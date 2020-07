Kuva University of Southampton -yliopiston laboratoriosta.

Lääketieteellinen läpimurto tuskin koskaan syntyy tietyssä hetkessä. Sitä edeltää päin vastoin vuosien tai vuosikymmenten työ, jossa tieto kerääntyy useiden tutkijoiden aikaansaannosten myötä.

Mutta joskus yksi koetulos voi olla mullistava – ainakin taloudellisessa mielessä.

Näin näyttää käyneen tämän viikon alussa. Maanantaina julkaistiin alustavia koetuloksia, joiden mukaan SNG001-niminen valmiste näytti helpottaneen toipumista koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista.

Valmisteen on kehittänyt alun perin kolme University of Southampton -yliopiston lääketieteen professoria, Ratko Djukanovic, Stephen Holgate ja Donna Davies. He myös perustivat tämän valmisteen ympärille Synairgen-nimisen yhtiön 2000-luvun alussa.

Asiasta kertoo brittilehti Guardian.

Kun alustavat koetulokset julkaistiin, seurasi siitä raketinomainen nousu yhtiön osakkeissa. Samalla kolmen professorin omaisuuden arvo paisui niin, että heistä tuli miljonäärejä.

Aamupäivän aikana Synairgenin osakkeiden arvo oli noussut yli viisinkertaiseksi. Koko päivän aikana Djukanovicin omistusosuus nousi Guardianin mukaan 300 000 punnan arvosta noin 1,6 miljoonaan puntaan eli noin 1,8 miljoonaan euroon. Holgaten ja Daviesin omistusosuudet nousivat suunnilleen samansuuruisiin lukemiin, Guardian kertoo.

Yhtiön osakkeen arvo oli perjantaina noin 202 puntaa, kun se vuosi sitten oli noin 11 punnan tuntumassa.

Vastaavia raketinomaisia nousuja on nähty pandemian aikana useissa biotekniikan ja lääkealan yhtiöissä, jotka kehittävät joko koronavirusrokotetta tai -lääkettä.

Monet yhtiöiden sisäpiiriläisistä on saanut osakkeiden nousuista valtavat hyödyt.

The New York Times -lehden mukaan ainakin yhdentoista yhtiön sisäpiiriläiset, eli esimerkiksi hallituksen jäsenet ja johtoasemassa olevat henkilöt, ovat tienanneet omien osuuksiensa myynnillä yli miljardin maaliskuun jälkeen. Osa voitoista on tullut silloin, kun sisäpiiriläiset ovat myyneet osuuksiaan osakkeen arvon kivuttua huippulukemiin.

Hyvin ajoitetussa kaupanteossa ei ole mitään laitonta, mutta se voi synnyttää mielikuvan siitä, että yhtiöiden sisäpiiriläiset hyödyntävät julkisuudelta piilossa olevaa tietoa oman voittonsa maksimoimiseksi, lehti kirjoittaa.

Lehden mukaan osa yhtiöistä on myös suoristanut mutkia kertoessaan valtion ohjelmista ja rahoituksista. Paitsi myönteiset koetulokset myös tukiohjelmaan pääseminen tai yhteistyö viranomaistahojen kanssa ovat vauhdittaneet yhtiöiden osakekursseja.

Esimerkiksi kalifornialainen 15 työntekijän Vaxart on hehkuttanut päässeensä osaksi presidentti Donald Trumpin hallinnon Warp Speed -ohjelmaa, vaikka se ei ole saanut siitä merkittävää rahoitusta.

Uutinen ohjelmasta kuitenkin nostatti Vaxartin osakkeen arvoa, ja sen suurin yksittäinen omistaja, newyorkilainen niin sanottu hedge-rahasto teki sillä valtavia voittoja.

Viikkoa ennen Warp Speed -uutisen ilmoittamista rahasto kasvatti omistusosuuttaan Vaxartista ja myi sitten osakkeita, kun uutinen oli nostattanut niiden arvoa. Näin rahasto tienasi itselleen yli 197 miljoonaa dollaria, New York Times kertoo.

Rahaston kaksi johtajaa ovat lehden mukaan myös Vaxartin hallituksessa.

Kaksi hanketta on hiljattain kiirinyt kärkeen rokotteessa koronavirusta vastaan.

Sekä Oxfordin yliopiston että kiinalaistutkijoiden kehittämien hankkeiden ensimmäiset toisen vaiheen ihmiskokeiden tulokset julkaistiin heinäkuun loppupuolella. Molemmat saivat aikaan toivotun immuunivasteen.

Oxfordin yliopisto kehittää rokotetta yhdessä lääkeyhtiö Astra Zenecan kanssa. Kiinalaistutkijoiden hanke on kiinalaisyhtiö Can Sinon ja Kiinan armeijan yhteinen.

Sekä kiinalaisyhtiö Can Sinon ja Kiinan armeijan yhteinen rokote että Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan kehittämä rokote saivat aikaan toivotun immuunivasteen. Vakavia haittavaikutuksia rokotteista ei koitunut kenellekään.