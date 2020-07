Ruotsalainen muun muassa lämmönsiirtoteknologiaa, pumppuja ja venttiilejä teollisuudelle valmistava Alfa Laval on ostamassa vasta heinäkuun alussa Metsosta irrotetun venttiilinvalmistaja Nelesin.

Alfa Laval tarjoaa Nelesin osakkeista 11,50 euroa, kun osakkeen hinta oli perjantaina 8,70 euroa Helsingin pörssissä. Alfa Laval on siis maksamassa Nelesistä yhteensä 1,7 miljardia euroa, mikä on lähes 33 prosenttia enemmän kuin yhtiön arvo oli vielä perjantaina.

Nelesin osakkeen hinta nousi maanantaiaamuna pörssissä yli 36 prosenttia ja maksoi klo 11.30 aikaan 11,80 euroa eli yli ostotarjouksen hinnan.

Hinnan nousu viittaa siihen, että markkinoilla odotetaan Nelesistä mahdollisia kilpailevia tarjouksia.

Neles syntyi heinäkuussa, kun Metson kaivos- ja kivenmurskausliiketoiminta yhdistettiin Outoteciin. Neles oli 1950-luvulla perustetun venttiiliyhtiön alkuperäinen nimi ennen kuin se päätyi osaksi Metsoa useiden fuusioiden seurauksena.

Alfa Laval on neuvotellut tarjouksesta Nelesin hallituksen kanssa. Se puoltaa yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet maanantaina yhdistymissopimuksen.

Nelesin suurimmat omistajat ovat aikanaan Metsosta irrotettu Valmet 14,9 prosentin osuudella ja ruotsalaisen pääomasijoittaja Cevianin rahastot 10,9 prosentin osuudella.

Valmet osti osuutensa valtiolta heinäkuun alussa kahdeksan euron hintaan. Kauppaan sisältyi Solidiumin tiedotteen mukaan mahdollisuus lisähintaan ”eri tilanteissa kolmen vuoden ajan”. Valmet tarvitsee vuoden ajan myös Solidiumin suostumuksen osakkeidensa myyntiin.

Solidiumin toimitusjohtajan Antti Mäkisen mukaan ehdot tarkoittavat, että Solidium saisi osan kahdeksan euroa ylittävästä kauppahinnasta, jos kauppa Alfa Lavalille toteutuisi.

”Otamme myyntiin kantaa, jos pyyntö Valmetilta tulee. En tiedä onko sellaista tulosta”, hän sanoo.

Mäkinen ihmettelee, miksi Nelesin hallitus on päätynyt myyntiin näin pian Metsosta erkaantumisen jälkeen.

”Olisin odottanut vähän pidempää taivalta pörssissä niin olisi nähty, miten yhtiön arvo kehittyy. Jollain perusteilla hallitus on kuitenkin päätynyt tähän ratkaisuun.”

Valmet vaati heti osakekaupan jälkeen Nelesiä kutsumaan kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa hallituksen kokoonpanoa olisi muutettu.

”Alfa Laval on tunnistanut teollisen virtauksensäätömarkkinan keskeiseksi kasvualueeksi. Yrityskauppa tarjoaa Alfa Lavalille mahdollisuuden asemansa merkittävään vahvistamiseen laaja-alaisella teollisen virtauksensäädön markkinalla, jolla yhtiö tarjoaa tällä hetkellä pääasiassa energiatehokkuusratkaisuja”, Alfa Laval perustelee kauppaa tiedotteessa.

Alfa Lavalin liikevaihto oli kuluneen vuoden aikana 47 miljardia kruunua eli noin 4,7 miljardia euroa. Nelesin liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa. Yhdistetyllä yhtiöllä olisi 20 300 työntekijää.

Alfa Laval kuvaa itseään johtavaksi, maailmanlaajuiseksi lämmönsiirto-, erottelu- ja nesteidenkäsittely­teknologioihin pohjautuvien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoajaksi.

Ostotarjouksen toteutuminen on ehdollinen sille, että kaksi kolmasosaa Nelesin osakkeenomistajista hyväksyy sen. Cevian on jo sitoutunut hyväksymään tarjouksen. Ceviania johtaa Christer Gardell, joka on ollut voimahahmo Metson ympärillä tapahtuneiden yritysjärjestelyjen ympärillä yli vuosikymmenen ajan.