Genanon toimitusjohtajan Niklas Skogsterin mukaan yhtiön ilmanpuhdistimien tuotanto on tänä vuonna kuusinkertaistunut.

Ilmanpuhdistimia valmistava espoolainen Genano havahtui vuoden alussa ennennäkemättömään kysyntäpiikkiin. Tammikuussa se toimitti 200 puhdistinta kiiretilauksena Kiinan sairaaloihin poistamaan koronavirusta huoneilmasta.

Kevään mittaan koronavirus kasvoi pandemiaksi, ja samalla alkuvuoden kysyntäpiikki muuttui maailmanlaajuiseksi ilmanpuhdistusbuumiksi. Genanon toimitusjohtajan Niklas Skogsterin mukaan puhdistimien tuotanto on tänä vuonna kuusinkertaistunut.

”Alkuvuoden venymisen jälkeen olemme saaneet tuotantokapasiteettia nostettua. Viikonloppuisin ei siis enää tarvitse tehdä töitä”, Skogster kertoo.

Hänen mukaansa yhtiön Mikkelin tehtaalle on palkattu kevään aikana noin 15 työntekijää lisää, minkä ansiosta työtä pystytään tekemään kolmessa vuorossa.

Genano valmistaa puhdistimia, jotka suodattavat ilmaa voimakkaan sähkökentän avulla. Laitteet saavat kiinni hiukkasia, jotka ovat kooltaan sadasosan tavallisen ilmansuodattimen nappaamista hiukkasista. Voimakas sähkö tappaa bakteerit ja virukset, eivätkä ne kerry suodattimeen vaan kuolevat kokonaan.

Koronakevään aikana puhdistimia on tilattu ympäri Aasiaa, Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Lisäksi Genano on toimittanut laitteita Suomen koronakeskuksiin ja hoivakoteihin.

Skogster kertoo, että suomalaiset ovat olleet muuta maailmaa epäilevämpiä ilmanpuhdistajien suhteen.

”Niin kauan kuin THL ei anna suositusta ilmanpuhdistimien käytöstä koronaviruksen torjunnassa, suomalaiset eivät uskalla tehdä asian osalta mitään päätöksiä.”

Asentaja Timi Saijanen asentaa ilmanpuhdistimen käyttöpaneelia Mikkelissä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi heinäkuussa lausunnon, jossa se kertoi ottavansa suosituksissa huomioon, että koronavirus voi tarttua ilmateitse myös muualla kuin sairaalaympäristössä.

Aiemmin WHO oli huomioinut suosituksissaan lähinnä pisaratartunnat ja painottanut ohjeissaan käsien pesua, yskimishygieniaa ja pintojen puhdistamista.

Lausunto perustui yli 200 tiedeyhteisön jäsenen allekirjoittamaan vetoomukseen, jonka mukaan ilmateitse tapahtuvien tartuntojen mahdollisuus on otettava vakavasti.

Tutkijoiden mukaan lukuisat kokeelliset mittaukset ovat osoittaneet, että koronavirus voi tarttua ilmateitse esimerkiksi hengittämisestä, puhumisesta ja laulamisesta syntyvien pienhiukkasten kautta.

Skogster uskoo, että WHO:n lausunto johtaa hiljalleen myös kansallisiin suosituksiin, mikä kasvattaa ilmanpuhdistimien ja -suodattimien kysyntää entisestään.

”Aiemmin on ajateltu, että puhdistimia tarvitaan vain kliinisissä tiloissa, kuten sairaaloissa ja laboratorioissa. Koronaviruksen myötä on alettu ymmärtää, että puhdistimille on käyttöä kaikkialla missä ihmiset kohtaavat: toimistoissa, liiketiloissa, kouluissa ja hotelleissa.”

Muun muassa saksalainen lihanjalostamo Tönnies asennutti tällä viikolla ilmansuodattimia jättiteurastamolleen, jossa todettiin kesäkuussa yli 1 500 koronavirustartuntaa.

Heinäkuun alussa New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo puolestaan ilmoitti, etteivät osavaltion ostoskeskukset saa avata oviaan, ennen kuin ne ovat asentaneet tiloihinsa ilmanpuhdistimia.

New Yorkin osavaltion ostoskeskukset eivät saa avata oviaan ennen kuin ne ovat asentaneet tiloihinsa ilmanpuhdistimia. Destiny USA-ostoskeskus Syracusessa avattiin 10. heinäkuuta.

Maailmanlaajuinen kysynnän kasvu näkyy myös muissa alan suomalaisyrityksissä. Moduulitiloja valmistava varsinaissuomalainen Vetrospace kertoo kehittäneensä huoneen, joka kykenee tuhoamaan homepölyn ja bakteerien ohella myös koronavirusta.

Puhdistusvoima perustuu ylipaineistettuun, umpinaiseen tilaan, jonne puhalletaan ilmaa suodatusjärjestelmän kautta. Myös huoneen valaistus ja nanopinnoitteet on valjastettu mikrobien tuhoamiseen.

Yritys toi tuotteensa markkinoille viime vuoden marraskuussa, juuri ennen kuin Kiinassa raportoitiin ensimmäisistä koronavirustartunnoista.

”Ajoitus ei olisi voinut olla parempi”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jouko Urpolahti.

”Kun ryhdyimme kehittämään tuotetta kolme vuotta sitten, tilojen puhtautta ei koettu erityisen merkittävänä ongelmana. Nyt se on asia, jonka kaikki haluavat ratkaista.”

Vetrospace on toimittanut puhdistuvia huoneita muun muassa Belgiaan, Saksaan, Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Myös Aasiassa kysyntä on Urpolahden mukaan valtavaa. Suomessa yhtiön tuotteita käyttävät esimerkiksi Husin, Tyksin ja Jyväskylän sairaalat sekä Sipoon kunta.

Tähän mennessä koronaviruspandemia on kasvattanut yhtiön tilauskantaa noin neljänneksellä. Syksyllä voi olla tarvetta myös lisäpalkkauksille.

”Loppuvuonna odotamme tilauskannan kasvavan moninkertaiseksi, niin paljon olemme saaneet tarjouksia maailmalta. Uskomme liikevaihdon vähintään kaksinkertaistuvan”, Urpolahti arvioi.

WHO:n lausunto ilmateitse tapahtuvista tartunnoista kiihdytti keskustelua siitä, voivatko markkinoilta löytyvät ilmanpuhdistimet ja -suodattimet todella suojata koronavirustartunnoilta.

Viruksia kantavat hiukkaset ovat äärimmäisen pieniä, ja koronapandemian aiheuttaneet virukset ovat keskimääräiseltä kooltaan noin 125 nanometriä. Tavalliset ilmanpuhdistimet pystyvät nappaamaan ilmasta 100–300 nanometrin kokoisia hiukkasia ja suodattavat niistä yli 99 prosenttia.

”Sekään ei vielä yksinään riitä”, sanoo ilmanpuhdistimia valmistavan Air0:n toimitusjohtaja Valle Kulmala.

Asentaja Santeri Neuvonen kokoaa Genanon ilmanpuhdistimia elektroniikan sopimusvalmistajan Matrelin tiloissa Mikkelissä.

Hänen mukaansa moni yritys keskittyy liikaa siihen, kuinka suuren osan pienhiukkasista niiden laitteet pystyvät kertaläpäisyllä suodattamaan. Usein tämä tapahtuu laitteen läpi kulkevan ilmamäärän kustannuksella.

”Jos laite puhdistaa isosta huoneesta vain yhtä nurkkausta, hyödyt jäävät vähäisiksi.”

Kulmalan mukaan Air0:n laitteet ovat erikoistuneet pitämään huolta koko tilan puhtaudesta. Seitsemän vuotta sitten perustettu tamperelaisyritys ryhtyi alun perin kehittämään teknologiaa Kiinan ilmansaasteiden torjumiseksi, mutta koronaviruspandemia on vauhdittanut puhdistimien kysyntää myös Lähi-idässä, Suomessa ja muualla Euroopassa.

Tärkeimmiksi kohderyhmiksi ovat muodostumassa esimerkiksi toimistot, hotellit, ravintolat ja teatterit.

Myös lappeenrantalainen ilmanpuhdistinten valmistaja Uniqair on koronaviruspandemian myötä laajentanut toimintaansa uusille markkinoille.

Toimitusjohtaja Panu Riikosen mukaan ilmanpuhdistimet eivät suodata virusta kantavia hiukkasia kokonaan, mutta ne alentavat hiukkaspitoisuuksia merkittävästi. Suodattaminen mahdollistaa sen, että puhdistetussa tilassa voi oleskella turvallisesti pidempään, Riikonen kertoo.

Tähän mennessä yritys on toimittanut puhdistimia muun muassa kauppoihin, apteekkeihin ja pankkeihin ympäri Eurooppaa.

Kotimaassa koronavirukseen liittyvä kysyntä on ollut toistaiseksi vientimarkkinoita vähäisempää. Riikonen kuitenkin uskoo, että suomalaiset havahtuvat tarpeeseen viimeistään syksyllä, kun ihmiset palaavat lomien ja etätöiden jälkeen kouluun ja työpaikoille.

”Olemme varautuneet siihen, että pystymme tarvittaessa vaikka tuplaamaan tuotantomme.”

Riikosen mukaan ilmanpuhdistusbuumi jatkunee vielä koronaviruspandemian jälkeenkin. Esimerkiksi Italiassa ja Saksassa havahduttiin siihen, että ilmanlaadultaan huonoilla alueilla sairastavuus on ollut kaikkein suurinta.

Samaa mieltä on myös Air0:n Kulmala. Hänen mukaansa koronakriisi on saanut ihmiset kiinnittämään ilman puhtauteen aiempaa enemmän huomiota.

”Ilmanpuhdistuksesta tulee osa uutta normaalia ja erilaisista suodattimista enemmän tai vähemmän pakollisia laitteita aivan kaikkialla”, Kulmala sanoo.