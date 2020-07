EU:n tuomioistuin on mitätöinyt Yhdysvaltain ja EU:n välisen Privacy Shield -nimellä tunnetun sopimuksen yksityisyyden suojaan liittyvien huolien vuoksi. Sopimus liittyy Facebookin kaltaisiin palveluihin, jotka siirtävät EU-kansalaisten henkilötietoja Yhdysvaltoihin.

Privacy Shield -sopimuksella on säädelty sitä, miten amerikkalaisyritykset toimivat, kun ne siirtävät eurooppalaisten verkon käyttäjien henkilötietoja palvelimilleen Yhdysvaltoihin. Tiedonsiirtoa tapahtuu, kun eurooppalaiset käyttävät verkossa amerikkalaisyhtiöiden palveluja.

Tapauksella on merkitystä etenkin teknologiayhtiöiden toimintaan. Oikeuden käsittelyssä ollutta mekanismia käyttävät uutistoimisto Reutersin mukaan tuhannet yritykset.

EU-tuomioistuimen mukaan EU:n ja Yhdysvaltain välisessä järjestelyssä ei ole riittäviä takeita siitä, että eurooppalaisten tiedot olisivat suojassa esimerkiksi Yhdysvaltain viranomaisten tarkkailulta.

”Eräiden tarkkailuohjelmien osalta kyseisestä säännöstöstä ei millään tavoin ilmene, että olisi olemassa rajoituksia sen sisältämään valtuutukseen, joka koskee näiden ohjelmien käyttöönottoa, eikä myöskään, että ei-yhdysvaltalaisia henkilöitä varten, joita nämä ohjelmat mahdollisesti koskevat, olisi olemassa suojatoimia”, oikeus toteaa.

Oikeusjutun ytimessä ovat sosiaalisen median palvelut. Tiedonsiirtoa tekevät kuitenkin myös monella muulla toimialalla olevat yritykset. Tämän vuoksi päätöksen oikeudellinen merkitys on suuri.

Ratkaisu on vastaus tietoturva-aktivisti Max Schremsin Facebookia vastaan nostamaan kanteeseen. Schrems on itävaltalainen aktivisti, joka teki Irlannin tietosuojavaltuutetulle kantelun, jossa hän pääasiallisesti vaati näiden siirtojen kieltämistä. Tapaus tunnetaan myös nimellä ”Schrems II” ja se on yksi odotetuimmista tapauksista tietosuojakentällä.

”Oikeus on selkiyttänyt nyt jo toistamiseen, että Euroopan yksityisyyslait ja Yhdysvaltain tiedustelulait ovat keskenään ristiriidassa”, Schrems sanoi uutistoimisto Reutersille tuoreeltaan päätöksen jälkeen.

Uutinen päivittyy