Kaurajuomistaan tunnettu ruotsalaisyhtiö Oatly on ottanut askeleen kohti pörssiin listautumista. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal (WSJ) kertoo, että Oatly on myynyt 200 miljoonan dollarin, eli noin 175 miljoonan euron, osuuden yhdysvaltalaisen pääomasijoitusyhtiö Blackstonen vetämälle ryhmälle.

Sijoittajien ryhmään kuuluvat muun muassa tv-persoona Oprah Winfrey, näyttelijä Natalie Portman, kahvilaketju Starbucksin entinen pääjohtaja Howard Schultz sekä rap-artisti Jay Z:n perustama viihdealan yritys.

Myyty osuus on noin 10 prosenttia Oatlyn markkina-arvosta, joka on WSJ:n lähteiden mukaan noin 2 miljardia dollaria.

Oatly aikoo julkistaa sopimuksen vielä tällä viikolla. WSJ:n mukaan sopimus on avainasemassa Oatlyn suunnitelmassa listautua pörssiin seuraavan vuoden tai puolentoista aikana.