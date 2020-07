Osavuosikatsaukset

Lääkeyhtiö Orion on selvinnyt koronaviruspandemian mullistamasta keväästä ja alkukesästä vähin säröin.

Yhtiön liikevaihto ja tulos kasvoivat rajusti tammi–kesäkuussa.

Orionin toimitusjohtajan Timo Lappalaisen mukaan kasvua siivitti uuden lääkkeen kaupallistaminen.

”Orionin tammi–kesäkuun liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Liikevaihtoa ja etenkin liikevoittoa kasvattivat yli 30 miljoonan euron etappimaksut, joista 28 miljoonaa liittyivät darolutamidin kaupallistamiseen Euroopassa ja Japanissa”, Lappalainen sanoo tiedotteessa.

Darolutamidi on Orionin keksimä ja yhdessä Bayerin kanssa kehitetty eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu lääke.

Orion myi lääkkeitä ja muita tuotteita alkuvuonna 572 miljoonalla eurolla. Viime vuonna samaan aikaan yrityksen liikevaihto oli 493 miljoonaa euroa.

Orionin liikevoitto oli peräti 181 miljoonaa euroa. Viime vuonna samaan aikaan se oli 107 miljoonaa euroa.

HS arvioi jo maanantaina, että Orion olisi yksi niistä yrityksistä, jonka liikevoitto olisi kasvanut ainakin yli kymmenen miljoonaa euroa koronavirusepidemiasta huolimatta.

Erityisesti maaliskuussa, koronaviruspandemian rantautuessa Suomeen kuluttajat hamstrasivat lääkkeitä.

”Toinen tärkeä syy kasvuun oli koronaviruspandemian aiheuttama lääkkeiden voimakkaasti lisääntynyt kysyntä maaliskuussa useilla markkinoilla. Kysyntäpiikin vaikutukset alkoivat ennakoidusti tasaantua jo toisella vuosineljänneksellä, vaikka joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä jatkui tavanomaista voimakkaampana myös huhtikuussa”, Lappalainen sanoo tiedotteessa.

Yhtiöstä kerrotaan, että vuoden 2020 liikevaihto tulee kuitenkin olemaan samalla tasolla kuin vuonna 2019. Orion kertoo tiedotteessa, että vuosien 2020–2021 aikana on luvassa merkittäviä panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen.

”Touko–kesäkuussa myynti tasaantui ja oli monissa tuoteryhmissä edellistä vuotta heikompaa”, tiedotteessa kerrotaan.

Arvion mukaan siinä ei ole otettu mukaan mahdollista toista koronaviruspandemia aaltoa Euroopassa.

”Näkymäarvio olettaa, että Euroopassa ei koeta vuoden 2020 aikana merkittävää toista koronavirustartunta-aaltoa, joka lisäisi olennaisesti Orionin tuotteiden kysyntää”, tiedotteessa sanotaan.

OP:n analyytikko Anssi Raussi sanoo, että yrityksen tulosta rasittaa loppuvuonna erityisesti ALS-taudin hoitoon tarkoitetun lääkkeen tuotekehitys.

ALS-tauti on parantumaton motoneuronisairaus, joka aiheuttaa liikehermosolujen rappeutumista.

”Loppuvuonna kannattavuutta osaltaan rasittaa panostukset ALS-lääkkeen tuotekehitykseen. Markkinoilla odotetaan tähän lääkkeeseen liittyen tuloksia vielä tämän vuoden aikana.”

Orionin tavoitteena on hoitaa lääke markkinoille ilman yhteistyökumppaneita, Raussi sanoo.

”Viimeisimpien arvioiden mukaan se vaatisi noin 60 miljoonan euron panostukset kolmen vuoden aikana. Näistä iso osa on jo tosin tehty viime ja tämän vuoden aikana.”

Myös Raussi arvioi, että yksi tekijöistä vahvan alkuvuoden takana on darolutamidi-lääkkeen onnistunut kaupallistaminen.

”Alkuvuosi on ollut Orionille todella vahva monelta osin. Myös darolutamidin kaupallistaminen on mennyt jopa aavistuksen paremmin kuin ennalta arvioitiin. Positiivista kehityksessä on ollut EU-alueen nopea lupaprosessi. 28 miljoonaa euroa syntyivät juurikin viimeisen kvartaalin aikana EU-alueella ja Japanissa.”

Raussin mukaan mahdollinen toinen pandemia-aalto voisi lisätä kysyntää entisestään, mutta tilanteessa olisi myös omat riskinsä.

”Esimerkiksi astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettyjen tuotteiden myynti saattaisi kasvaa taas odotettua paremmin, mikäli toinen pandemiaalto iskee vielä Eurooppaan. Myös tehohoitorauhoitteet ovat menestyneet hyvin, kilpailijat eivät saaneet heti samaa lääkettä markkinoille.”

Riskinä on kuitenkin se, että toinen koronavirusaalto voisi osua Orionin omaan tuotantoon, Raussi sanoo.

”Se on nostettu yrityksessä keskeiseksi riskiksi.”