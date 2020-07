Osavuosikatsaukset

Mediakonserni Sanoman tulos ja liikevaihto laskivat odotetusti tammi-kesäkuussa.

Tulokseen on vaikuttanut koronavirusepidemia, joka on heijastunut erityisesti mediakonsernin mainosmyyntiin.

”Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Media Finlandin vertailukelpoinen mainosmyynti laski 18 prosenttia”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Yrityksen liikevaihto laski alkuvuonna 246 miljoonaan euroon. Viime vuonna samaan aikaan yrityksen liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa.

Liikevoitto laski 54 miljoonaan euroon kun viime vuonna samaan aikaan se oli 60 miljoonaa euroa.

”Koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja markkinointiliiketoiminnan koko vuoden liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vaikutus voi kuitenkin vaihdella huomattavasti eri asiakas- ja mediaryhmien välillä”, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Parhaiten menestyi Learning eli oppimateriaalien liiketoiminta-alue.

”Learningin liikevaihtoon ja kannattavuuteen pandemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemialla oli vain vähäinen vaikutus Learningin liikevaihtoon ja operatiiviseen liikevoittoon”, tiedotteessa kerrotaan.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo, että pandemia on vaikuttanut, mutta yritys on selvinnyt yllättävän hyvin.

”Meillä on ollut hyvä alkuvuosi huolimatta koronaviruspandemian vaikutuksista paitsi liiketoimintaamme myös asiakkaidemme ja työntekijöidemme arkeen. Suurin osa työntekijöistämme on tehnyt etätöitä, ja olemme iloisia, että koronatapauksia on ilmennyt vain muutama”, Duinhoven kertoo tiedotteessa.

”Media Finlandin tilausmyynti kasvoi jälleen vuosineljänneksen aikana digitaalisten tilausten vahvan kasvun myötä. Helsingin Sanomien kokonaistilaajamäärä kasvoi 6 prosenttia”, Duinhoven kertoo.

Sanoman osake kallistui 0,4 prosenttia Helsingin pörssissä tulosjulkistuksen jälkeen.

Inderesin analyytikko Petri Aho sanoo, että Sanoman mainosmyynnin pudotuksen tulosvaikutus ei ollut niin raju kuin odotettiin.

”Muutokset Media Finlandissa eivät ole niin negatiivisia kuin odotimme. Kustannukset ovat joustaneet ja yhtiö saa vakuutuskorvauksia tapahtumaliiketoiminnan peruuntumisiin liittyen.”

Suomen hallitus päätti huhtikuussa kieltää kaikki suuret yleisötapahtumat heinäkuun loppuun asti. Tämän seurauksena myös kaikki Media Finlandin kesän festivaalit ja tapahtumat peruttiin.

Konsernin vuotta ovat värittäneet kuitenkin yrityskaupat.

Sanoma osti Alma Median aluelehdet ja kauppa toteutui huhtikuussa. Huhtikuussa yhtiössä saatettiin myös loppuun Media Netherlandsin myyminen ja viime viikolla Sanoma myi Oikotien Schibstedille 185 miljoonalla eurolla.

Yrityskaupat näkyvät tuloksessa erityisesti loppuvuodesta.

”Alma median vaikutus vielä tässä vaiheessa oli pieni. Mutta Sanoma on ostanut terveen yrityksen ja liiketoiminnan”, Aho sanoo.

Lehtien tilausmyyntiä on siivittänyt ihmisten tiedonnälkä.

”Sanoman kehitys tilausmyynneissä on ollut muutenkin pitkään hyvää ja sen lisäksi koronaviruspandemia on kiihdyttänyt mediatilauksia.”

Loppuvuotta kohden Aho uskoo oppimateriaali liiketoiminnan vahvaan kehitykseen.

”Kolmas kvartaali tulee olemaan Learningin osalta todella vahva. Sieltä on tulossa hyvä tulos.”

Mainonta on elpynyt vähän, mutta mediayrityksille tämä vuosi on vaikea. Medialiiketoiminnoissa tämä vuosi on niin sanotusti pilalla, Aho sanoo.

”Mutta näyttäisi jo siltä, että ensi vuonna on parempaa luvassa.”

Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.