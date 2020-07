Maailmantalous kolahti keväällä karille. Sen takia myös Suomen talous suistuu tänä vuonna pahaan taantumaan.

Pörssiyhtiöiden tällä viikolla alkava tuloskausi kertoo, kuinka pahaksi niiden ahdinko on keväällä äitynyt. Koronaviruspandemia on supistanut voimakkaasti kysyntää ja tarjontaa, minkä takia talous on poikkeuksellisessa kaaoksessa.

Sekasorron takia monet yritykset ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään. Lomautuksilla on huomattavia vaikutuksia monien kotitalouksien arkielämään.

Talouden romahdus on ollut nykyisten tietojen perusteella hyvin laaja-alaista. Se on kolhinut niin palvelualojen yrityksiä kuin teollisuusyhtiöitä.

Tällä viikolla alkava pörssiyhtiöiden tuloskausi antaa osviittaa, miten pahasti niiden liiketoiminta on kärsinyt huhti–kesäkuussa.

Koronaviruspandemia alkoi vaiheittain kärjistyä Euroopassa maaliskuussa. Silloin hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa on poikkeustila.

Ihmisten liikkumista ja kokoontumisia rajoitettiin kansanterveyden suojelemiseksi. Ravintolat määrättiin suljettavaksi. Etenkin monien pienyritysten tulevaisuus pimeni nopeasti.

Pandemian taloudelliset vaikutukset ovat olleet poikkeuksellisia myös suuremmissa yhtiöissä. Elinkeinoelämän keskusliiton huhtikuussa tekemässä kyselyssä yritysten näkymät suhdanteesta romahtivat äkimmin kuin koskaan aikaisemmin.

Ei siis ole mikään ihme, että monet pörssiyhtiöt peruivat keväällä arvionsa liiketoimintansa kehittymisestä tänä vuonna ja ovat antaneet tulosvaroituksia. Niillä ei ollut mitään käsitystä, mihin suuntaan talouden tuulet puhaltavat.

Suurten pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa keskiviikkona, jolloin teleoperaattori Elisa julkaisee osavuosikatsauksensa.

Finanssiyhtiö Nordean ja tietopalveluyhtiön Refinitivin arvioiden mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden liikevaihto olisi kasvanut 15 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihdon kasvua selittää se, että energiayhtiö Fortum on yhdistänyt katsauskaudella 73 prosenttisesti omistamansa saksalaisen Uniperin tuloslaskelmaansa.

Jos Uniperin vaikutusta ei oteta huomioon, pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi ennusteen perusteella supistunut 16 prosenttia.

Pörssiyhtiöiden yhteenlaskettuun tulokseen koronaviruspandemian vaikutukset ovat vieläkin suuremmat: liikevoitto on ennusteen perusteella romahtanut 39 prosenttia ja ilman Uniperin vaikutusta 41 prosenttia.

Eniten liikevoittoa menettäneiden yritysten joukossa on Suomen suurimpia yhtiöitä: verkkolaitteita valmistava Nokia ja metsäyhtiöt UPM ja Stora Enso. Niiden vaikeudet eivät kuitenkaan johdu yksinomaan suhdanteesta.

Ennusteessa ei ole mukana rahoitusalan yhtiöitä eikä teleoperaattori Teliaa.

Pörssiyhtiöiden ahdingosta kertoo sekin, että ennusteen perusteella 26 yhtiön liikevoitto on vähentynyt yli kymmenen miljoonaa euroa, kun taas vain kolmen yhtiön liikevoitto olisi kasvanut yli kymmenen miljoonaa euroa. Kolme yhtiötä ovat Fortum, kiinteistötekniikan yhtiö Caverion ja lääkeyhtiö Orion.

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sanottiin, että se oli taloudelle rumin sitten finanssikriisin ja toinen vuosineljännes tulee olemaan vielä pahempi. Ennusteiden perusteella tämä pitää aika hyvin paikkansa. Suomalaisten pörssiyhtiöiden ennakoitu tuloskehitys on muuten aika lähellä sitä, mikä pörssiyhtiöiden tuloskehityksen ennustetaan olevan Yhdysvalloissa”, sanoo Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Toimialoista yksi mielenkiintoisimmista on metsäteollisuus, joka on Suomen kansantalouden kannalta erittäin tärkeä. Metsäyhtiöiden kannattavuutta alkoi jo viime vuonna rasittaa sellun halpeneminen.

”Sellun hinta vaikuttaa yhtiöihin eri tavalla sen mukaan, kuinka paljon ne valmistavat paperia, pakkausmateriaaleja tai raakasellua. Arvioisin kuitenkin, että pahimmat vaikeudet metsäteollisuudessa ovat alkaneet kesällä hellittää”, Saari sanoo.

Toinen hyvin tärkeä toimiala on konepajateollisuus. Siellä toimitussopimukset ovat pitkiä, minkä takia suhdanteen muutokset vaikuttavat hitaammin.

”Jos yhtiöillä on paljon sopimuksia Kiinassa, ne ovat aivan viime aikoina saattaneet jopa hyötyä. Kiinassa talous on alkanut elpyä ja valtio elvyttää lisäämällä sijoituksia infrastruktuuriin, minkä pitäisi edesauttaa konepajayhtiöitä.”

Kaupan alalla Kesko ilmoitti perjantaina, että sen liikevoitto on tänä vuonna ennakoitua suurempi. Kun ihmiset ovat joutuneet olemaan poissa työpaikoiltaan, he ovat lisänneet hankintojaan kaupoissa.

Keskon ennakoitua parempi liikevaihdon kehitys johtuu kysynnän lisääntymisestä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä päivittäistavarakaupassa.

Kaupan alalla omat ongelmansa on Stockmannilla, joka ilmoitti huhtikuussa hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Pandemian takia tavaratalot tyhjenivät, mikä pahensi jo ennestään huomattavissa vaikeuksissa olleen yhtiön ahdinkoa.

Finanssiryhmä OP:n analyytikko Henri Parkkinen kertoo etsivänsä osavuosikatsauksista merkkejä liiketoiminnan elpymisestä etenkin laitteita, tavaroita ja palveluita teollisuuden loppukäyttöön tuottavien yhtiöiden kommenteista.

Epävarmuus ja luottamuksen heikkeneminen vaikuttavat Parkkisen arvion mukaan korostetusti arvokkaampien tuotteiden ja laitteiden kysyntään, saatuihin tilauksiin ja tilauskantoihin.

”Keskeisintä on se, miten yhtiöt kuvailevat liiketoimintansa kehittymistä aivan viime aikoina. Sieltä saattaa löytyä viitteitä, että kriisin pahin vaihe voisi olla ohitse. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että liiketoiminnan elpyminen on todennäköisesti hyvin erilaista eri yhtiöillä ja toimialoilla.”

Parkkinen painottaa myös, että tuloskauden ennusteissa on paljon hajontaa. Näkyvyys talouden kehittymiseen on yhä hyvin heikko.

”Uskoisin monien yhtiöiden ottavan lähiajan arvioissaan huomioon sen, että koronaviruspandemia voi vielä kärjistyä uudestaan.”

Sumeista näkymistä huolimatta osakkeet ovat viime aikoina kallistuneet eri puolilla maailmaa. Päästrategi Antti Saari on ihmetellyt, miksi lehdistö on ihmetellyt osakkeiden kallistumista.

”Sijoittajien tiedossa on ollut, että huhti–kesäkuussa yhtiöiden tulokset ovat umpisurkeita. Osakkeiden kallistuminen johtuu yksinkertaisesti siitä, että romahduksen jälkeen on arvioitu pahimman vaiheen olevan kokonaiskuvassa ohitse. Sijoittajien huolia on vähentänyt sekin, että keskuspankit ja valtiot ovat luvanneet pitää yrityksiä pystyssä.”

Heti perään Saari painottaa, että elpyminen tulee olemaan kuoppaista ja monia pettymyksiä on vielä edessä.

Pörssiyhtiöitä laajemmassa tarkastelussa yritysten ahdinko vaikuttaa edelleen olevan suuri. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat keskimäärin verraten vähävelkaisia, minkä takia ne sietävät suhdanteen huononemista paremmin kuin raskaasti velkaantuneet yhtiöt.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uusien tilausten arvo on vähentynyt tammi–toukokuussa 12 prosenttia.

Toistaiseksi suurin romahdus oli toukokuussa, jolloin teollisuuden uusien tilausten arvo romahti 28 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tosin tilastoa tulkittaessa on syyttää ottaa huomioon, että kuukausitasolla voimakkaat muutokset ovat tyypillisiä.

Tullin ulkomaankaupan ennakkotietojen perusteella tavaraviennin arvo on supistunut tammi–toukokuussa 18 prosenttia. Toukokuussa tavaraviennin arvo romahti 31 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohtaan.

Ja kuin puukolla haavaa sorkkisi, Euroopan komissio arvioi viime viikolla, että Suomen talous kasvaisi ensi vuonna hitaammin kuin yhdessäkään muussa eurovaltiossa.

Komissio arvioi, että Suomen talous supistuisi tänä vuonna 6,3 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 2,8 prosenttia.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum kehottaa suhtautumaan kaikkiin ensi vuotta koskeviin ennusteisiin varauksella.

”Talouden nykyisessä tilassa ja lähiajan näkymissä on valtavasti epävarmuutta. Siksi on mielestäni ennenaikaista sanoa, että Suomen talouden elpyminen olisi selvästi hitaampaa kuin muualla euroalueella. Talouden elpymisessä keskeistä on se, miten koronaviruspandemia kehittyy.”

Suomen Pankki arvioi kesäkuussa, että talous supistuisi tänä vuonna 6,9 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 3,0 prosenttia. Sekin tarkoittaisi, että kuluvan vuoden vuoden kansantaloudellisten vahinkojen korjaaminen kestäisi todennäköisesti vuosia.

Obstbaumin mukaan on kuitenkin yksi asia, joka todennäköisesti selittää Suomen talouden hidasta elpymistä.

”Suomen talous nojaa monia muita valtioita enemmän vientiin. Suomessa valmistetaan paljon teollisuuden välituotteita ja investointihyödykkeitä. Oikeastaan kaikkien ennusteiden perusteella teollisuuden investoinnit pysyvät vielä pitkään vähäisinä eri puolilla maailmaa.”