutta täyttä toimistoa Vuorikoski ei kuitenkaan oleta näkevänsä elokuun ensimmäisenä päivänä. Pääkonttorin käyttöaste on normaalitilanteessakin usein noin 50 prosentin tienoilla, koska konsultit työskentelevät usein asiakkaidensa tiloissa.

”Ajatellaan, että nyt siirrytään hybridimalliin, jossa edelleen suositaan joustavia työtapoja.”

Tiedon pääkonttorilla on käytössä sovellus, josta voi tarkistaa, keitä kollegoita talossa on paikalla ja mistä löytyy vapaata työskentelytilaa.

Monet yritykset olivat tehneet päätöksiä etätöiden jatkamisesta jo ennen lomakauden alkamista, eikä valmiita suunnitelmia lähdetty hallituksen kesäkuun loppupuolella antaman uuden suosituksen jälkeen muuttamaan.

Esimerkiksi Elisalla noin 30 prosenttia työntekijöistä palaa toimistoille tautitilanteen salliessa syyskuun alussa, kertoo Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

”Hallituksen ilmoitus tuli sen verran myöhään, että oltiin jo sovittu paluu syyskuun aluksi. Ihmiset olivat jo ehtineet tekemään omia järjestelyitään etätyön suhteen elokuuksi”, Mattila kertoo.

Myös Elisa aikoo ottaa työntekijöilleen käyttöön sovelluksen, jonka kautta he voivat varata itselleen työpisteen sopivalta turvaetäisyydeltä muihin toimistolla olijoihin nähden, kertoo Elisan henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho.

Syyskuussa tapahtuva paluu toimistoille on kuitenkin maltillinen, koska monet työntekijöistä suosivat etätyötä muutenkin, kertoo Mattila. Elisalla työskennellään keskimäärin 77 päivää vuodesta etänä.

”Uskon, että ollaan oltu Suomen edelläkävijöitä etä- ja lähityön yhdistämisessä. On vielä aikaista sanoa, onko kevät opettanut siitä vielä jotain lisää”, Mattila sanoo.

Maailmalla suuret it-alan yritykset ovat kertoneet koronakevään aiheuttaman etätyön vaikuttavan yrityksen työtapoihin pysyvästi.

Esimerkiksi Twitter kertoi toukokuussa mahdollistavansa etätöiden jatkamisen pysyvästi työntekijöilleen.

Myös japanilainen Fujitsu kertoi maanantaina, että 80 000 yhtiön Japanissa olevaa työntekijää tulee jatkossakin työskentelemään pääasiassa etänä. Yhtiö aikoo puolittaa Japanissa käytössä olevan toimistotilan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Fujitsu Finlandin toimitusjohtaja Simo Leisti kertoo, että toimistotiloja on karsittu Suomessakin – tosin päätös tehtiin jo ennen pandemiaa.

Fujitsun Valimossa sijaitsevaa Suomen pääkonttoria on remontoitu jo viime vuodesta saakka. Remontin yhteydessä Fujitsun tilat rakennuksessa puolittuivat.

”Näyttää siltä, että se oli oikean suuntainen päätös”, Leisti toteaa.

Fujitsulla suurin osa työpisteistä on käyttökiellossa, ja toimistolle on asetettu tietyt työskentelyvyöhykkeet, joissa työntekijät päivän aikana pysyvät. Näin mahdollisessa altistumistilanteessa on helpompaa tehdä jäljitystä.

”Pandemiasta ulospääsyyn vaaditaan nopeaa tartuntojen tunnistamista ja jäljittämistä. Meidän pitää myös varmistaa toiminnan jatkuvuus, vaikka joku sairastuisikin”, Leisti kertoo.

Fujitsun työntekijöiden etätyösuositus jatkuu ainakin lomakauden yli ja luultavasti vielä alkusyksyyn. Nyt toimistolle on palannut noin neljännes yhtiön työntekijöistä.

”Olemme priorisoineet palaajia sen mukaan, kenellä kotiolot eivät välttämättä tarjoa hyviä työskentelypuitteita”, Leisti kertoo.

Työntekijöiden henkilökohtaisten tilanteiden kartoittaminen on Leistin mukaan tärkeä osa johtamista. Erilaiset tilanteet tulee ottaa huomioon: joillakin työteho on parantunut kotona, eikä hälyiseen avokonttoriin haluaisi palata, kun taas toisella ei ole kotona edes työntekoon soveltuvaa pöytää.

”Yksi malli ei sovi kaikille, vaan tässä pitää kuunnella yksilöä”, Leisti sanoo.

Erilaiset kokemukset korostuivat myös HS:n etätyökyselyssä, johon tuli lähes 600 vastausta. Selvä enemmistö verkkokyselyn vastaajista koki etätöiden tuoneen paljon positiivisia muutoksia työpäiviin.

Lue lisää: Suomalaisten historiallinen etätyöjakso päättyy pian: Kuka siitä hyötyi ja halutaanko avokonttoreille palata enää lainkaan?

Moni kyselyyn vastaaja harmitteli, että joutui tai joutuu lähitulevaisuudessa palaamaan toimistolle.

Tietoevryllä kokemukset laajasta etätyöstä ovat olleet samansuuntaisia HS:n kyselyn kanssa, kertoo Tiedon Hanna Vuorikoski. Yhtiö on tehnyt työntekijöilleen kyselyitä, joiden mukaan 90 prosenttia koki tuottavuutensa ja motivaationsa lisääntyneen tai pysyneen samana kotioloissa.

Toisaalta monella oli ikävä työn sosiaalista puolta: kahvihetkiä, lounastaukoja ja satunnaisia tapaamisia käytävillä.

”Me näemme, että yhteisöllisyys on tulevaisuudessa se syy, miksi ihmiset tulevat toimistolle. Osaamisen ja hiljaisen tiedon jakaminen jää, kun ei käy toimistolla ja törmää vahingossa kollegaan kahvikoneella. Sitä ihmiset kaipaavat”, Vuorikoski sanoo.

Koronakevät panee yritykset miettimään uudelleen toimiston ja fyysisen läsnäolon merkitystä työpäivässä, uskoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Mika Tuuliainen.

”Jos mietin ihan henkilökohtaisesti, niin se asia jota kaipaan itse on innovointi, joka tapahtuu ilman aikataulutettua tapaamista”, Tuulianen sanoo.

Tuuliaisen mukaan etätyön ja lähityön yhdistämisessä oleellista on tarkoituksenmukaisuus: jotkut tehtävät hoituvat paremmin omassa rauhassa, kun taas toisissa aito kohtaaminen on tarpeen.

Jos toimistolla käydään jatkossakin entistä harvemmin, katoaako tarve suurille toimistotiloille?

”Sitä pohditaan varmasti paljonkin, mikä on se tarpeellinen tilojen koko. Tätä pohdintaa on jo tehty tosin ennen koronaepidemiaa, mutta se on kirittänyt myös niitä yrityksiä, joissa ei ole ennen tehty etätöitä”, Tuuliainen sanoo.

Elisan Veli-Matti Mattilan mukaan toimitilojen tarve on pienentynyt selvästi jo viimeisen 15 vuoden aikana.

”Uskomme kuitenkin, että toimisto tulee olemaan yhä vahva osa työntekoa. Oleellista on se, että työntekemiseen saa parhaat mahdollisuudet aikaansaada ja tuottaa, on se sitten yksin tai yhdessä. Yleensä kollegoita kuitenkin kovasti kaivataan.”

Tietoevryn Vuorikoski kertoo pohtineensa etätyökevään aikana sitä, mitä lisäarvoa työntekijä saa toimistolle tulemisesta.

”Sen arvon, jonka esimerkiksi tunnin päässä toimistolta asuva ihminen saa, pitää olla aika suuri.”

Vuorikosken mukaan yhtiö pähkäileekin nyt sitä, minkälainen toimitilojen tarve on tulevaisuudessa.

”Oikeastaan tulee olemaan jännä nähdä elokuussa, millaiseksi se uusi normaali rakentuu ja kuinka paljon ihmiset tulevat toimistolle.”