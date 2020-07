Erikoiskaupan alat kärsivät voimakkaasti koronakriisistä keväällä. Kauppa ei käynyt, kun rajoitustoimet, pelko tartunnasta ja epävarmuus toimeentulosta pitivät asiakkaat loitolla.

Kaikkein syvimmän notkahduksen teki vaate- ja kenkäkauppa, selviää Tilastokeskuksen erikoiskaupan liikevaihtoa kuvaavasta indeksistä. Se laski maalis–huhtikuussa selvästi muita erikoiskaupan aloja – kuten huonekalu-, vene-, kirja- ja urheiluvälinekauppaa – enemmän.

Muutkin merkit viittaavat vaatekaupan erityisiin vaikeuksiin.

Alan etujärjestö Muoti- ja urheilukauppa ry tiedotti heinäkuun alkupuolella, etteivät muotikauppojen asiakasmäärät ole palanneet tavalliselle tasolleen. Urheilukauppa oli järjestön mukaan toipunut kriisistä lähes kokonaan, mutta muotikauppa sen sijaan ei.

Heinäkuu on vaatekauppojen alennusmyyntikuukausi. Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtajan Velimatti Kankaanpään mukaan asiakasmäärät näyttäisivät heinäkuussa jonkin verran nousseen, mutta turistien puuttuminen näkyy vaatekaupoissa selvästi.

”Esimerkiksi Helsinki on sellainen paikka, jossa asiakasmäärät ovat pysyneet varsin matalina.”

Tammi–kesäkuussa muotikauppa vähentyi vaate-, urheilu- ja kenkäkauppoja edustavan järjestön mukaan 23 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Vaikka verkossa vaatteiden kauppa kasvoi kesäkuussa miltei 200 prosenttia, se ei ole riittänyt paikkaamaan lovea. Alalta on kuluvana vuonna kadonnut Muoti- ja urheilukauppa ry:n mukaan myyntiä peräti 420 miljoonan euron edestä.

”Muoti on niitä kulutuseriä, joita voi verrata vaikka samppanjaan. Sitä menee silloin, kun on aikaa ja rahaa itseensä satsaamiseen”, sanoo Kankaanpää.

Aikuisten vaatteita ostetaan enää harvoin aitoon tarpeeseen, ja siksi talouden epävarmuus heijastuu alalle voimakkaasti. Kun ihmisten toimeentulo heikkenee, karsitaan vaatteiden ostamisesta usein ensimmäisenä.

”Epävarmuus omasta toimeentulosta on myrkkyä muotimarkkinalle”, Kankaanpää toteaa.

Koronakriisistä on seurannut kaupanalalla mittavia lomautuksia. Toukokuussa Suomen tekstiili ja muoti ry:n tilasto- ja tietoasiantuntija Hanne Mikkonen arvioi, että huhtikuisten tietojen mukaan yli 70 prosenttia tekstiili- ja muotialan yrityksistä on lomauttanut tai lomauttamassa työntekijöitään.

Myös yt-neuvotteluja on käyty. Yhdet sellaiset saatiin tällä viikolla päätökseen, kun Palvelualojen ammattiliitto PAM tiedotti torstaina H&M:n osa-aikaistavan kaikki sen kokoaikaiset myyjänsä. Samalla 50 työntekijää irtisanottiin.

”Pidän yhtiön halua irrottautua kokoaikaista myyjistä rajuna linjanvetona, olkoonkin, että osa-aikatyö on vähittäiskaupassa nykyään yleistä”, totesi PAM:in aluepäällikkö Elisa Penders tiedotteessa.

Toukokuun alussa vaatejätti H&M julkaisi pandemian aikaisia myyntilukujaan. Yhtiön Suomen-myynnin kerrottiin laskeneen maaliskuun alun ja 6. toukokuuta välisenä aikana 49 prosenttia.

Muoti- ja urheilukaupan Kankaanpään mukaan uutiset työntekijöiden irtisanomisista ja osa-aikaistamisesta eivät ole yllättäviä. Yritysten on koronapandemian myötä ollut pakko sopeuttaa toimintaansa tavalla tai toisella, hän sanoo.

Kankaanpään mukaan koronapandemian takia vaatekaupassa jäi kokonaan yksi sesonki eli kevätsesonki kokonaan pois. Toimialan yritysten kannattavuus laskee todennäköisesti suuresti, hän arvioi. Se heijastuu Kankaanpään mukaan laajalle toimitusketjuihin, tavaran toimittajiin ja työllisyyteen vielä todennäköisesti vuodenkin päästä.

Ala työllistää Suomessa Kankaanpään mukaan suoraan noin 20 000 ihmistä.

Kuten muillakin aloilla odotetaan vaatekaupan piirissä epävarmoin tunnelmin syksyä. Suomessa vaatekaupalle tärkeimpiä kuukausia ovat loka-, marras- ja joulukuu, kun raskaammat vaatteet käyvät kaupaksi.

”Näkymät näyttävät kahtalaisilta. Suunnilleen yhtä moni toimija odottaa seuraavalle kolmelle kuukaudelle plussaa kuin miinusta.”

Kankaanpää uskoo, ettei ihmisten halukkuus ostaa muotia ole minnekään kadonnut vaan se patoutuu. Näin näyttää käyneen aiemminkin taloudellisissa taantumissa. Kysymys on Kankaanpään mukaan siitä, milloin tämä patoutunut ostohalukkuus lopulta purkautuu.

Vaateala on pandemian seurauksena ollut vaikeuksissa maailmanlaajuisesti. Vaatejätti Inditex, joka omistaa esimerkiksi Zara-ketjun, on myös kertonut huomattavasta myynnin laskusta alkuvuonna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön myynti heikkeni 44 prosenttia. Kesäkuun alkupuolella yhtiön kerrottiin sulkevan maailmanlaajuisesti jopa 1 200 myymälää.

Poikkeuksellinen aika on herättänyt alan toimijoissa myös yhä enemmän keskustelua siitä, miten nopeassa kierrossa elävä ala onnistuisi muuttamaan rytmiään kestävämpään suuntaan. Vaateteollisuudella on suuri ympäristökuorma. Talouslehti Financial Timesin mukaan avauksia suunnanmuutoksesta ovat tehneet esimerkiksi lukuisat luksusmerkkien edustajat.