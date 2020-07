Teknologia

Britannia on päättänyt puhdistaa 5g-verkkonsa kiinalaisen verkkolaitevalmistajan Huawein komponenteista.

Britannian pääministeri Boris Johnson määräsi tiistaina poistettavaksi kaiken Huawein laitteiston maan 5g-infrastruktuurista vuoteen 2027 mennessä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Britannia on valmis kieltämään kiinalaisyritys Huawein seuraavan sukupolven matkapuhelinverkot, koska se pyrkii suojelemaan järjestelmiä turvallisuusuhilta, kertoi Bloomberg lähteisiinsä nojaten aiemmin tiistaina.

Suunnitelman mukaan brittiläiset operaattorit eivät saa ostaa Huawein komponentteja ensi vuoden alusta lähtien. Sen jälkeen kaikki Shenzhenissä toimivan yrityksen valmistamat laitteet olisi poistettava 5g-infrastruktuurista vuoteen 2027 mennessä.

Seitsemän vuoden viive on myönnytys Britannian teleoperaattoreille BT:lle, Vodafonelle ja Threelle. Yhtiöiden pelkona oli, että ne joutuisivat käyttämään miljardeja puntia päästäkseen eroon Huawein laitteistoista. Reutersin mukaan päätös viivästyttää myös 5g:n käyttöönottoa Britanniassa.

Nokia on kertonut olevansa valmis korvaamaan Huawein laitteistot Britanniassa. Asiaa kommentoi yhtiön Britannian johtaja Cormac Whelan.

”Meillä on kapasiteettia ja osaamista korvata kaikki Huawein laitteistot Britanniassa. Olemme valmiita tukemaan hallituksen päätöksen täytäntöönpanoa niin, että sillä on mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisiin, jotka käyttävät asiakkaidemme verkkoja”, Whelan kommentoi Reutersin mukaan.

Pääministeri Johnson ja hallituksen turvallisuusjohtajat esittelivät ehdotuksen tiistaina kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Päätös merkitsee muutosta Johnsonin suhtautumisessa Huaweihin. Bloomberg arvioi, että tämä saattaa johtaa jännitteiden lisääntymiseen Britannian ja Kiinan välillä erittäin herkällä hetkellä.

Kiina on varoittanut, että luvassa on seurauksia, jos Britannia kohtelee sitä ”vihamielisenä kumppanina”.

Huawein tiedottaja sanoo Reutersin mukaan, että ”päätös on pettymys ja merkitsee huonoja uutisia kaikille matkapuhelimen omistajille Britanniassa”.

”Kehotamme hallitusta harkitsemaan asiaa uudelleen. Valitettavasti tulevaisuutemme Britanniassa on joutunut politikoinnin kohteeksi. Tässä on kyse Yhdysvaltain kauppapolitiikasta eikä turvallisuudesta”, Huawei kommentoi.

Tammikuussa Johnson näytti vihreää valoa Huawein osallistumiselle matkapuhelinverkkojen rakentamiseen, mutta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump painosti häntä muuttamaan kurssia.

Toukokuussa Yhdysvallat kielsi Huaweita hankkimasta mikrosiruja, joissa käytetään amerikkalaista teknologiaa. Tämä muutos pakotti Britannian virkamiehet arvioimaan uudelleen näkemyksensä yrityksen laitteiden käytön turvallisuudesta ja kestävyydestä 5g-verkoissa.

Britanniassa arvioitiin, että Yhdysvaltojen uudet pakotteet tarkoittivat, että Huawein olisi käytettävä mahdollisesti epävarmaa teknologiaa, mikä tekee 5g:n turvallisuusriskeistä vaikeita hallita.

Bloombergin mukaan tilanne on Johnsonille vaikea. Huawei maailmanlaajuinen valmistaja, jonka teknologiaa on jo upotettu brittiläisiin verkkoihin. Teknologian poistaminen on aikaa vievää ja kallista, ja se voi vaarantaa pääministerin vaalilupauksen parantaa verkkoja Britanniassa.