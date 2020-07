Tänä kesänä kaksi tunnettua pörssiyritystä on saanut uuden toimitusjohtajan. Sähköyhtiö Fortumin toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön ylimmässä johdossa pitkään työskennellyt Markus Rauramo.

Design-käyttötavaroita tekevän Fiskarsin toimitusjohtajana aloittaa ensi vuoden vaihteessa Nathalie Ahlström.

Nimet maistuvat kovin tutuilta muutenkin kuin kyseisten johtajien omasta työhistoriasta. Se johtuu siitä, että molempien isät ovat olleet niin ikään tunnettuja toimitusjohtajia.

Markus Rauramon isä Jaakko Rauramo oli pitkän työuran Helsingin Sanomiakin julkaisevan Sanoma Osakeyhtiön palveluksessa toimitusjohtajana ja pitkäaikaisena hallituksen puheenjohtajana.

Nathalie Ahlströmin isä Krister Ahlström oli aikoinaan suvun yhtiön Ahlströmin pääjohtaja. Nykyään yhtiö on pörssissä nimellä Ahlstrom-Munksjö ja Ahlströmin suvun sijoitusyhtiö on sen suurin omistaja. Äiti Irmeli Ahlström pyöritti sisustusliike Papagenaa.

Marimekkoa on puolestaan viisi vuotta johtanut Tiina Alahuhta-Kasko, jonka isä Matti Alahuhta oli Koneen toimitusjohtaja ja sitä ennen pitkään Nokian ylimmässä johdossa.

Periytyykö johtajuus, vai mistä ilmiössä on kyse?

Joku saattaa ajatella, että helppohan se on vanhempien suhteilla edetä, mutta niin yksinkertaista yritysten huipulle pääseminen ei ole.

Toimitusjohtajan paikalle on niin kova karsinta, että siihen eivät enää auta suhteet tai tunnettu nimi. Epäsuoremmin kotoa saadut hyvät lähtökohdat kuitenkin voivat avittaa.

Apulaisprofessori Olli-Pekka Kauppila Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta arvioi, että kotona saadulla sosiaalisella mallilla voi olla iso merkitys sille, miksi toimitusjohtajan tyttärestä tai pojasta tulee toimitusjohtaja.

Matti Alahuhta, 68. Koneen toimitusjohtaja 2005–2014. Nokian johtoryhmän jäsen 1993–2004.Tiina Alahuhta-Kasko, 38. Marimekon toimitusjohtaja vuodesta 2015. Marimekossa eri tehtävissä vuodesta 2005.

”Toimitusjohtajia yhdistää erinomainen itseluottamus. Tehtävässä onnistuminen vaatii sitä, että ihminen tuntee tarkasti, minkälainen hän itse on ja mitkä ovat omat kehittämiskohteet. Itsetunto kehittyy lapsena, ja siinä hyvät lähtökohdat auttavat”, hän sanoo.

”Tärkeää on myös se, että johtamisesta poistuu tietty mystiikka, kun näkee, miten äiti tai isä sitä työtä tekee. Johtajien lapset näkevät sen helpommin ihan realistisena uravaihtoehtona.”

Kauppilan mukaan toimitusjohtajilta vaaditaan tiettyä yleistä lahjakkuustasoa, joka sekin on geneettisesti periytyvä ominaisuus. Mitään älyllisiä poikkeusyksilöitä korkeimmalle nousevat johtajat eivät kuitenkaan tyypillisesti ole.

”Tärkeä erottava tekijä on se, että toimitusjohtajilla on poikkeuksellisen hyvät sosiaaliset taidot. Se ei tarkoita, että heidän pitäisi olla erityisen ekstroverttejä. Myös introvertti johtaja voi menestyä hyvin. Hän on usein hyvä kuuntelemaan.”

Kauppila muistuttaa, että toimitusjohtajan tehtävään on niin kova tunku, että kaikki vähänkään diskriminoivat tekijät pienentävät mahdollisuuksia päästä siihen.

”Miehet menestyvät todennäköisemmin kuin naiset, pitkät miehet todennäköisemmin kuin lyhyet. Näillä asioilla ei tietenkään ole merkitystä sille, kuinka hyvin siinä tehtävässä lopulta menestytään”, hän sanoo.

Krister Ahlström, 79. Ahlströmin pääjohtaja 1982–1998. Useita tärkeitä talouselämän luottamustehtäviä.Nathalie Ahlström, 46. Fiskarsin toimitusjohtaja 1.1.2021 alkaen. Vuodesta 2018 Fazer-makeisten toimitusjohtaja. Aiemmin johtotehtävissä Huhtamäessä ja pakkausyhtiö Amcorissa.

Edes perheyrityksissä johtajuuden periytyminen ei ole itsestäänselvyys. Sähkötarvikkeita tekevän Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen on miettinyt johtajuuteen kasvamista ja sen periytymistä paljon, koska hän eteni isänsä Ensio Miettisen perustaman yhtiön johtoon pitkän mutkan kautta.

”Siihen aikaan pidettiin vielä aika selvänä, että vanhin poika jatkaisi yritystä. Minua siihen ei erityisesti kannustettu. Nuorena minulla oli sitä paitsi vihasuhde koko yritykseen. Se oli meidän virtahepo olohuoneessa ja hallitsi liikaa elämää. Koulussa sain kuulla siitä joskus opettajalta ikäviä kommenttejakin”, Miettinen sanoo.

Näinkin on varmasti voinut kokea monen yritysjohtajan lapsi. Ison yrityksen johtaminen on työtä, jossa ei ole työaikoja. Se ei välttämättä näytä lapsista houkuttelevalta tavalta viettää elämää.

Ensio Miettinen, 1929–2010. Sähkötarvikkeita ja -järjestelmiä tekevän Enston perustajaMarjo Miettinen, 63. Enston hallituksen puheenjohtaja. Vuosina 2006–2014 EM Groupin toimitusjohtaja.

Miettinen opiskeli opettajaksi ja teki opettajan työtä 35-vuotiaaksi asti. Välillä hän oli puolitoista vuotta töissä Nokian mainososastolla.

”Sitten muutimme Porvooseen ja hain töihin Enstoon, isälle kertomatta. Aloitin tiedotusosastolta ja niiden asioiden kanssa etenin sitten johtoryhmään. Isästä tuli minulle lopulta tärkeä mentori. Sitä en välttämättä suosittele, mutta se onnistui, koska pystyin sanomaan hänelle myös vastaan”, Miettinen kertoo.

Vuodet 2006–2014 Miettinen oli Enston silloisen omistusyhtiön EM Groupin toimitusjohtaja. Nyt hän on Enston hallituksen puheenjohtaja. Ryhmän yritysten liikevaihto on noin 260 miljoonaa euroa. Omistus on jo siirretty pääosin kolmannelle sukupolvelle, Marjo Miettisen ja hänen sisarustensa lapsille.

Myös Miettisen mukaan vahva itsetunto ja itsetuntemus ovat toimitusjohtajalla kaiken a ja o.

”Pitää tietää, mitä tekee ja seisoa sen takana. Ei saa esittää mitään, ja pitää hyväksyä omat huonot puolet. Isä aina sanoi, että hanki ympärille sellaisia ihmisiä, jotka hallitsevat ne asiat, joissa itse et ole hyvä. Yhden naisen tai miehen show ei ole tätä päivää, koska asiat ovat niin monimutkaisia.”

Miettisen mukaan johtajaksi pyrkivän on myös tärkeää hankkia itselleen verkosto ihmisiä, joille voi soittaa, kun tulee vaikea hetki ja jotka auttavat avaamaan tärkeitä ovia.

”Siinä varmaan taustani auttoi, että sain rakennettua tällaisen verkoston aika nopeasti. Mutta hyvin monet johtajat haluavat jakaa osaamistaan ja olla nuorempien tukena, jos heiltä vain kysyy.”

Enstossa liiketoimintojen johtoon on haettu jo pitkään ulkopuolisia johtajia, mutta Miettinen on halunnut myös edistää suvun jäsenten osallistumista yrityksen toimintaan. Nuorta polvea on koulutettu yrityksen asioista.

”Jos perheyhtiön omistajissa on hyvää johtajapotentiaalia, niin se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Vaikka sehän ei ole mikään helpoin yhdistelmä olla omistajana ja samalla operatiivisessa johdossa. Sinua tarkkaillaan ihan toisella tavalla kuin muualta tullutta työntekijää”, Miettinen sanoo.

Jaakko Rauramo, 79. Sanoma Osakeyhtiön toimitusjohtaja 1984–1999. Sanoman hallituksen puheenjohtaja 2001–2013.Markus Rauramo, 52. Fortumin toimitusjohtaja. Fortumin ylimmässä johdossa vuodesta 2012. Sitä ennen pitkä ura Stora Ensossa.

Pörssiyritysten toimitusjohtajiksi edetään yleensä neli-viisikymppisenä, parinkymmenen vuoden työuran jälkeen. Siihen mennessä elämän- ja työkokemusta on ehtinyt karttua niin paljon, että kokemukset lapsuuden perheestä ovat korkeintaan taustalla. Johtamisoppiakin on jo hankittu monista lähteistä.

Esimerkiksi Rauramo teki ennen Fortumia pitkän uran Stora Ensossa. Ahlström on johtanut kaksi vuotta Fazerin makeistoimialaa. Sitä ennen hän oli johtotehtävissä Huhtamäellä ja kansainvälisessä pakkausalan yrityksessä Amcorissa Singaporessa ja Sveitsissä.

Neuvoja ja rohkaisua johtajat saavat kotoa varmasti vielä aikuisenakin. Aalto-yliopiston Kauppilan mukaan johtamisen tapa on toisaalta muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin edellinen sukupolvi johti yrityksiä.

Vanhoilla autoritäärisen johtamisen malleilla ei nykypäivänä pitkälle pötkitä. Siksi neuvoihin kannattaa ehkä suhtautua hienoisella varauksella.

”Hyvä johtaminen ei ole enää kontrollointia, voimaa ja vallankäyttöä niin kuin se joskus oli. Nyt puhutaan palvelevasta johtajuudesta, enemmän huolenpidosta. Suurin osa työstä on nykyään tietotyötä. Sen johtaminen on erilaista kuin ennen, ja organisaatiot ovat muuttuneet sen mukaan”, Kauppila sanoo.

Marjo Miettinen sanookin, ettei johtajana voi menestyä ellei pidä ihmisistä. Hän arvelee, että yleinen kiinnostus yritystoimintaan kuitenkin imeytyy johtajien lapsiin melkein huomaamatta.

”Kotona keskusteltiin tosi paljon yrityksestä ja sen toiminnasta. Olen istunut jo lapsena saunassa, kun isällä on ollut yritysvieraita mukana. Niihin asioihin on väkisinkin törmännyt ja ruvennut niitä miettimään. Niin se varmaan on mennyt”, Miettinen sanoo.