Kiinalaisesta verkkokauppajätti Alibabasta irtautunut finanssiteknologiayritys Ant Group kertoi maanantaina aikeistaan listautua Shanghain ja Hongkongin pörsseihin.

Shanghaissa Ant listautuu teknologiayhtiöihin painottuvalle STAR-listalle.

Yhtiön pörssiin listausta on odotettu pitkään. Viime rahoituskierroksella 2018 se arvioitiin sijoittajien keskuudessa 150 miljardin dollarin (noin 131 miljardia euroa) arvoiseksi.

Ant ei paljastanut tiedotteessaan, kuinka suuri osa sen osakkeita tulee myyntiin eikä sitä, milloin osakeanti toteutetaan.

”Pörssilistatuksi yhtiöksi tulo lisää läpinäkyvyyttämme sidosryhmillemme”, Ant Groupin pääjohtaja Eric Jing sanoi tiedotteessa.

Talousmedia Nikkei Asian Review’n nimettömän asiasta perillä olevan lähteen mukaan yhtiön ennustetaan olevan nyt jo yli 200 miljardin dollarin arvoinen.

Saman lähteen mukaan yhtiö aikoo myydä osakeannissa 10 prosenttia osakekannastaan.

Myös Bloombergin lähteet arvioivat Ant Groupin markkina-arvon nousevan yli 200 miljardiin dollariin. Markkina-arvo tarkoittaa yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettua hintaa.

Ant Group on erittäin kannattava. Yhtiön liiketulos oli viime vuoden loka–joulukuussa noin kaksi miljardia dollaria.

Ant Group on Alibaban perustaja Jack Man kontrolloima yritys, joka tunnetaan Suomessa parhaiten Aasiassa suositusta Alipay-maksusovelluksestaan. Yhtiö on tunnettu tämän vuoden alkuun asti nimellä Ant Financial.

Yhtiö irrotettiin Alibabasta 2011, kun yhtiö päätti erottaa Alipay-maksutoimintonsa omaksi yhtiökseen. Ma hallitsee yhtiöstä kahden sijoitusyhtiön kautta noin 50 prosenttia.

Ant Groupia pidetään lyhytvideopalvelu TikTokin omistajayhtiö ByteDancen ohella yhtenä Aasian arvokkaimmista listaamattomista teknologiayhtiöistä. Se on yksi maailman suurimmista ns. fintech-yhtiöstä.

Fintech-yrityksillä tarkoitetaan talletuksiin, maksupalveluihin ja luottoihin keskittyviä, yleensä mobiilialustalla toimivia finanssiyrityksiä, joiden toiminnan uskotaan haastavan perinteisen pankkitoiminnan digitalisaation lisääntyessä.

Ant Groupin Alipay-sovelluksella on jo 900 miljoonaa aktiivista käyttäjää Manner-Kiinassa, kertoo Nikkei Asian Review. Lisäksi yhtiöllä on kumppaniensa kautta käyttäjiä esimerkiksi Intiassa, Thaimaassa, Bangladeshissa, Indonesiassa, Hongkongissa, Malesiassa ja Etelä-Koreassa.

Se kilpailee mobiilimaksumarkkinoista Aasiassa ja Kiinassa ennen kaikkea kiinalaisen Tencent Holdingsin omistaman Wechat Pay -sovelluksen kanssa.

Globaalisti samoista markkinoista kisaavat esimerkiksi Apple Pay ja Google Pay.

Suomessa Alipay-mobiililompakkoa voi käyttää monissa liikkeissä, jotka myyvät tuotteita tai palveluita kiinalaisille turisteille.

Esimerkiksi Helsinki–Vantaan lentoasemalla tämä kiinalaisia matkustajia palveleva mobiilimaksusovellus otettiin käyttöön huhtikuussa 2017.

Viime kuukausina Alipayn finanssipalvelualustaa on avattu myös muiden yritysten käyttöön.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Ant on laajentanut viime aikoina toimintaansa lainoista ja matkapalveluista aina ruuanjakeluun.

Yhtiön tarkoituksena on laajentaa toimintaansa erilaisiin kuluttajien tarvitsemiin palveluihin ruokaostoksista varainhoitoon ja hotellivarauksista lainanottoon, Bloomberg kertoo Ant Groupin toimitusjohtaja Simon Hun linjanneen.

Ant Groupin listautumista vain kotimaassaan Kiinassa ja Hongkongissa voi pitää merkkinä myös siitä, että Kiinan hallinto haluaa suurten teknologiayhtiöidensä menevän pörssiin kotimaassaan.

Samalla suurlistautuminen nostaa Shanghain ja Hongkongin asemaa maailman pörssien välisessä kilpailussa.