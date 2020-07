Maailman digitalisoituminen näkyy selvänä kasvuna elektroniikkajätteen määrässä.

Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n mukaan viime vuonna elektroniikkajätettä syntyi maailmassa ennätykselliset 53,6 miljoonaa tonnia. Määrä vastaa liiton mukaan painoltaan suunnilleen samaa kuin 350 suurta matkustaja-alusta.

YK:n alaisen televiestintäliiton mukaan elektroniikkajätteen määrä on kasvanut viidessä vuodessa 21 prosenttia. Jätteen määrän uskotaan jatkavan kasvuaan niin, että vuonna 2030 elektroniikkajätettä on maailmassa noin 74 miljoonaa tonnia.

Elektroniikkajäte on ITU:n mukaan maailman nopeimmin kasvava jätteenmuoto.

Se sisältää esimerkiksi käytettyjä akkuja, latureita, piuhoja, tietokoneita, puhelimia, näyttöjä ja niin edelleen. Syy elektroniikkajätteen kasvuun on elektroniikkalaitteiden käytön kasvussa, mutta myös siinä, että laitteiden käyttöikä on lyhyt ja usein korjausmahdollisuuksia on niukasti, ITU sanoo tiedotteessaan.

ITU julkaisi elektroniikkajätteen raportin heinäkuun alussa. Raportin mukaan ainoastaan 17,4 prosenttia maailman elektroniikkajätteestä kerätään ja kierrätetään. Tämä tarkoittaa sitä, että arvokkaita raaka-aineita, kuten kultaa, hopeaa ja kuparia päätyy poltettavaksi tai hylätyksi jopa noin 57 miljardin dollarin edestä, ITU:n tiedotteessa kerrotaan.

Noin neljännes maailman elektroniikkajätteestä oli viime vuonna peräisin Aasiasta, 13 prosenttia Amerikasta, 12 prosenttia Euroopasta ja noin kolme prosenttia Afrikasta.

Televiestintäliitto ITU:n, YK-yliopiston ja kansainvälisen jätehuoltoyhdistys ISWA:n kokoamien tietojen mukaan Suomessa noin 61 prosenttia elektroniikkajätteestä kierrätettiin viime vuonna. Vastaava luku oli Ruotsissa 70 prosenttia ja Norjassa 72 prosenttia.

Viime vuonna elektroniikkajätettä syntyi yhtä suomalaisten kohden 19,8 kiloa. Koko Euroopan tasolla vastaava luku oli 16,2 kiloa.

Ruotsissa elektroniikkajätettä syntyi 20,1 kiloa henkeä kohden ja Norjassa 26 kiloa henkeä kohden.

Elektroniikkajäte sisältää sekä ympäristölle että ihmisen terveydelle haitallisia aineita.