Raakaöljyn hinta romahti keväällä negatiiviseksi ensimmäistä kertaa historiassa. Koronakriisi vähensi öljyn kysyntää niin rajusti, että Yhdysvaltojen WTI-viitelaadun hinta painui huhtikuussa hetkellisesti –40 dollariin barrelilta.

Myös Pohjanmeren Brent-laadun hinta putosi koronakevään aikana alimmillaan alle 20 dollariin barrelilta. Barreli on öljykaupan yksikkö, joka vastaa 159:ää litraa.

Kesäkuussa öljyjätti BP ennusti, että koronaviruspandemian aiheuttama muutos öljyn kysyntään jää pysyväksi. Se tarkoittaa, että öljyn hinta ei enää koskaan palaisi runsaan viiden vuoden takaisiin lukemiin.

Esimerkiksi vuonna 2014 öljyn maailmanmarkkinahinta oli yli sata dollaria barrelilta, kun se nyt on noin 40 dollaria. Jos öljy-yhtiön ennuste pitää paikkansa, mustan kullan hinta ei enää pitkällä aikavälillä ohita 55 dollarin tynnyrihintaa.

BP arvioi, että koronakriisi toimii öljynkulutuksen vedenjakajana sysäten maailman siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Öljy-yhtiön mukaan edes maailmantalouden kasvu ei enää onnistu vetämään öljyn hintaa mukanaan.

Yhtiön usko öljyalan hiipumiseen on niin vahva, että se valmistautuu tulevaan kirjaamalla alas jopa 17,5 miljardin dollarin arvosta omistuksiaan öljy- ja kaasubisneksestä.

”On kyllä vaikea nähdä, että öljyn hinta tästä enää juuri nousisi”, sanoo Markku Lehmus Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (Etla).

Hänen mukaansa energiankäyttö siirtyy vääjäämättä öljystä kohti uusiutuvia energialähteitä. Tähän asti öljyn kysyntä on pysynyt voimakkaana Aasian ja etenkin Kiinan ansiosta, mutta hiljalleen myös nämä maat vähentävät öljynkäyttöään.

Myös Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi uskoo öljyjätti BP:n ennusteen toteutuvan. Rahoitusmarkkinoiden odotusten eli futuurien mukaan öljyn hinta pysyy tulevina vuosina noin 50 dollarissa barrelilta.

Öljyntuottajat eivät pysty loputtomiin rajoittamaan tuotantoaan, sillä ne ovat siitä liian riippuvaisia. Vilmin mukaan vetoapua on turha odottaa myöskään maailmantalouden kasvusta.

”Koronaviruspandemian aiheuttama talouskasvun hidastuminen ei ole välttämättä väliaikaista. Moni taho ennustaa, että talousvaikutukset jäävät enemmän tai vähemmän pysyviksi.”

Öljyn hinta on Vilmin mukaan kuin talouden ilmapuntari, joka reagoi voimakkaasti maailmantalouden tapahtumiin ja kasvunäkymiin.

Viime vuosina kehitys on vahvistunut entisestään. Aiemmin perinteiset öljyntuottajat pystyivät tuotantoa säätelemällä vaikuttamaan hintaan voimakkaasti, mutta nyt markkinoilla on mukana uusia pelaajia, jotka eivät halua noudattaa totuttua kaavaa.

Yksi tällainen pelaaja on Yhdysvallat, jonka liuskeöljyn tuotanto on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana merkittävästi. Liuskeöljyn merkityksen kasvu on vähentänyt perinteisten öljynviejämaiden eli Opecin hinnoitteluvoimaa.

Lopputuloksena on se, että öljymarkkinoista on tullut aiempaa alttiimpia maailmantalouden muutoksille, mikä näkyy heiluvina hintoina.

Siinä missä maailmantalouden kehitys heiluttaa öljyn hintaa, myös öljyn hintamuutokset keikuttavat maailmantaloutta.

Kallistuva öljy nostaa polttoaineen hintaa ja kiihdyttää siten inflaatiota. Noin 65 prosenttia öljystä kulutetaan liikenteen polttoaineena, joten nouseva hinta näkyy nopeasti kuluttajien kukkaroissa. Yritysten kustannukset nousevat, ja kotitalouksilla jää vähemmän rahaa kulutettavaksi.

Hinnannousu voi myös tehdä taloustilanteesta epävarmemman, mikä vähentää kotitalouksien ja yritysten halua kuluttaa ja investoida. Silloin maailmantalouden kasvu hidastuu.

Vastaavasti hinnanlasku hidastaa inflaatiota ja vauhdittaa talouskasvua.

Öljyn hinnan vaihtelut näkyvät konkreettisesti esimerkiksi euroalueen inflaatiossa. Vuonna 2008 raakaöljyn hinta kohosi kaikkien aikojen ennätyslukemiin 147 dollariin barrelilta, mikä osaltaan kiihdytti euroalueen inflaation yli neljään prosenttiin.

Vuonna 2014 öljyn hinta yllättäen romahti ja painoi inflaatiovauhdin miinusmerkkiseksi. Myös tänä keväänä öljyn voimakas halpeneminen hidasti inflaation lähelle nollaa. Euroopan keskuspankin (EKP) tavoitteena on vajaan kahden prosentin inflaatio keskipitkällä aikavälillä.

Jos öljyjätin ennuste pitää paikkansa ja öljyn hinta laskee pysyvästi, miten se vaikuttaa maailmantalouteen?

”Lyhyesti voisi sanoa, että öljyntuottajat kärsivät ja öljyntuojat voittavat”, Suomen Pankin Vilmi sanoo.

Öljyntuojille, kuten Suomelle ja Euroopalle, laskeva hinta tarkoittaa sitä, että kotitalouksilla on enemmän rahaa käytettävissään ja yritysten kustannukset pienenevät. Etenkin öljyn suurkuluttajat, kuten Kiina, Intia, Japani ja Yhdysvallat, hyötyvät hinnanlaskusta.

Öljyntuottajille vaikutus on päinvastainen. Julkisen sektorin alijäämä kasvaa ja velkaantuminen yltyy. Työttömyys lisääntyy. Tilannetta pahentaa se, että moni öljyntuottajayritys oli velkaantunut jo ennen koronakriisiä.

”Hinnanlasku on siis käytännössä suora tulonsiirto tuottajamailta tuojamaille”, Vilmi sanoo.

Koko maailmantalouteen hinnanlasku vaikuttaa Vilmin mukaan myönteisesti, sillä öljyntuottajien iskut ovat kokonaisuudessaan pienempiä kuin tuojamaiden saamat hyödyt.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on muodostanut öljyn hinnan talousvaikutuksista nyrkkisäännön, jonka mukaan kymmenen dollarin pudotus öljyn hinnassa nostaisi esimerkiksi euroalueen talouskasvua 0,2 prosenttiyksiköllä.

Aivan näin yksioikoisia hintamuutosten vaikutukset eivät kuitenkaan ole. Länsimaat ovat yhä riippuvaisia öljymaiden kysynnästä: jos öljymaiden talous sakkaa, vienti ei vedä. Hintaromahdus iskisi kiertoteitse myös Suomen talouteen, sillä tärkeän vientimaan Venäjän talous on riippuvainen öljytuloista.

Lue lisää: Öljyn hinnan romahdus iskee Venäjän kautta myös Suomeen

Lisäksi hintaromahdus saattaa iskeä joihinkin valtioihin ja yrityksiin rahoitusmarkkinoiden kautta. Öljy-yhtiöt ja öljyntuottajavaltiot rahoittavat toimintaansa rahoitusmarkkinoilla, ja hinnanlaskun seurauksena osalla voi olla vaikeuksia selvitä veloistaan.

Öljysektoriin investoineille valtioille ja yrityksille on siis luvassa luottotappioita.

Viimeisten vuosikymmenten aikana öljymarkkinoiden kyky heiluttaa maailmantaloutta on selvästi heikentynyt.

Vielä 1970- ja 1980-luvuilla öljyn hinnan nopea vaihtelu aiheutti maailmanlaajuisia kriisejä, jotka kiihdyttivät inflaatiota voimakkaasti ja saattoivat johtaa jopa lamaan.

Muun muassa Iranin vallankumouksesta ja Persianlahden sodasta alkaneet öljykriisit kiihdyttivät energiasektorin uudistusprojekteja ja saivat myös Suomen siirtymään kalliista ja epävarmasta öljystä kohti kivihiiltä ja ydinvoimaa.

Nykyään öljyn hinnan vaikutukset eivät ole yhtä voimakkaita eivätkä varsinkaan pitkäaikaisia. Vilmin mukaan keväinen öljyn hinnan romahdus hidastaa inflaatiota noin vuoden ajan mutta pitkällä aikavälillä vaikutus on huomattavasti vähäisempi.

Tämä johtuu siitä, että pitkällä aikavälillä öljyn hinnanlasku näkyy kuluttajahinnoissa lähinnä epäsuorasti esimerkiksi rahtikuljetusten ja siten kuljetettavien tuotteiden halpenemisena. Vilmin mukaan epäsuorat vaikutukset inflaatioon ovat pieniä.

”Öljyn hinnanlaskun ei siis pitäisi aiheuttaa merkittävää deflaation vaaraa, sillä deflaatio tarkoittaa pitkäaikaista hintojen laskua.”

Etlan Lehmus on samoilla linjoilla: hinnanlaskun vaikutukset ovat pitkällä aikavälillä vähäisiä siitäkin huolimatta, ettei öljyn hinta enää koskaan toipuisi.

Syynä on se, että maailmantalouden riippuvuus öljystä on monessakin mielessä vähentynyt. Energiatehokkuus on teollisuudessa kasvanut, ja öljyn rinnalle on tullut uusia energiamuotoja ydinvoimasta uusiutuviin energialähteisiin.

Lisäksi talouden rakenne on muuttunut palveluvaltaisemmaksi ja öljyintensiivisten tuotteiden kulutus on vähentynyt. Öljyllä on siis kulutuskorissa aiempaa pienempi painoarvo.

”Öljyn vaikutus maailmantalouteen vähenee hiljalleen, kunnes vaikutusta ei enää ole”, Lehmus sanoo.

Pysyvän hintaromahduksen vaikutukset näkyvät voimakkaimmin sellaisissa tuottajamaissa, joiden vienti nojaa vahvasti pelkkään öljyyn.

Muun muassa maailman kolmanneksi suurin öljyn tuottaja ja suurin öljyn viejä Saudi-Arabia saa 70 prosenttia tuloistaan öljystä. Maa perustaa budjettinsa oletukseen, että raakaöljyn barrelihinta olisi yli 80 dollaria.

Kevään romahduksen jälkeen Brent-viitelaadun hinta on noin puolet tavoitellusta tasosta. Maan investointipankki Saudi Jadwa Investment arvioi, että Saudi-Arabian alijäämä kohoaa tänä vuonna sataan miljardiin euroon.

Lue lisää: Öljyn hinnan romahdus iskee Saudi-Arabiaan

IMF ennusti jo ennen pandemian alkua, että vuoteen 2034 mennessä suuret öljymaat, kuten Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, päätyvät koko maailman nettovelallisiksi. Pandemian aiheuttama hintojen romahdus voi nopeuttaa kehitystä ennestään.

Lisäksi rahasto laski, että Persianlahden yhteistyöneuvoston pienemmät arabimaat, kuten Oman ja Bahrain, velkaantuvat pahasti, elleivät ne nosta verojaan ja leikkaa tukiaan. Nykyisellä kulutustasolla niiden varat hupenevat noin 15 vuodessa, IMF ennustaa.

Maailman suurimmat öljyntuottajat eivät kuitenkaan ole niitä maita, jotka kärsivät hinnan romahduksesta pahiten. Esimerkiksi Saudi-Arabia on jo ryhtynyt suunnittelemaan tulevaisuutta ilman öljyä.

Toiseksi suurin raakaöljyn tuottaja Venäjä joutuu tänä vuonna supistamaan tuotantoaan ja tekemään sekä menoleikkauksia että veronkorotuksia, mutta koko taloutta romahdus ei kaada.

Venäjä on varautunut kriiseihin valtavalla vararahastolla, jonka arvo kattaa kymmenen prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Sen budjetti on tasapainossa, kunhan öljyn barrelihinta pysyy yli 40 dollarissa.

Maailman suurin öljyntuottaja Yhdysvallat selviää kriisistä kaikkein vähimmillä vaurioilla, sillä öljyn hinnan romahdus myös tukee sen taloutta. Hinnanlasku vaikuttaa Yhdysvaltoihin kahdella tavalla: kuluttajat hyötyvät alhaisesta hinnasta, mutta liuskeöljyn tuottajat joutuvat vaikeuksiin.

Osa liuskeöljyn tuottajista on jo ajautunut konkurssiin, mutta yksinään ne eivät Yhdysvaltojen taloutta hetkauta.

Suurimmissa vaikeuksissa ovat sellaiset tuottajamaat, joiden talous ja poliittinen vakaus nojaavat yksinään öljyyn. Niillä ei ole suunnitelmia öljyn korvaamiseksi, ja niiden talous on usein jo valmiiksi heikoissa kantimissa.

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi, että esimerkiksi Ecuadorin, Nigerian ja Irakin tulot voivat hinnan romahduksen seurauksena pienentyä jopa 85 prosenttia. Irakin viennistä yli 98 prosenttia koostuu öljystä.

Afrikan suurin talous Nigeria taas perustaa koko budjettinsa sille, että öljyn hinta pysyttelisi vähintään 57 dollarissa barrelilta. Sen vienti koostuu lähes pelkästään raakaöljystä. Algeriassa öljy kattaa viennistä lähes 95 prosenttia.

Jos öljyyn nojaavat kehittyvät maat eivät onnistu nopeasti irtautumaan öljystä ainoana tulonlähteenään, pysyvä hintaromahdus ajaa satoja miljoonia ihmisiä entistäkin syvempään köyhyyteen.