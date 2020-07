Ilmailualalle koronaviruspandemia on merkinnyt historian suurinta romahdusta. Valtiot ovat sulkeneet rajojaan ja kieltäneet ulkomaanmatkailun, joten lentojen määrä on suorastaan kutistunut.

Yhdysvallat asetti laajat matkustuskiellot ulkomailta maaliskuussa juuri sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO oli julistanut koronaviruksen levinneen pandemiaksi. Kieltoja on jatkettu myös kesällä.

Maailmanlaajuisesti lentomatkailu on Bloombergin mukaan alkanut hieman piristyä heinäkuussa maiden sisäisten lentojen ansiosta. Erityisesti Vietnamissa, Indonesiassa ja Etelä-Koreassa kotimaanlennot ovat olleet kasvussa.

Yhdysvalloissa sen sijaan lennetään suunnitelmien mukaan 413 538 kotimaanlentoa tässä kuussa, mikä on 46 prosenttia vähemmän kuin viime heinäkuussa, konsulttiyhtiö Ciriumin raportista ilmenee.

Atlantalainen Delta Air Lines on kertonut operoivansa heinäkuussa vain noin 30 prosenttia normaalista lentomäärästään. Deltan toimitusjohtaja Ed Bastian totesi uutistoimisto Reutersille tällä viikolla, että lentojen ja alan elpyminen ”on todennäköisesti pitkäkestoista ja hidasta”.

Lentolippujen osto on sakannut, mutta kymmenien miljoonien päivittäiset kulut jatkavat juoksuaan.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat saaneet kymmenien miljardien dollarien tukipakettilupauksen maan hallitukselta. Rahaa on myönnetty muun muassa matalakorkoisena lainana ja suorina tukina. Maaliskuussa päätetystä tukipaketista kaikkiaan 50 miljardia dollaria eli noin 44 miljardia euroa on suunnattu ilmailualalle, kertoo Financial Times.

Lehden mukaan esimerkiksi chicagolainen United saa palkkakuluihin tukea viisi miljardia dollaria eli noin 4,4 miljardia euroa. Lisäksi yhtiö aikoo ottaa 4,5 miljardin dollarin lainan valtiolta. Delta nostaa paketista ainakin 5,4 miljardia dollaria, josta 1,6 miljardia on matalakorkoista lainaa. Halpalentoyhtiö Southwestille on ollut luvassa 3,2 miljardia dollaria, josta 2,3 miljardia on suoraa tukea.

Lentoyhtiöt ovat paketin ohessa luvanneet, etteivät ne lopeta amerikkalaisten työntekijöidensä palkanmaksua ennen syyskuun loppua. Ne eivät siis voi lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään ennen 1. lokakuuta. Kymmenettuhannet lentoalan työntekijät ovat itse ottaneet palkatonta lomaa valtion koronavirustukien turvin.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat valtavia työllistäjiä. Maailman suurimpiin lentoyhtiöihin kuuluvan Americanin henkilöstöön kuuluu yli 130 000 työntekijää, kun taas Deltalla ja Unitedilla on molemmilla liki 100 000 työntekijää. Southwestin henkilöstömäärä on 60 000.

Amerikkalainen lentokonevalmistaja Boeing työllistää myös noin 160 000 ihmistä. Yhtiö kertoi jo huhtikuussa aikeistaan vähentää henkilöstömääräänsä kymmenellä prosentilla. Vuoden 2019 lopussa suomalainen Finnair työllisti alle 6 800 työntekijää.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat jo kertoneet massiivisista lomautussuunnitelmista ja uusien konetilausten peruutusaikeista. Esimerkiksi eurooppalainen Airbus ei ole Reutersin mukaan saanut lainkaan uusia konetilauksia kahteen kuukauteen, ja tehtyjä tilauksia on myös peruttu.

United on kertonut joutuvansa lomauttamaan syksyllä jopa 36 000 ihmistä. Myös American on arvioinut, että syksyllä yhtiöllä olisi 20 000 työntekijää enemmän kuin mitä se tarvitsee toiminnan pyörittämiseen.

American on Wall Street Journalin (WSJ) mukaan uhannut peruuttaa osan konetilauksestaan Boeing-lentokonevalmistajalle. WSJ perustaa tietonsa lähteisiin, joiden mukaan American on viestinyt Boeingille peruvansa tämän vuoden tilauksen, ellei konevalmistaja auta lentoyhtiötä järjestämään rahoitusta.

Teksasissa, Fort Worthin kaupungissa pääkonttoriaan pitävä American on tilannut Boeingilta yhteensä 76 lentokonetta, joista 17 on ollut määrä toimittaa tänä vuonna.

Tilaukseen kuuluu Boeing 737 Max -lentokoneita, jotka ovat olleet käyttökiellossa vuoden 2019 maaliskuusta lentokoneturmien vuoksi. Mallin testilennot aloitettiin jälleen kesäkuun lopussa. Lentoyhtiön tilauksen peruutuksen syynä olisivat kuitenkin enemmän yhtiön talousvaikeudet kuin itse koneiden haasteet.

Americanilla on ollut merkittävä rooli uuden 737-mallin kehityksessä. Lentoyhtiö vaikutti Boeingiin vaatimalla uutta polttoainetaloudellista mallia.

Boeingin lentokone kävi testilennolla 29. kesäkuuta. Lentokonemalli 737 Max on ollut käyttökiellossa kahden lentoturman takia, mutta nyt Boeing on saanut luvan alkaa testata koneita.

Kahdessa erillisessä malliin liittyvässä turmassa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Ensimmäinen turmista sattui Lion Air -yhtiön lennolla lokakuussa Indonesiassa vuonna 2018. Toinen turma tapahtui Ethiopian Airlinesin lennolla Etiopiassa vuonna 2019.

Kyseinen lentokonemalli on ollut Boeingin tärkein tulonlähde lentokieltoon saakka, ja yhtiö on paiskinut töitä mallin palauttamiseksi takaisin liikenteeseen. Nykyarvion mukaan koneet pääsevät kaupalliseen käyttöön jälleen syyskuussa.

Pari päivää testilentojen käynnistämisen jälkeen talousvaikeuksissa ollut Norwegian ilmoitti peruneensa 97 koneen tilauksen ja vaativansa Boeingilta kompensaatiota oikeudessa. Norwegian on ollut velkojensa ja koronaviruskriisin takia suurissa vaikeuksissa. Huhtikuussa neljä Norwegianin tytäryhtiötä haki pääsyä konkurssimenettelyyn.

Myös United ja Delta ovat kertoneet, etteivät ne ota uusien koneiden toimituksia vastaan tänä vuonna. Boeingin konetoimituksiin liittyviin sopimuksiin kuuluu tavallisesti se, että tilaaja voi purkaa sopimuksen ilman kustannuksia, jos koneen toimitus viivästyy yli vuodella, sanoo ilmailualan konsulttiyhtiö Ciriumin johtaja Rob Morris WSJ:lle.

Suurin osa konetilauksen hinnasta maksetaan toimituksen yhteydessä. Boeingin 737 Max 8 -koneen listahinta on noin 120 miljoonaa dollaria eli noin 106 miljoonaa euroa. Lentoyhtiöt saavat useimmiten alennuksia tilauksiin, joten todellinen hinta on noin puolet listahinnasta.

Tukipaketin myötä lentoyhtiöt saavat lomauttaa työntekijöitään vasta syksyllä, mutta se ei estä niitä pääsemästä eroon osasta tarpeetonta työvoimaa.

Useat yhtiöt, kuten Delta, ovat kannustaneet työntekijöitään ottamaan vastaan vapaaehtoisia eropaketteja. Ilmoittautuminen Deltan eropaketin vastaanottajaksi päättyy maanantaina. United ja halpalentoyhtiö Southwest ovat antaneet työntekijöilleen 15. heinäkuuta asti aikaa ilmoittautua lähtijäksi.

Unitedin eropaketissa on Reutersin mukaan tarjolla matkustus- ja terveydenhuoltoetuja, mutta ei rahallista korvausta. Southwestiä sen sijaan uhkaavat yhtiön historian ensimmäiset lomautukset, ja se tarjoaa vapaaehtoisesti lähteville myös rahapaketteja.

Lopulliset lomautettujen ja irtisanottavien määrät nähdään vasta myöhemmin. Koronaviruskriisin aikana rajoituksia on asetettu nopeasti, eikä ole tietoa, millainen pandemiatilanne on muutaman kuukauden päästä.

Toistaiseksi Yhdysvallat ei ole saanut epidemiaa hyvin hallintaan, ja se on maailmanlaajuisesti pahiten koronaviruksen runtelema valtio.

Maassa on vahvistettu yhteensä yli 3,18 miljoonaa tartuntaa ja yli 134 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Viime perjantaina paikallista aikaa Yhdysvalloissa oli varmistunut edellisen vuorokauden aikana yhteensä 63 643 uutta koronavirustartuntaa ja kirjattu 774 kuolemaa.