Yhdessä tuote-erässä nyhtökaurapihvejä on havaittu listeriabakteeria, tiedottaa nyhtökaurabrändin omistaja Paulig. Tuote-erä vedetään takaisin.

Takaisinvedettävä tuote on nyhtökauran hampurilaispihvi. Listeriaa on Pauligin mukaan löytynyt yhdestä erästä, mutta varotoimenpiteenä takaisinvetoa on laajennettu koskemaan muitakin hampurilaispihvin tuote-eriä.

Takaisinveto koskee hampurilaispihvejä, joiden parasta ennen päiväys on 25.7.2020, 1.8.2020, 2.8.2020, 8.8.2020 ja 9.8.2020.

Avaamattomat pakkaukset pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Avatut tuotteet tulee hävittää.

Takaisinveto ei koske muita nyhtökauratuotteita.

Paulig pahoittelee tiedotteessa tapahtunutta ja kertoo suorittaneensa tehtaallaan perusteelliset puhdistustoimenpiteet sekä tehostaneensa omavalvontaa.