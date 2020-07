Euroopan arvopaperimarkkina­viranomainen (ESMA) on ilmoittanut aloittavansa selvityksen Saksan finanssivalvojasta BaFinistä liittyen saksalaisen rahoitusalan teknologiayhtiö Wirecardin valvontaan.

ESMA:n selvitys liittyy Saksan taloudellisen raportoinnin järjestelmään ja tapahtumiin, jotka edelsivät Wirecardin konkurssimenettelyä.

”Laadukas taloudellinen raportointi on sijoittajien luottamuksen ytimessä pääomamarkkinoilla. Wirecardin romahdus on heikentänyt tätä luottamusta. Siksi on välttämätöntä arvioida tapahtumat, jotta voimme auttaa palauttamaan sijoittajien luottamuksen”, ESMA:n tiedotteessa kerrotaan.

Wirecard hakeutui konkurssiin kesäkuun lopulla. Konkurssihakemuksessaan yhtiön hallitus totesi, että yhtiötä uhkaavat maksukyvyttömyys ja ylivelkaantuminen.

Muutamaa päivää aiemmin oli käynyt ilmi, että Wirecardin taseesta puuttui lähes kaksi miljardia euroa.

Tilintarkastusyhtiö EY:n mukaan Wirecardin taseesta löytyi 1,9 miljardin euron arvosta varoja, joiden olemassaoloa se ei pystynyt varmistamaan. Epäselvyyksien paljastuttua Wirecard myönsi, ettei näitä käteisvaroja ehkä koskaan ollut olemassakaan.

Tuolloin myös Wirecardin entinen toimitusjohtaja Markus Braun pidätettiin epäiltynä markkinoiden manipuloinnista sekä yhtiön taseen ja liikevaihdon paisuttelusta.

Braun vapautettiin takuita vastaan, ja hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Tämän jälkeen yhtiöön liittyen on aloitettu tutkinta muun muassa rahanpesuepäilyistä.

ESMA:n lähettämän tiedotteen mukaan nopeutetusti toteutettava selvitys valmistuu 30. lokakuuta mennessä.

Selvityksen kohteena on myös saksalaisen Taloudellisen raportoinnin valvontapaneelin (FREP) toiminta. Paneeli tarkistaa taloudellista raportointia BaFinin pyynnöstä tai jos se epäilee raportointisääntöjen rikkomusta.

Taloudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi kesäkuun lopulla, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista pyydetään tutkimaan, onko Saksan finanssivalvonta epäonnistunut Wirecardin valvonnassa, ja jos on, mihin toimiin tulisi ryhtyä.