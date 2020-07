Koronaviruspandemia runtelee pahoin taloutta eri puolilla maailmaa.

Kolmen suuren konepajayhtiön perjantaina julkaisemat osavuosikatsaukset antavat osviittaa, kuinka pahoja yritysten vaikeudet ovat keväällä olleet. Yhtiöt ovat Kone, Wärtsilä ja Cargotec. Suurin yllätys oli Cargotec, jonka osake kallistui perjantaina liki 14 prosenttia.

Yhtiöiden välillä on suuria eroja, mutta osavuosikatsausten perusteella taloudellisen sekasorron pahin saattaisi olla ohitse.

Torstai-iltana nostolaitteita valmistava Konecranes arvioi jo ennalta, että sen huhti–kesäkuu on sujunut olosuhteisiin nähden hyvin. Osavuosikatsauksensa Konecranes julkistaa ensi viikolla.

Yhtiöiden liiketoimintaa ovat haitanneet valtioiden määräämät liikkumisrajoitukset, joilla on yritetty suojella kansanterveyttä. Liikkumisrajoitusten takia sekä kysyntä että tarjonta taloudessa ovat vähentyneet.

Kone

Hissejä ja liukuportaita valmistava Kone arvioi, että sen liikevaihto ja liikevoitto kehittyvät tänä vuonna aikaisempaa ennustetta paremmin.

Liikevaihto supistuu tänä vuonna enintään neljä prosenttia tai ei lainkaan viime vuoteen verrattuna. Kannattavuutta mittaavan liikevoittoprosentin yhtiö arvioi heikkenevän hieman tai pysyvän parhaimmassa tapauksessa vakaana.

Huhti–kesäkuussa yhtiön sai liiketoimintaansa vauhtia etenkin Kiinasta, jonka osuus liikevaihdosta on 30 prosenttia.

”Kiinassa liikkumista rajoitettiin laajasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asiakkaat ovat kuroneet umpeen rajoitusten aiheuttamaa viivettä, minkä takia palautuminen on ollut vahvaa toisella vuosineljänneksellä. Onneksi meidän liiketoiminta kehittyi hyvin myös monissa muissa maissa”, sanoo toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth.

Koneen liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 2,5 miljardia euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 316 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli kutakuinkin sama kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Sen sijaan liikevoitto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta kolme prosenttia.

Lähiaikoina suurin kysymys on, miten koronavirustartuntojen määrä kehittyy. Jos tartuntojen määrä alkaisi kasvaa voimakkaasti, liikkumista todennäköisesti rajoitettaisiin. Jos rakennustyömaita suljetaan, se vaikuttaa lähes välittömästi Koneen liiketoimintaan.

”Meillä on vahva tilauskanta, joten olemme siis pystyneet toimittamaan asiakkaille laitteita ja palveluja. Markkinoiden heikkous näkyy etenkin saaduissa tilauksissa, jotka vähenivät. Asiakkaat ovat selvästi varovaisia ja miettivät tarkasti investointejaan uusiin rakennuksiin talouden epävarmuuden takia.”

Markkinoiden heikkeneminen on johtanut myös kilpailun kiristymiseen.

”Intia, Indonesia ja Filippiinit ovat olleet vaikeimpia markkinoita, koska näissä maissa rajoitteet ovat haitanneet eniten liiketoimintaa. Lisäksi Etelä-Euroopassa on luonnollisesti ollut vaikeuksia.”

”Meidän suurimpia kustannuksiamme ovat materiaalit ja laitteiden asennukset. Nämä kustannukset olemme saaneet pidettyä ihan hyvin hallinnassa. Onneksi meillä on vankka tilauskanta, joka vie meitä eteenpäin. Emme ole joutuneet irtisanomaan Koneesta yhtään ihmistä tämän kriisin takia, ja pyrimme välttämään sitä kriisin aikana jatkossakin.”

Koneen yksi kilpailuetu on vahva tase.

”Olemme lisänneet investointeja, jotta olemme entistä vahvempia, kun koronaviruskriisi on ohitse.”

Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth

Wärtsilä

Maailmantalouden näkymät ovat sen verran epäselvät, että Wärtsilä ei vielä pysty arvioimaan liiketoimintansa kehittymistä tänä vuonna.

Yhtiön perjantaina julkaiseman osavuosikatsauksen perusteella on selvää, että koronaviruspandemia on aiheuttanut sille suuria vaikeuksia. Liikevaihto pysyi huhti–kesäkuussa ennallaan 1,2 miljardissa eurossa, mutta vertailukelpoinen liikevoitto romahti 51 prosenttia 55 miljoonaan euroon.

Liikevoiton romahdus johtuu etenkin risteilyalusliiketoiminnan seisahtumisesta ja kasvaneista kustannuksista. Suurimassa osassa eri puolilla maailmaa liikennöivissä risteilyaluksissa on Wärtsilän valmistamat moottorit.

”Risteilyalukset ovat koronaviruksen takia olleet satamissa, jolloin asiakkaat eivät ole ostaneet meiltä huoltopalveluja tai varaosia. Myös investoinnit risteilyaluksiin ovat olleet osittain jäissä”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Eskola.

Hänen mukaansa kustannukset ovat kasvaneet etenkin siksi, että matkustaminen ja logistiikka ovat kallistuneet pandemian aikana.

”Lähes kaikki asiakkaiden kanssa toimiminen on kallistunut. Lisäksi meidän myyntimme on pandemian aikana painottunut selvästi enemmän laitteisiin kuin huoltoon. Huoltoliiketoiminnan väheneminen iskee samantien kannattavuuteemme”.

Huoltoliiketoiminnassa Wärtsilän katteet ovat huomattavasti suuremmat kuin laitteiden myynnissä. Huoltoliiketoiminnan ahdinkoa on yhtiön toimitusjohtajan Eskolan mukaan voimistanut varaosien myynnin supistuminen.

”Risteilyliiketoiminta on suurinta Yhdysvalloissa, mutta sitä on paljon myös Euroopassa ja Aasiassa. Koronaviruspandemian vaikutukset risteilyliiketoimintaan ovat iskeneet kaikkialla maailmassa. Nopeimmin toiminta on kasvanut viime vuosina Aasiassa, jossa on jo merkkejä talouden avautumisesta.”

Wärtsilän viisi tehdasta Kiinassa toimivat jo toimitusjohtaja Eskolan mukaan täydellä teholla. Yhtiöllä on Kiinassa kaksi moottoritehdasta, kaksi potkuritehdasta ja yksi rikkipesureiden tehdas.

”Toinen ääripää ovat Yhdysvallat ja Brasilia, joissa pandemia on edelleen aika paha. Yhdysvallat ja Brasilia ovat meille myös erittäin tärkeitä markkinoita.”

Wärtsilän liiketoiminnan toinen perusta ovat voimalat, joihin investointeja on lykätty.

”Kun taloudellinen aktiviteetti maailmalla on vähentynyt voimakkaasti, myös energiankulutus on supistunut. Investoinnit sinänsä eivät ole kadonneet mihinkään, mutta niitä arvioidaan uudelleen.”

Kustannusten karsimisessa nopea keino on lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitä. Kevään aikana Wärtsilä on joutunut turvautumaan molempiin. Liiketoiminnan epävarmojen näkymien takia herää kysymys, onko lomautuksia tai irtisanomisia tulossa lisää.

”Niitä on vielä aivan liian aikaista arvioida, koska emme pysty vielä edes arvioimaan liiketoimintamme näkymiä. Toiveena olisi, että tällaisiin toimiin ei tarvitsisi enää ryhtyä.”

Wärtsilä on vähävelkainen yhtiö, jonka tase on vahva. Sen takia yhtiö pystyy sietämään maailmantalouden voimakkaasti heikentynyttä suhdannetta.

”Meidän liiketoimintamme rahavirta kasvoi toisella vuosineljänneksellä 250:een miljoonaan euroon, mikä on paras saavutus kymmeneen vuoteen toisella vuosineljänneksellä, ja vieläpä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Se kertoo henkilökuntamme kyvyistä ja toisaalta myös siitä, että taseemme on kunnossa.”

Eskola painottaa myös, että Wärtsilä jatkaa investointeja, vaikka liiketoiminnan näkymät ovat hyvin epäselvät.

”Investoimme esimerkiksi Vaasan teknologiakeskittymään, koska meidän pitää olla iskukunnossa siinä vaiheessa, kun pandemia hellittää.”

Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola

Cargotec

Lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen on toiveikas.

”Suuressa osassa laitteistamme on verkkoyhteys. Laitteista saatavien reaaliaikaisten tietojen perusteella laitteiden aktiviteetti väheni todella jyrkästi huhtikuussa ja vielä toukokuun alussa. Sen jälkeen aktiviteetti on lisääntynyt selvästi ja olemme tietyissä tuotteissa enää alle kymmenen prosenttia tammi–helmikuun tasosta Euroopassa.”

Yhtiön tuotteita käytetään pääasiassa satamissa ja kuorma-autoissa tavaroiden siirtelyyn. Toiminnan lisääntyminen kertoo siitä, että tavarat ovat alkaneet jälleen liikkua.

”Ilman muuta olemme menneet parempaan päin. Saadut tilaukset olivat toukokuussa suuremmat kuin huhtikuussa ja kesäkuussa paremmat kuin toukokuussa.”

Kaikesta huolimatta Cargotec ei pystynyt osavuosikatsauksessaan antamaan numeraalista arviota siitä, miten sen liikevaihto ja kannattavuus tänä vuonna kehittyvät.

”Emme voineet antaa arviota, koska koronaviruspandemia ei suinkaan ole ohitse. Siksi epävarmuus liiketoiminnan kehittymisestä syksyllä on suurta. Aina on olemassa se mahdollisuus, että jossain päin maailmaa määrätään uusia rajoituksia.”

Huhti–kesäkuussa Cargotecin liikevaihto väheni viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 17 prosenttia 756 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni 33 prosenttia 43 miljoonaan euroon.

Liikevaihto ja liikevoitto olivat selvästi analyytikoiden ennakko-odotuksia paremmat.

”Varsin hyvä tulos vaikeissa olosuhteissa. Meidän vaikeutemme ovat seuranneet aika pitkälti koronaviruksen leviämistä. Kriisi alkoi Kiinasta ja Aasiasta, siirtyi sitten Eurooppaan ja heti perään Yhdysvaltoihin”, Vehviläinen kertoo.

Myös Cargotecin tukena ja turvana maailmantalouden myrskyssä on vahva tase. Lisäksi yhtiö on pienentänyt kustannuksiaan.

”Noin 200 johtajaa eri puolella maailmaa suostui vapaaehtoisesti väliaikaiseen palkanalennukseen. Meillä on tehty myös lyhyempää työviikkoa. Säästötoimenpiteidemme takia kuukausittaiset kustannukset ovat supistuneet kymmenen miljoonaa euroa.”