Euroopassa voi nyt saada käyttöön uuden sähköauton halvemmalla kuin puhelinliittymän tai jopa ilmaiseksi, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Syynä ovat avokätiset hankintatuet, joiden avulla autokauppiaat ovat voineet tarjota vuokraus- ja leasing-sopimuksia pilkkahintaan.

Euroopan suurimmilla automarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa sähköautojen hankkimisen kannustimia on tänä vuonna lisätty, ja tuet kuuluvat nyt maailman avokätisimpiin. Eurooppalaiset tukijärjestelmät ovat muutenkin maailman suurimpien joukossa.

Saksa on osoittanut sähköauton hankintaan 9 000 euron hankintatuen. Tuen avulla esimerkiksi Autohaus König -ketju vuokraa sähköistä Renault Zoe -mallia täysin ilmaiseksi. Ketjun mukaan kysyntä on ollut niin kovaa, ettei sen myyntihenkilöstö ole ehtinyt vastata kaikkiin tiedusteluihin. 20 päivän aikana noin 3 000 ihmistä on kysellyt tarjouksen perään.

Hankintatuesta on hyötynyt myös Carfellows-autosivusto, jonka kysyntä on Bloombergin mukaan kymmenkertaistunut. Berliiniläinen startup-yritys ryhtyi tällä viikolla tarjoamaan Smart EQ -sähköauton leasing-sopimuksia alle kymmenellä eurolla kuussa.

Ranskassa hankintatuki korotettiin tänä vuonna 7 000 euroon, minkä ansiosta sähköisen Renault Zoen myynnin odotetaan kaksinkertaistuvan tänä vuonna. Samaan aikaan polttomoottoriautojen kysyntä on vaisumpaa kuin viime vuonna. Valmistaja myös tarjoaa Zoen leasing-sopimusta alle 80 eurolla kuussa.

Hollannissa hallitus varasi sähköautojen hankinnan tukemiseen 10 miljoonaa euroa. Tuki käytettiin loppuun vain kahdeksassa päivässä.

Euroopassa automarkkinat ovat elpyneet koronakriisin jäljiltä hitaammin kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa tai Kiinassa. Kehnot myyntiluvut ovat kannustaneet eurooppalaisia päättäjiä voimakkaaseen autosektorin tukemiseen. Sähköautojen hankintaa tuetaan myös ilmastotavoitteiden vuoksi.

Kaikki Euroopan maat eivät kuitenkaan toimi näin. Esimerkiksi Britannia ja Belgia päättivät hiljattain lakkauttaa hankintatukensa.

Sähköautojen hankintaa ei tarvitse enää kauan edes tukea, arvioi Bloombergin analyytikko Aleksandra O’Donovan. Hänen mukaansa akkujen halpeneminen johtaa siihen, että sähköautoista tulee polttomoottoriautoja edullisempia 2020-luvun puolivälistä alkaen.

Kun niin käy, sähköautomarkkinat kiihtyvät muutenkin.