Useat suuret lentoyhtiöt vaativat yhteistä koronatestausohjelmaa Yhdysvaltain ja Euroopan välisen matkailun käynnistämiseksi uudelleen.

Yhdysvaltain ja Euroopan unionin johtohahmoille on lähetetty asiasta kirjelmä, jonka allekirjoittajina ovat saksalainen Lufthansa, British Airways -lentoyhtiön omistaja International Airline Group (IAG) sekä amerikkalaiset American Airlines ja United Airlines.

Lentoyhtiöiden johtajat katsovat, että poliittisten päättäjien pitäisi toteuttaa Yhdysvaltain ja Euroopan keskinäinen testausohjelma henkilöille, jotka haluavat matkustaa alueiden välillä.

”Atlantin ylittävä lentoliikenne on erittäin tärkeä maailmantaloudelle sekä liiketoimintamme elpymiselle. Näin ollen uskomme, että on kriittistä löytää keinot käynnistää Yhdysvaltain ja Euroopan väliset ilmailupalvelut uudestaan”, yhtiöiden toimitusjohtajat kirjoittavat kirjeessään BBC:n mukaan.

Matkustaminen Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on koronaviruspandemian vuoksi tällä hetkellä hyvin rajoitettua ja osittain kiellettyä. EU ei salli amerikkalaisten vapaa-ajan matkailua Yhdysvalloista, mutta Britanniaan he pääsevät, mikäli pysyvät kahden viikon karanteenissa. Yhdysvallat taas on suurimmalta osin kieltänyt matkustamisen Euroopasta.

Kirje lähetettiin tiistaina Yhdysvaltain varapresidentille Mike Pencelle ja Euroopan sisäasioista vastaavalle komissaarille Ylva Johanssonille.

Britannian ilmailualaa edustava Airlines UK ilmoitti tukevansa ehdotusta testausohjelmasta, jonka toteuttamisesta ei ole annettu tarkkoja yksityiskohtia.

”Testaamisen pitää olla turvallista, nopeaa, täsmällistä ja kustannustehokasta, mutta meidän täytyy tarkastella sitä, miten testausta voidaan hyödyntää Yhdysvaltojen kaltaisten maiden avaamisessa”, Airlines UK kommentoi Financial Timesin mukaan.

Yhtiöt myöntävät kirjeessään, että matkustajien testaamisessa on useita haasteita.

”Uskomme, että transatlanttiselle markkinalle suunnattu testauksen pilottiohjelma toisi hallitukselle ja alalle erinomaisen mahdollisuuden yhteistyöhön”, kirjeessä todetaan.

Lentoyhtiöt ovat olleet valtavissa vaikeuksissa koronakriisin aikana. Lentomatkailuun on asetettu merkittäviä rajoituksia ja lentoyhtiöt ovat joutuneet pitämään ison osan laivastoistaan pysäköityinä.

Yhdysvalloissa kymmenet tuhannet lentoyhtiöiden työntekijät ovat ottaneet palkattomia lomia ja valtio tukee yhtiöitä kymmenillä miljardeilla.

Myös Euroopassa on sovittu mittavista pelastusohjelmista lentoyhtiöille.