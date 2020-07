Osavuosikatsaukset

Pörssiyhtiöiden tuloskauden perusteella Suomen talouden lähiajan näkymät ovat kahtalaiset. Pahin kriisi vaikuttaisi olevan ohitse, mutta monia yhtiöitä jäytää yhä huomattavan suuri epävarmuus.

Yllättävän hyvistä tuloksista ovat kertoneet pääasiassa yhtiöt, jotka ovat onnistuneet keväällä nopeasti supistamaan kustannuksiaan kysynnän vähentyessä.

”Tulokset ovat olleet lähes poikkeuksetta odotuksia parempia. Yhtiöiden viesti on, että kriisin pahin vaihe on ohitse, mutta siitä huolimatta kriisi jatkuu edelleen. Etenkin huhtikuu on ollut monilla yhtiöillä erittäin vaikea”, sanoo finanssiyhtiö Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari.

Hänen mielestään on lähes varmaa, että kuluvalla vuosineljänneksellä eli heinä–syyskuussa tulokset eivät vielä voi kasvaa viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Antti Saari

”Monet yhtiöt ovat jättäneet antamatta arvionsa liiketoiminnan kehittymisestä tänä vuonna. Se kertoo, että epävarmuus on edelleen suurta. Lisäksi on otettava huomioon, että taloudessa voi tulla vielä ikäviä yllätyksiä etenkin, jos koronaviruspandemia kärjistyy uudestaan.”

Euroalueelta tuli perjantaina hyviä uutisia.

Talouden suhdannetta luotettavasti ennakoivan ostopäälliköiden indeksin perusteella talous olisi euroalueella alkanut heinäkuussa kasvaa. Se vahvistaa monien ekonomistien ja yritysten näkemystä, että pahin sekasorto taloudessa olisi hellittämässä.

Tosin euroalueen talouden romahdus tänä vuonna on ennusteiden perusteella myös poikkeuksellisen suuri. Talouskasvun alkaminen kertoo enemmänkin siitä, että talous on pääsemässä vasta pitkien tikapuiden ensimmäiselle askelmalle.

Euroalueen talouden elpyminen vaikuttaa myös suomalaisiin yrityksiin, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.

Metsäteollisuus on Suomen kansantaloudelle tärkeä.

Kahden suuren metsäyhtiön UPM:n ja Stora Enson osavuosikatsauksista ilmeni, että paperiteollisuuden ahdinko oli keväällä ennakoitua suurempi. Sen sijaan molemmilla yhtiöillä on muita liiketoimintoja, joiden vauhdittamina yhtiöiden tulokset olivat ennustettua paremmat.

Molemmille yhtiölle tärkeän sellun markkinoiden näkymä ei vaikuta kovin valoisilta. Sellumarkkinoiden elpyminen riippuu paljon pitkälti siitä, kuinka vahvasti Kiinan talous elpyy.

Moniin muihin toimialoihin verrattuna metsäyhtiöiden tulosten paraneminen kriisiä edeltävällä tasolle saattaa kestää pitkään. Paperin hintojen halpeneminen hidastaa etenkin UPM:n ja vähäisemmässä määrin myös Stora Enson kannattavuuden paranemista.

Pakkauksia valmistavan Huhtamäen liiketoimintaa haittasi etenkin noutoruokapakkausten kysynnän väheneminen, joka johtui liikkumisrajoituksista.

Liki samasta syystä eli liikkumisrajoituksista kärsi myös öljynjalostusyhtiö Neste. Yhtiön liikevaihdon voimakasta supistumista selittää pääasiassa raakaöljyn halpeneminen.

Kauppayhtiö Kesko arvioi jo heinäkuun alussa, että sen liikevoitto on tänä vuonna aikaisempaa arvioitua parempi etenkin koska kysyntä on kasvanut rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä päivittäistavarakaupassa.

Huhti–kesäkuussa Keskon liikevoitto kasvoi viime vuoden vertailukaudesta 26 prosenttia 155 miljoonaan euroon.

Kuluvalla viikolla tuloksista julkistaneista yhtiöstä eräänlaisessa muutostilassa on tietotekniikan palveluyhtiö Tieto-Evry, joka työllistää Suomessa yli 3 000 henkeä. Se osti viime vuonna norjalaisen kilpailijansa Evryn, jonka liiketoiminnan yhdistäminen Tietoon on vielä kesken.

Yhtiön kannattavuus parani huhti–kesäkuussa ja se arvioi yhdistymisen kustannushyötyjen kasvavan 75 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Lisäksi hallitus päätti, että viime vuoden tuloksesta osinkoa maksetaan 0,635 euroa osakkeelta. Se on puolet yhtiökokouksen hallituksen antamasta valtuutuksesta.

”Pandemia vaikuttaa laajasti eri toimialoihin. Meidän liikevaihtoa sen arvioidaan supistavan tänä vuonna 2–5 prosenttia, mikä on vähemmän kuin monilla muilla toimialoilla. Esimerkiksi toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme supistui prosentin ilman valuuttakurssien vaikutusta ja tässäkin otettava huomioon, että toteutamme suurta fuusiota Evryn kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

Hänen mukaansa Tieto-Evryn liiketoiminta on kehittynyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vaikeisiin olosuhteisiin nähden hyvin.

”Näkemyksemme on, että pandemia vaikuttaa meidän liiketoimintaamme enemmän kuluvalla vuosineljänneksellä [heinä–syyskuu] kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Jos tartunnoissa ei tule toista aaltoa, arvioimme pandemian vaikutuksen viimeisellä vuosineljänneksellä olevan pienempi.”

Toistaiseksi kohtalaisen hyvin sujunut pörssiyhtiöiden tuloskausi saattaa herättää kysymyksen, ovatko Suomen talouden vaikeudet jossain määrin ohitse?

Meri Obstbaum

Lyhyt vastaus kysymykseen on: eivät ole. Suunta vaikuttaisi silti olevan sysimustasta keväästä kohti hailakkaa harmautta.

”Pankkien korttimaksutietojen perusteella pahin vaihe taloudessa on ohitse ja luottamus talouteen on muutenkin hieman palautumassa. Kokonaisuutena talouden elpyminen tulee olemaan hidasta. Yksi suurista kysymysmerkeistä on se, miten Suomen teollisuuden toipuminen etenee”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus arvioi myös, että pahin vaihe talouden kriisissä on ehkä jo ohitse. Taloudellisen toimeliaisuuden piristyminen kesällä on vaikuttanut etenkin palveluiden kysynnän elpymiseen.

”Suomessa on paljon konepajateollisuutta, joiden uusien tilausten väheneminen huolestuttaa. Suomalaiset yhtiöt valmistavat pääasiassa investointihyödykkeitä, joiden kysynnän muutokset vaikuttavat aina vähän viipeellä, mikä koskee osittain myös metsäteollisuutta. Teollisuuden vaikeuksien vaikutus työllisyyteen tulee selville ehkä vasta syksyllä.”

Lehmus korostaa myös, että suurten yhtiöiden tuloskehityksistä on vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä Suomen taloudesta, koska niillä on paljon liiketoimintaa myös ulkomailla.

Markku Lehmus

Pörssiyhtiöiden tulokset eivät myöskään tarjoa kuin yhden, vaikkakin tärkeän, näkökulman Suomen talouteen. Monilla pienillä ja keskikokoisilla listaamattomilla yhtiöillä on myös tärkeä merkitys Suomen taloudessa.

Jos näkökulmaa laajentaa ulkomaille, talouden harmaa alkaa taittua taas kohti mustaa.

Koronavirustartuntojen määrää kasvaa edelleen ja monille suomalaisille yrityksille tärkeän Yhdysvaltojen talous voi vajota vielä pahempaan ahdinkoon.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi kesäkuun lopussa, että euroalueen talous romahtaa tänä vuonna kymmenen prosenttia. Se tarkoittaisi, että koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset ovat erityisen suuret euroalueella.

IMF:n ennusteen perusteella neljästä suuresta kansantaloudesta Ranskan, Italian ja Espanjan talous supistuu 13 prosenttia tänä vuonna. Saksan talouden se arvioi kutistuvan tänä vuonna kahdeksan prosenttia.