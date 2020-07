Konepajayhtiö Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos laski huhti–kesäkuussa 55 miljoonaan euroon. Se on 51 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Pudotus oli kuitenkin analyytikoiden odotuksia lievempi, sillä Vara Researchin keräämien analyytikkoarvioiden mukaan tuloksen odotettiin painuvan reiluun 44 miljoonaan euroon.

Tulosjulkistuksen jälkeen Wärtsilä avasi yli viiden prosentin nousuun, mutta kääntyi pian reilun prosentin laskuun.

Yhtiön liikevaihto pysyi vakaana 1 220 miljoonassa eurossa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana yhtiön liikevaihto oli 1 217 euroa.

Tilauskertymä laski vuoden toisella neljänneksellä 27 prosenttia 1 011 miljoonaan euroon.

”Koronaviruspandemian haitallinen vaikutus sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi selvästi saatujen tilausten laskuna kaikissa liiketoiminnoissa”, kertoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola tiedotteessa.

Erityisen paljon kysyntä laski Eskolan mukaan risteilytoimialalla, jolla matkustusrajoitukset ja muut viruksen hillitsemistoimenpiteet pitivät useimmat matkustaja-alukset pois käytöstä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla alustilausten määrä laski 312 sopimukseen. Viime vuoden vastaavana ajankohtana tilauksia oli 420. Laivojen käyttöasteen lasku ja liikkumisrajoitukset näkyivät myös huoltomarkkinoilla.

Yhtiö ei osaa vielä kertoa risteilytoimialan loppuvuoden näkymistä. Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja Roger Holm arvioi yhtiön tulostilaisuudessa, että pohja saavutettiin mahdollisesti toukokuussa, ja nyt suunta näyttäisi olevan ylöspäin.

”Kesäkuu oli luvuiltaan toukokuuta parempi. Lauttaliikenne lisääntyi Euroopassa, ja moni risteilyalus jatkaa toimintaansa elokuun alusta alkaen”, Holm sanoi.

Hänen mukaansa on liian aikaista arvioida, milloin risteilytoimiala palaa koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolleen. Alan kannalta tärkeä markkina löytyy Yhdysvalloista, jossa tartuntatilanne on edelleen hyvin huono.

Toinen heikko osa-alue olivat rikkipesurit, joiden kysyntä väheni maailmanlaajuisilla öljymarkkinoilla käynnissä olevan myllerryksen vuoksi. Myös energialiiketoiminnassa asiakkaat epäröivät sitoutua uusiin investointeihin.

Vaikeista olosuhteista huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi Eskolan mukaan kohtuullisen hyvällä tasolla.

”Tämä oli pääasiassa lisääntyneiden laitetoimitusten ansiota, ja ne tasapainottivat palveluliiketoiminnan volyymien laskua.”

Wärtsilä ilmoitti alkuvuonna tekevänsä kustannussäästötoimenpiteitä sadalla miljoonalla eurolla. Eskolan mukaan suunnitelma on edennyt odotusten mukaisesti. Kululekkaukset, työajan lyhennykset ja lomautukset toivat toisella vuosineljänneksellä 30 miljoonan euron säästöt.

”Jatkamme samaa tahtia loppuvuoden ajan.”

Wärtsilä ei antanut vieläkään ohjeistusta loppuvuoden näkymistä. Syynä on koronaviruspandemiasta johtuva epävarma tilanne.

Yhtiön mukaan pandemian talousvaikutukset riippuvat sen kestosta, viruksen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden laajuudesta, markkinoiden elpymisestä ja mahdollisista toisista aalloista.

”aikka näkyvyys on edelleen heikko, on selvää, että pandemialla on olennainen vaikutus taloudelliseen tulokseemme tänä vuonna.”