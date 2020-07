Teknologiayhtiö Apple haluaa, että jokaisen en valmistaman laitteen hiilijalanjälki on nolla vuonna 2030.

Teknologiayhtiö Apple aikoo muuttaa koko toimintansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö tiedotti asiasta tiistaina ja kertoi samalla käynnistävänsä merkittäviä hankkeita ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Jo tällä hetkellä Applen sisäiset toiminnot toteutetaan hiilineutraalisti, kertoo uutistoimisto AFP. Jatkossa käytäntö on tarkoitus ulottaa koskemaan yhtiön koko liiketoimintaa ja erityisesti sen valmistamia laitteita, kuten älypuhelimia ja tietokoneita.

Yhtiön tarkoituksena on, että vuoteen 2030 mennessä jokaisen myydyn laitteen hiilijalanjälki on nolla.

Tavoite on kunnianhimoinen. Apple on laatinut tavoitteensa saavuttamiseksi kymmenvuotisen ”tiekartan”. Sen mukaan 75 prosenttia päästövähennyksistä on tarkoitus saavuttaa tehostamalla raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä panostamalla uusiutuvaan energiaan.

Yhtiö aikoo esimerkiksi lisätä valmistamiensa laitteiden kierrätettävyyttä. Myös uusiin laitteisiin on tarkoitus käyttää kierrätettyjä raaka-aineita. Apple aikoo kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen vähentämällä sähkökäyttöä tuotantolaitoksissaan ja toimistoissaan.

Uusiutuvan energian käyttöä Apple aikoo lisätä siten, että kymmenen vuoden päästä se käyttää pelkästään uusiutuvaa energiaa.

Toinen osa Applen tavoittelemassa hiilineutraaliudessa on panostus hiilidioksidin määrää vähentäviin kohteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi metsien suojeluhankkeet Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

”Yrityksillä on perusteellinen mahdollisuus kestävän tulevaisuuden rakentamiseen”, sanoi yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook.

Yhtiö kertoo, että se aikoo panostaa myös tasa-arvoisempaan maailmaan perustamalla sadan miljoonan dollarin (86 miljoonan euron) rahaston, joka sijoittaa vähemmistöjen edustajien perustamiin yrityksiin.