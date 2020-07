Presidentti Donald Trumpin Twitter-tilillä on ylimääräisiä suojauksia, mikä voi olla syy siihen, että sitä ei hakkeroitu, kertoo The New York Times.

Sosiaalisen median palvelu Twitterissä oli keskiviikkona suuri hakkerointiaalto, jossa monien julkisuuden henkilöiden ja yritysten tilejä käytettiin levittämään kryptovaluuttahuijausta. Hakkeroiduilta tileiltä kannustettiin lahjoittamaan rahaa bitcoinien avulla.

Hakkeroinnin kohteeksi joutuivat muuassa Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama, entinen varapresidentti Joe Biden, Microsoftin perustaja Bill Gates, Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ja artisti Kanye West.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnany kertoi torstaina, että Trumpin Twitter-tili ei ole joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Trumpin hallinnon viranomaisen ja Twitterin työntekijän mukaan Trumpin tilin suojausta on lisätty edellisten tapausten jälkeen, joissa Trumpin Twitter-tiliin olisi kohdistunut uhkia, kertoo The New York Times.

Times ei eritellyt, mitä nämä edelliset tapaukset ovat, mutta yhdysvaltalaismedia The Vergen mukaan yksi esimerkki voisi olla vuoden 2017 marraskuun tapaus, jossa Twitterin entinen työntekijä kytki pois päältä Donald Trumpin Twitter-tilin, kun työntekijä oli viimeistä päivää yrityksessä töissä.

Hakkerointi on herättänyt keskustelua tulevien Yhdysvaltojen presidentinvaalien turvallisuudesta, koska kohteiden joukossa oli monta poliittista johtajaa. Jos hakkereiden lähettämät viestit olisivat vaalien alla esimerkiksi poliittisia taloudellisen huijauksen sijaan, voisi se vaikuttaa äänestystulokseen.

Twitterin edustajat kommentoivat torstai-iltana, että yhteensä 130 tiliä on joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Yritys ei ole pystynyt kuitenkaan vielä selventämään tapahtumien kulkua ja miten hakkerointi on saattanut tapahtua. The New York Timesin mukaan korkeatasoisten tilien hakkerointi viittaa siihen, että Twitter ei ole valmistautunut vaikeisiin turvallisuusuhkiin.

Israelilaisen tietoturva-alan yritys Hudson Rockin toimitusjohtaja Roi Carthy kommentoi Reutersille, että hakkerointi vaikuttaa ”pikkurikollisten” iskulta.

”Tämä ei vaikuta erityisen hienostuneen hakkerointiryhmän tekosilta”, Carthy sanoi.

Hudson Rockin mukaan sana tulevasta hakkeroinnista levisi jo ennen iskua sivustolla, jossa myydään Twitteriin ja Instagramiin linkitettyjä käyttäjätilejä.

Twitter ei kuitenkaan pysty vielä vahvistamaan tietoja ja myös liittovaltion poliisi FBI tutkii tapausta.

Reutersin mukaan Twitter on viimeisten viikkojen aikana kiihdyttänyt uuden tietoturvajohtajan rekrytointia. Yrityksellä ei ole ollut tietoturvajohtajaa sitten viime joulukuun.

Sekä demokraatit että republikaanit osoittivat harvinaista yhteisymmärrystä tapauksen johdosta. Molempien puolueiden mukaan Twitterin pitää pystyä paremmin selventämään, miten tietoturvarikkomus tapahtui ja mitä yritys aikoo tehdä, jotta näin laajoja hakkerointeja ei tapahtuisi jatkossa.

Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey sanoi, että yritys tekee kaikkensa, jotta sillä on selvä ymmärrys siitä, miten hakkerointi onnistui.