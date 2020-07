Ruotsalaisen Dagens Industrin kansi julistaa tänään tiistaina: ”Finlands industri är vår”. Otsikon taustalla on ruotsalaisen Alfa Lavalin ostotarjous suomalaisesta venttiilinvalmistajasta Neleksestä.

Lehden kansiotsikko on väännös talvisodan aikaisesta ”Finlands sak är vår” -iskulauseesta.

Muun muassa lämmönvaihtimia, pumppuja ja venttiilejä valmistava Alfa Laval ilmoitti maanantaina tarjoavansa heinäkuun alussa Metsosta irrotetusta venttiilinvalmistaja Neleksestä 1,7 miljardia euroa.

Kaupan ympärille on rakentumassa eräänlainen Suomi–Ruotsi-maaottelu. DI:n otsikon alla hurrataan, että ruotsalaiset suuryritykset jatkavat suomalaisen teollisuuden aarteiden valtaamista.

Neleksen suurimman omistajan, konepajayritys Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine arvosteli Helsingin Sanomien haastattelussa jyrkästi Neleksen hallituksen toimintaa.

Laineen mielestä on surkeaa, jos suomalaista osaamista myydään taas ulkomaille.

”On surullista, jos oma sukupolveni on luomassa tytäryhtiötaloutta. Meidän pitäisi rakentaa Suomea niin, että seuraavallekin sukupolvelle jää hyviä yhtiöitä, mitä kehittää”, Laine sanoi HS:n haastattelussa.

Neles syntyi vasta heinäkuun alussa, kun Metson kaivos- ja kivenmurskausliiketoiminta yhdistettiin Outoteciin. Neles oli 1950-luvulla perustetun venttiiliyhtiön alkuperäinen nimi ennen kuin se päätyi osaksi Metsoa fuusioiden seurauksena.

Alfa Laval on vanha, ruotsalainen teollisuusyhtymä, jonka on perustanut Gustav de Laval vuonna 1883. Yrityksellä on 17 400 työntekijää ja liikevaihto oli vuonna 2019 4,4 miljardia euroa.

DI:ssä Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon vakuuttaa uskoaan siihen, että ostotarjous menee läpi Suomessa syntyneistä epäilyistä huolimatta, kertoo Kauppalehti.

Dagens Industrin toimittaja Ulf Petersson puolestaan arvioi, että tarjous lyö kiilan suomalaiseen teollisuuteen. Kommentissaan Petersson toteaa, että on selvää, että Alfa Lavalin toimitusjohtaja Erixon on valmis kompromisseihin ja taistelemaan viedäkseen läpi Neles-tarjouksen, joka olisi hänen suurin kauppansa Alfa Lavalin toimitusjohtajana.

Dagens Industrin mukaan Suomessa ajatellaan, että ”mielummin Ruotsi kuin Kiina”.

”Suomalaiset omistajat arvostelevat Alfa Lavalin Neles-tarjousta, mutta suomalaisten teollisuusjättiläiden toimialajärjestön [Teknologiateollisuuden] puheenjohtaja Marjo Miettinen on positiivinen. Hän on onnellinen siitä, että Neles myydään Ruotsiin eikä Kiinaan”, Dagens Industri kirjoittaa.