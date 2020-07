Pankkikonserni Nordean liikevoitto romahti huhti–kesäkuussa vain 306 miljoonaan euroon. Se on 66 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan.

Romahduksen syynä olivat isot luottotappiot ja tulevien luottotappioiden varalta tehdyt varaukset. Neljänneksen luottotappiot kasvoivat 301 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten lainoja kirjattiin tappioiksi vain 61 miljoonan euron edestä.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut vakavia taloudellisia vaikeuksia monille yrityksille. Useilla yrityksillä on vaikeuksia maksaa lainojaan takaisin ja myös konkurssien määrä on kasvanut. Suurten vientiyritysten osalta vaikeuksien odotetaan olevan vasta edessäpäin.

Nordean mukaan tappioita tuli erityisesti öljy- ja kaasualalta, joka kärsi jo aiemmin öljyn hinnan romahtamisesta. Luottotappiokirjauksiin vaikutti myös talouskehityksen heikkeneminen, jonka vaikutus pankkien pitää nykyisten kirjanpitosääntöjen mukaan kirjata ennakoivasti luottotappioiksi tietyn laskumallin mukaan.

Lisäksi johto teki oman harkintansa perusteella luottotappiovarauksia yhteensä lähes 400 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen tehtyjen harkinnan varaisten varausten kanssa yhdessä tämä tarkoittaa, että Nordea on varannut 650 miljoonan puskurin vielä tulevia luottotappioita varten.

Nordea arvioi samalla, että koko vuoden luottotappiot jäävät ”alle miljardiin euroon”. Ensimmäisen puolen vuoden aikana pankki on jo kirjannut 852 miljoonaa euroa nettomääräisiä luottotappioita. Pankin johto siis lupailee, että loppuvuonna tappioita tulisi enää alle 150 miljoona euroa.

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin mukaan arviot perustuvat luottosalkun huolelliseen perkaukseen.

”Luottosalkun laatu on edelleen vahva. Päivitimme makrotalouden skenaarioitamme, mukaan lukien pidemmän aikavälin ennusteemme laskusuhdanteen vaikutuksista. Kävimme myös luottosalkun läpi perusteellisesti”, hän sanoo tiedotteessa.

Varsinainen liiketoiminta ennen luottotappioita sujui samaan tapaan kuin vuosi sitten. Luottojen ja talletusten korkokate kasvoi kaksi prosenttia 1091 miljoonaan euroon. Osakemarkkinoiden piristyminen tarkoitti, että tulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 12 prosenttia 318 miljoonaan euroon.

Palkkiotuotot tosin pienenivät yhdeksän prosenttia 673 miljoonaan euroon niin, että tuotot yhteensä jäivät kaksi prosenttia viime vuoden tasosta. Kulut supistuivat peräti kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Tulos ennen luottotappioita oli neljä prosenttia parempi kuin viime vuonna samaan aikaan.