Airbusin espanjalaisen Getafen lentokonetehtaan työntekijät osoittivat mieltään odotettavissa olevia irtisanomisia vastaan torstaina. Uhkana on jopa 900 työntekijän vähentäminen.

Lentokoneita valmistavat yhdysvaltalainen Boeing ja eurooppalainen Airbus ovat ajautuneet vaikeuksiin, kun koronaviruspandemia on vähentänyt lentoyhtiöiden lentoja ja siten tarvetta lentokoneille.

Koneiden toimitukset lentoyhtiöille ovat viivästyneet. Valmistuneet mutta toimittamatta jääneet koneet täyttävät nyt Boeingin ja Airbusin varastoalueita, kirjoittaa The Wall Street Journal -lehti (WSJ).

Lentoyhtiöt eivät halua ottaa nyt uusia koneita vastaan, koska niitä ei saada tarpeeksi täyteen, jotta lentotoiminta olisi kannattavaa. Toimituksia jarruttaa sekin, että pandemian vuoksi asetetut matkustusrajoitukset haittaavat koneiden noutoa tehtailta Yhdysvalloista ja Euroopasta.

Osa lentoyhtiöistä on perunut tilauksensa kokonaan. Esimerkiksi norjalainen Norwegian perui isot tilaukset Boeingilta: viisi 787 Dreamliner -konetta ja 92 kappaletta 737 Max -konetta.

Neljä Norwegianin tytäryhtiötä hakeutui huhtikuussa konkurssimenettelyyn. Norwegian-konserni pelastui, kun se sai toukokuussa Norjan valtiolta tukipaketin.

Myös monet muut eurooppalaiset lentoyhtiöt, kuten suomalainen Finnair ja saksalainen Lufthansa, ovat saaneet kotivaltioiltaan tukea selvitäkseen koronaviruksen aiheuttamista talousvaikeuksista.

Yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat saaneet kymmenien miljardien dollarien tukipakettilupauksen maan hallitukselta.

Viime viikolla Finnair kertoi, että sen vertailukelpoinen liiketulos putosi toisella vuosineljänneksellä yli 174 miljoonaa euroa tappiolle. Pandemian vuoksi yhtiö oli lähes tyhjäkäynnillä.

Boeing 737 Max -lentokoneita pysäköityinä Boeingin kentälle kesäkuussa Seattlessa Yhdysvalloissa.

Rahavirta Boeingille ja Airbusille on hyytynyt, sillä niiden asiakkaat maksavat yleensä puolet koneen hinnasta siinä vaiheessa, kun kone toimitetaan niille, WSJ kirjoittaa.

Vuoden toisella neljänneksellä Boeing toimitti vain 20 konetta, kun viime vunna vastaavaan aikaan se toimitti 90 konetta. Airbusilla vastaava luvut ovat 74 ja 227.

Airbus ja Boeing reagoivat tilanteeseen leikkaamalla tuotantoaan ja työvoimaansa, mikä tuntuu myös lentokoneille osia toimittavissa yhtiöissä, kun niiden tuotteiden kysyntä heikkenee.

Boeingin varastoalueiden täyttymisen syynä on myös se, että 737 Max -malli on yhä viime vuoden keväänä asetetussa lentokiellossa. Niitä on jäänyt toimittamatta peräti yli 420.

Kiellon taustalla oli kaksi tuhoisaa onnettomuutta, joissa kuoli 346 ihmistä.

WSJ:n tietolähteiden mukaan Boeingilla odotti heinäkuun alussa toimitusta myös 35 laajarunkoista 787 Dreamlineria, 777- ja 747-mallia.

Airbusilla oli kesäkuun lopussa 130 lentokonetta odottamassa toimitusta asiakkaille.