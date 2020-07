UBS-pankki tunnetaan ”miljardöörien linnakkeena”, jonka asiakkaina on noin puolet maailman kaikkein rikkaimmista ihmisistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sveitsiläinen UBS-pankki arvioi, että pankin miljardiomaisuuden omaavat asiakkaat ovat aikeissa myydä pörssinotkahduksessa hankkimiaan osakkeita pois. Näin he tekevät huomattavaa voittoa nopeasti nousseista kursseista.

UBS-pankki on maailman suurin varainhoitaja ja se kertoi asiasta torstaina uutistoimisto Reutersille.

Kun koronaviruspandemia aiheutti maaliskuussa merkittävän pörssinotkahduksen, hankkivat UBS-pankin rikkaimmat asiakkaat lainaa ja laittoivat miljardeja syöksyssä oleviin osakemarkkinoihin.

Nyt he ovat pankin mukaan myymässä näitä osakkeita ja siirtämässä niistä saatuja suuria tuottoja markkinoiden ulkopuolisiin ja epälikvideihin sijoituskohteisiin, eli sellaisiin, jotka eivät ole nopeasti muutettavissa rahaksi. Miljardöörit aikovat pankin mukaan siirtää varojaan esimerkiksi kiinteistöihin.

Pankki teki asiasta sisäisen kyselyn sen 120:een niin sanottuun perhetoimistoon, joissa vastataan keskimäärin noin 1,6 miljardin dollarin eli noin 1,4 miljardin euron omaisuuden omaavan perheen varainhoidosta.

"He ostivat esimerkiksi Yhdysvaltalaisia osakkeita, mutta he eivät ostaneet niitä 50 miljoonalla dollarilla vaan yli miljardilla. Ja he tienasivat paljon rahaa”, sanoo UBS:n pankkiiri Josef Stadler Reutersin haastattelussa.

Stadlerin mukaan näin on tehty etenkin Aasiassa. Pankkiiri arvioi Reutersille osakemarkkinoiden tasaantuvan pitkin loppuvuotta.

Moni on ihmetellyt loppukevään aikana sitä, miksei talouden heikot luvut ole heijastuneet osakekursseihin, vaan ne ovat päinvastoin nousseet.

Stadler myös kertoi, ettei UBS ole havainnut Hongkongin tilanteen ja Kiina-jännitteiden heijastuneen investointipäätöksiin.

