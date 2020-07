Koronaviruspandemia vaikuttaa lisänneen innostusta vapaa-ajan asuntojen hankkimiseen. Joillekin se tarkoittaa pitkään haaveillun mökin ostamista, toisille taas kokonaisen saaren.

Talouslehti Financial Timesin mukaan superrikkaiden omistamien yksityissaarien kysyntä on pandemian takia kasvanut, vaikka maailmantalous on syöksyssä.

Lehden haastatteleman Platinum Luxury Auctions -kiinteistöyrityksen perustaja Trayor Lesnock arvioi, että pandemia on saanut ihmiset arvioimaan uudelleen elämäänsä ja tavoittelemaan unelmoimiaan asioita. Syy yksityissaarten kiinnostukseen on hänen mukaansa myös käytännöllinen: yksityissaarella on tilaa pitää etäisyyttä muihin.

Lesnockin yritys markkinoi parhaillaan Tyynellämerellä sijaitsevalle Fidzille kuuluvaa saarta, joka on aiemmin ollut markkinoilla reilulla neljällä miljoonalla dollarilla.

Financial Times on haastatellut myös saksalaista liikemiestä Farhad Vladia, joka kertoo myyneensä urallaan yli 3 000 saarta.

Hän arvioi niin ikään yksityissaarten kysynnän kasvaneen, ja sanoo, ettei ”oman saaren ostamista varten tarvitse olla miljardööri”. Jos pystyy hankkimaan erittäin hyvän auton, pystyy hankkia saaren, Vladi sanoo.

”Esimerkiksi pieni saari Suomen rannikon edustalla on tällä hetkellä myynnissä Vladi Private Islands -yrityksellä alle 100 000 eurolla”, Financial Times kirjoittaa.

Kuvakaappaus Vladi Private Islandsin myynti-ilmoituksesta.

Todellisuudessa yrityksen kauppaama saari sijaitsee Konnevedellä Keski-Suomessa.

Hintahaitarin toisessa päässä on lehden mukaan Joonianmerellä sijaitseva Kreikalle kuuluva saari, jonka hinta on 45 miljoonaa euroa.

Vaikka yksityissaarten kysyntä on kasvanut, on niiden myynnissä pandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten takia haasteita. Fidzillä sijaitsevalle saarelle ei esimerkiksi voi matkustaa, vaan kaupat tehdään virtuaalisesti, lehti kertoo.

Vapaa-ajan asuntojen kauppa on myös Suomessa vauhdittunut.

HS kertoi lauantaina, että alkuvuonna on tehty selvästi viime vuotta enemmän mökkikauppoja. Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin mukaan mökkikauppa on tällä hetkellä ”ylikuumentunut”.