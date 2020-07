Microsoftin perustaja ja yhdysvaltaismiljardööri Bill Gates toi esiin lauantaina, että koronavirusrokote tulisi jakaa ihmisille, jotka niitä eniten tarvitsevat eikä niille, jotka pystyvät tarjoamaan rokotteesta eniten rahaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Gates puhui koronaviruspandemiaa käsitelleessä virtuaalitapahtumassa, jonka oli järjestänyt kansainvälinen AIDS-järjestö.

”Jos annamme rokotteiden ja lääkkeiden mennä niille, jotka voivat tarjota niistä eniten sen sijaan, että ne menisivät ihmisille ja paikkoihin, jotka tarvitsevat niitä eniten, meillä on pidempi, epäoikeudenmukaisempi ja tappavampi pandemia”, Gates sanoi yhdysvaltalaismedia CNBC:n mukaan.

Maat ja yritykset käyvät nyt kilpajuoksua koronavirusrokotteen kehittämiseksi. Se on tuonut esiin huolen siitä, että rikkailla mailla on paremmat mahdollisuudet saada rokote kuin köyhillä mailla.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 21 rokotetta on parhaillaan kliinisissä tutkimuksissa, joissa testataan rokotetta vapaaehtoisille.

Kilpajuoksu on käynnistynyt myös Euroopassa.

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa oman rokotestrategian, jonka avulla EU toivoo saavansa etuosto-oikeuden koronarokotteisiin.

Muun muassa Ranska, Itävalta, Italia ja Hollanti ovat jo tehneet sopimuksen brittivalmistaja Astra Zenecan kanssa.

CNBC:n mukaan AstraZenecan lisäksi yhdysvaltalainen bioteknologiayritys Moderna ja kiinalainen Sinovac Biotech -yritys ovat pisimmällä rokotteen valmistuksessa. Moderna ilmoitti kuitenkin heinäkuun alussa viivästyksistä rokotteen kehittämisessä.

Myös Pfizer ja saksalaisyritys BioNTech kehittävät rokotteita, mutta testeissä on ilmennyt vielä sivuvaikutuksia, kuten kuumetta.

Maaliskuussa julkisuudessa nousi kohu presidentti Donald Trumpin väitetystä aikeesta hankkia yksinoikeus saksalaisyritys Curevacin koronarokotteeseen, HS uutisoi kesäkuussa. Saksan hallitus tuomitsi Yhdysvaltojen ostoyrityksen, ja Trump kielsi, että olisi tehnyt tarjousta. Kesäkuussa Saksan hallitus kertoi sijoittaneensa yritykseen 300 miljoonaa euroa.

Gatesin mukaan globaalista taistelusta HIV/AIDSia vastaan on opittu paljon ja on tärkeää luoda oikeudenmukainen ja maailmanlaajuinen jakelujärjestelmä, jonka avulla rokotteet ovat kaikkien saatavilla.

Myös ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toivoo jakelujärjestelmältä nyt oikeudenmukaisuutta.

”2009 oppitunteihin nojaten WHO yhdessä Gavin (Gavi the vaccine alliance) ja Cepin (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) kanssa käynnistäneet niin sanotun Covaxin eli rokotekiihdyttämön, jonka periaatteena on, että maailmassa pyritään oikeudenmukaiseen rokotteiden, lääkkeiden ja diagnostisten valmisteiden jakeluun maailmassa. Tätä kautta pyritään mahdollisimman laajaan oikeudenmukaiseen ja kansanterveydelliseen hyötyyn.”

Nohenykin mukaan sikainfluenssapandemian keskellä esimerkiksi Australia esti maassa valmistettujen A(H1N1) rokotteiden maasta viennin.

Suomi on nyt mukana muiden WHO jäsenmaiden kanssa keskusteluissa kommentoimassa periaatteita, Nohynek sanoo.

”Suomi on rahallisesti auttamassa CEPIä juuri siitä syystä, että Suomi vahvasti haluaa, että oikeudenmukaisuuden periaate toteutuu.”

Yritykset käyvät tällä hetkellä kovaa kilpajuoksua, mutta se on Nohynekin mukaan myös rokotuksen kehittämisen edellytys.

”Yritykset tarvitsevat tilauksia ja pääomaa siihen, että ne pystyvät tekemään työtä lääkeviranomaisten vaatimalla tavalla. Silloin yritykset tarvitsevat vakuuksia siitä, että kun tuote on saatavissa, niin sille on ostajia. Kiihdyttämön periaate toimii juuri sillä logiikalla, että valtiot sitovat kehitykseen valmiiksi rahaa, jotta kyseessä ei ole yksinomaan yritysten ottama riski.

Nohynekin mukaan yhteisomistus jakaa riskiä.

”Riskiä jaetaan yhteisvastuulla eli omistuksella ja sopimalla jakeluperiaatteista yhdessä. Tällä tähdätään siihen, että jakelu olisi nyt oikeudenmukaisempaa kuin esimerkiksi 2009 pandemian yhteydessä. Silloin varsinkin matalan ja keskitulotason maat jäivät alakynteen rokotehankinnoissa.”

Nohynekin mukaan Gatesin ulostulo on tärkeä siinä mielessä, että monet maat ovat tehneet nyt irtiottoja periaatteista.

”Yhdysvallat on sanoutunut irti WHO:sta ja Gates ehkä haluaa alleviivata, että myös Yhdysvaltojen tulee noudattaa globaaleja periaatteita jakelussa. Jokainen maa pohtii näitä kysymyksiä nyt, sillä on todennäköistä, ettei COVID-19 epidemia ole nopeasti ohi.”