”Aina, kun Kone ostaa uuden huoltoyhtiön maailmalta, sitä pidetään ihan luonnollisena. Mutta sitten, kun ruotsalaiset tulevat ostamaan jonkun suomalaisyrityksen, siitä ollaan kamalan huolissaan”, sanoo Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen.

Ruotsalaisen Alfa Lavalin tekemä ostotarjous venttiiliyhtiö Neleksestä viritti maanantaina vilkkaan keskustelun suomalaisen yrityskentän omistuksesta. Etenkin, kun Ruotsin suurin talouslehti Dagens Industri retosteli kannessaan, että Suomen teollisuus on pian ruotsalaisten omistuksessa.

Poliitikot varoittelivat, että Suomesta on tulossa tytäryhtiötalous. Talouselämän asiantuntijat paheksuivat ruotsalaisten röyhkeyttä.

Neleksen kohtalo on auki, mutta onko huoleen yleisemmin aihetta? Onko Suomi jo tai onko siitä tulossa tytäryhtiötalous?

Asiasta ei keskustella ensimmäistä kertaa. Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva pyysi jo vuonna 2004 Vesa Puttosta laatimaan aiheesta selvityksen. Silloinkin Suomesta oli ostettu yrityksiä, ja päättäjät olivat huolissaan.

Tytäryhtiötaloudella tarkoitetaan sitä, että kotimaassa toimivien yritysten omistajat ja pääkonttorit ovat ulkomailla. Äärimmilleen vietynä sitä esiintyy köyhissä kehittyvissä maissa. Lähes kaikki suuret yritykset voivat olla ulkomaisessa omistuksessa, koska maalla itsellään ei ole ollut pääomia eikä osaamista investoida tuotantoon.

Jos vielä poliittinen järjestelmä on heikko, ulkomaisten omistajien on ollut helppo hyödyntää esimerkiksi raaka-ainevaroja omilla ehdoillaan ja vain vähän paikallista yhteiskuntaa hyödyttäen.

Suomi on tietysti kaukana tästä. Suomenkin taloushistoriassa pääomat olivat niukkoja, ja monen yrityksen juuret ovat ulkomailta tulleissa osaajissa.

Suomen itsenäistyttyä sata vuotta sitten valtio alkoi paikata pääomavajetta. Suomeen syntyi paljon suuria valtion enemmistöomistamia yhtiöitä. Yksityistä suuryrityskenttää kontrolloivat yrityksiä rahoittavien pankkien ja vakuutusyhtiöiden vetämät pääomaleirit.

Vasta 1990-luvulla tilanne muuttui, kun pankit luopuivat omistuksistaan. Pörssiyrityksiä alettiin johtaa avoimemmin ja niiden hallinnon ohjenuoraksi tuli kaikkien osakkeenomistajien omistaja-arvon kasvattaminen. Valtapelit jäivät taustalle.

Mutta nopeasti heräsi huoli siitä, että näitä vapaan kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä alettiinkin ostaa pois Suomesta.

Helsingin Sanomatkin kirjoitti tammikuussa 2003, että ”Helsingin pörssissä on nyt firma-ale”. Terveydenhuoltoteknologian tähti Instrumentarium oli myyty juuri Yhdysvaltoihin ja juomayhtiö Hartwall brittiläiselle Scottish & Newcastlelle.

Talouselämän voimahahmo Christoffer Taxell varoitteli, että lisää myyntejä oli tulossa. Koneen entinen toimitusjohtaja Gerhardt Wendt pohdiskeli, onko viisimiljoonainen kansa ylipäätään riittävä ylläpitämään pörssiä. Monet pörssiyritykset olivat hinnan ja tuloksen suhdeluvulla tarkasteltuna tuolloin halpoja.

Taxell oli siinä mielessä oikeassa, että suomalaisia yrityksiä on sen jälkeenkin myyty paljon ulkomaille. Mutta toisaalta myös Suomea kotipaikkanaan pitävät yritykset ovat olleet ostajina merkittävissä kaupoissa. Niin on ollut jo pitkään.

Hissiyhtiö Koneen maailmanvalloituksen juuret ovat siinä, että se osti vuonna 1967 ruotsalaisen Asean hissiliiketoiminnan.

Energiayhtiö Fortum on ostellut historiansa varrella yhtiöitä muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Se omistaa esimerkiksi puolet Tukholman kaukolämpöyhtiöstä ja osan Ruotsin ydinvoimasta. Viimeksi se valtasi saksalaisen energiajätin Uniperin.

Nokia osti viisi vuotta sitten jättimäisen Alcatel-Lucentin. It-yhtiö Tieto on fuusioinut itseensä sekä ruotsalaisen Enatorin että norjalaisen Evryn. Fiskars omistaa nykyään tukun Pohjoismaiden ja Britannian perinteikkäitä posliinibrändejä. Sampo osti vakuutusyhtiöt Ifin ja Topdanmarkin.

Metsäyhtiöilläkin on takana joukko ulkomaisia yrityskauppoja.

Nordea puolestaan siirsi pääkonttorinsa Suomeen kaksi vuotta sitten ihan ilmaiseksi. Pienempiä esimerkkejä on lukuisia.

Valmista tilastoa siitä, onko Suomi lopulta tytäryhtiövaltaisempi kuin muut kaltaisensa maat, ei löydy. Kysymyskin on lopulta hankala. Kaikissa isoissa pörssiyhtiöissä on nimittäin paljon ulkomaisia omistajia.

Toisaalta omistus tai edes pääkonttorin paikka eivät välttämättä kerro siitä, miten paljon yritys hyödyttää yhteiskuntaa.

Esimerkiksi Koneen pääomistajat ja pääkonttori ovat Suomessa, mutta työntekijöitä Suomessa on suhteellisen vähän. Peliyhtiö Supercellistä valtaosan omistaa kiinalainen Tencent, silti pääkonttori ja työntekijät ovat Suomessa ja verot maksetaan pääasiassa Suomeen.

Supisuomalaiset teollisuusyhtiöt ovat sulkeneet tehtaita Suomessa aina, kun se on excel-taulukossa näyttänyt kannattavalta.

Ulkomaiset omistajat ovat toisaalta investoineet tuotantoon Suomessa, ja vieneet suomalaisia tuotteita maailmanmarkkinoille.

Puttosen mielestä on kuitenkin selvää, että jotkut johtamiseen liittyvät toiminnot siirtyvät yleensä emoyhtiöön ja usein johtoakin vähitellen vaihdetaan. Siinä mielessä pääkonttorin paikka ei ole yhdentekevä.

Puttosen vuonna 2004 aiheesta kirjoittaman raportin lopputulema oli, että ulkomainen omistus Suomessa ei ole ongelma, mutta kotimaisen omistuksen vähyys on.

”Se pitää paikkansa edelleen. Suomessa ei ole lainkaan ymmärretty, miten tärkeää olisi että meillä olisi riittävästi erilaisia omistajatahoja. Se varmistaisi, että osakkeilla olisi riittävä likviditeetti ja niiden arvostustaso vastaisi todellista arvoa. Näin yritykset olisivat vaikeammin vallattavia tai ainakaan niitä ei myytäisi ulkomaille liian halvalla”, Puttonen sanoo.

Ruotsalaisilla kotitalouksilla on rahoitusvarallisuutta noin kaksi kertaa enemmän kuin suomalaisilla. Ruotsissa tavalliset kotitaloudetkin sijoittavat paljon suoraan yritysten osakkeisiin tai sijoitusrahastoihin.

Ruotsissa on myös paljon yksityisiä perheyhtiösijoittajia. ”Omistus on paljon monipuolisempaa kuin Suomessa.”

Nykyään perheyhtiösijoittajia on toki enemmän Suomessakin. Kemiran suuromistajia ovat hanoilla vaurastuneet raumalaiset Paasikivet. Herlinit omistavat paitsi Konetta ja Cargoteciä myös merkittävän siivun Sanomasta, jonka osa Helsingin Sanomat on.

Ehrnroothit omistavat Fiskarsia ja Hartwall Capital kymmenesosan Konecranesista.

”Näitä pitäisi vaan olla vielä enemmän. Valitettavasti meillä suurin yritysten ankkuriomistaja on yhä Solidium eli Suomen valtio”, Puttonen sanoo.

Yksi syy suomalaisten yritysten omistusrakenteen heikkouksiin on Puttosen mukaan keskitetty eläkejärjestelmä. Eläkerahastoissa on noin 200 miljardia euroa pääomaa, joka jossain muussa maissa olisi palkansaajien itsensä sijoitettavissa.

Koska tätä järjestelmää ei olla purkamassa, Puttosen mielestä verotuksella ja lainsäädännöllä pitäisi kannustaa nykyistä tehokkaammin omistajuuteen.

”Osakesäästötili oli hyvä uudistus. Toisaalta yksityisten sijoittajien on monissa tapauksissa järkevämpää sijoittaa rahastojen kautta. Jos sitä kannustettaisiin, syntyisi enemmän sijoitusrahastoja.”

Rahastot kävisivät osakkeilla kauppaa eli synnyttäisivät markkinoille likviditeettiä. Se on tärkeää, jotta osakkeiden hinnanmuodostus toimii. Kun sijoittajia olisi enemmän, alalle syntyisi myös työpaikkoja. Olisi kysyntää analyytikkojen työlle, juristeille, kauppojen selvitykselle.

”Lontoossa lähdetään siitä, että tämä rahoitusalan infrastruktuuri on yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja. Ruotsissakin ollaan tässä valovuoden päässä meistä”, Puttonen sanoo.

Kansankapitalismista ja sen merkityksestä on puhuttu Suomessa vuosikymmeniä. Se ei vain ole ottanut oikein tulta.

Tilanteen nopeaan korjaamisen Puttosella on idea: Valtion Solidium listattaisiin pörssiin ja merkittävä osa sen omistuksesta myytäisiin alennushintaan kansalaisille. Solidium on monissa suurissa teollisuusyrityksissä suurin omistaja. Sen sijoitussalkun arvo on noin 6,7 miljardia euroa.

”Mehän omistamme sen jo, sen vuoksi näin voisi tehdä. Valtiolla voisi säilyttää osake-enemmistön tai ainakin äänivallan äänivaltaisilla osakkeilla. Näin kukaan ulkomailta ei pääsisi ainakaan koko Solidiumia ostamaan”, Puttonen esittää.

Puttosen mielestä järjestelyllä saataisiin aikaan todellista kansankapitalismia ja kiinnostusta yritysten omistusta kohtaan.

”Sen myötä Solidiumista tulisi myös läpinäkyvämpi. Niin kuin muutkin pörssiyhtiöt, sen pitäisi neljännesvuosittain raportoida ja kertoa, mitä on tehty ja millä perustein. Nyt me saamme niukasti tietoa siitä, miksi erilaisia järjestelyjä on tehty, vaikka se on kaikkien meidän yhtiö”, Puttonen sanoo.