Vaatekaupan asiakkaat käyttivät kasvomaskeja New Yorkissa heinäkuun alussa.

Yhä useammat vähittäiskaupat ja kahvilat Yhdysvalloissa vaativat asiakkaitaan käyttämään tiloissaan maskia, kertoo CNN.

Muun muassa vähittäistavarakauppa Target sekä apteekki- ja kosmetiikkaketju CVS ilmoittivat maskipakosta eilen torstaina. Target kertoo, että se aikoo tarjota asiakkailleen kertakäyttömaskeja tavaratalojen ovella.

Päivää aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltojen jälleenmyyjien liittouma kehotti jäseniään vaatimaan maskia asiakkailtaan.

Samana päivänä maan suurin vähittäiskauppaketju Walmart sekä supermarketketju Kroger ja vähittäisketju Kohl’s kertoivat omista maskipakoistaan.

Aiemmin tällä viikolla myös Starbucks, Best Buy, Apple, Costco kertoivat vaativansa asiakkailta maskia.

Yhdysvalloissa ei ole tällä hetkellä voimassa virallista maskipakkoa, mutta maan tartuntatautikeskuksen CDC:n mukaan kaikkien tulisi käyttää maskia julkisilla paikoilla.

”Maskit ovat kaikkein tehokkain keino viruksen pysäyttämiseksi ja levieämisen hidastamiseksi”, CDC:n johtaja Robert Redfield sanoi tällä viikolla tiedotteessa.

Yhdysvalloissa on raportoitu yli 3,5 miljoonaa koronavirustartuntaa. Virukseen kuolleita on yli 138 000. Eilen torstaina maassa todettiin lähes 68 500 uutta tartuntaa, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys.

Yhdysvalloissa on virallisten tietojen mukaan määrällisesti maailman eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia.