Ruotsi valitsi oman tiensä koronaviruksen torjunnassa. Se ei pannut rajojaan kiinni tai sulkenut ravintoloitaan, vaan turvautui määräysten sijaan suosituksiin.

Ruotsi on siis pitänyt parhaansa mukaan kotimarkkinat pyörimässä. Koronavirukseen on kuitenkin kuollut moninkertaisesti ihmisiä Suomeen verrattuna.

Nyt pörssiyhtiöiden tuloskauden viimeisimmät merkit osoittavat, että ruotsalaisilla pörssiyhtiöillä on mennyt huhti–kesäkuussa laajalla rintamalla odotuksia paremmin, kertoi Financial Times maanantaina.

Ruotsalaispankki SEB:n osakestrategi Esbjörn Lundevall kertoo FT:lle olevansa hämmästynyt tuloskaudesta.

”En ole koskaan nähnyt näin ison osan yhtiöistä kertovan odotuksia paremmista tuloksista. Näin on melkein jokaisessa yhtiössä”, Lundevall sanoo.

Esimerkiksi ruotsalaiset Ericsson, Electrolux, Assa Abloy ja Volvo peittosivat markkinaodotukset.

Kertooko tämä siitä, että Ruotsin koronalinja on ollut yrityksille esimerkiksi Suomea suotuisampi?

Tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä, arvioi Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen.

”Ruotsi on hieman hyötynyt siitä, että siellä on väljemmät talouden rajoitustoimenpiteet, mutta nähty hyöty on marginaalinen.”

Myös Suomessa monen pörssiyhtiön tuloskehitys on ylittänyt markkinaodotukset.

Odotuksia paremmat tulokset eivät edes tarkoita, että itse yritysten tilanne olisi parantunut. Se voi merkitä myös sitä, että analyytikot odottivat karmaisevampia tulospettymyksiä. Monet pörssiyhtiöt jättivät keväällä antamatta ohjeistuksia näkymistään, koska koronakriisi vyöryi päälle niin voimalla ja sotki kaikki ennusteet.

Ruotsalaispankki Handelsbanken julkisti myös edelliset talousennusteensa toukokuussa. Tuolloin pankki arvioi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna kymmenen prosenttia ja Ruotsin talous 6,9 prosenttia. Ensi vuodelle ennusteissa oli Suomelle viiden prosentin ja Ruotsille 4,2 prosentin kasvu.

Hirvosen mukaan taloudessa ei ole mennyt niin huonosti kuin vielä keväällä ajateltiin. Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat pärjänneet pelättyä paremmin.

”Keväällä epävarmuus oli todella suurta. Näillä näkymin ennusteita tullaan korjaamaan ylöspäin. Suomessa kymmenen prosentin supistuminen on liian synkkä, paitsi jos tulee vakava toinen aalto. Ruotsin ekonomistimme ovat myös sitä mieltä, että 6,9 prosentin supistuminen on liian paljon”, Hirvonen toteaa.

Hirvonen sanoo, että Ruotsin julkinen talous on hyvässä kunnossa ja siellä on elvytysvaraa. Oma valuutta antaa jonkin verran joustoa.

”Ruotsin talous sukeltaa vähän vähemmän, jos vertaa muihin Pohjoismaihin ja varsinkin Suomeen. On edellytyksiä, että talous selviää yleisestikin vähemmillä iskuilla kuin Suomi”, Hirvonen sanoo.

Suurimmat riskit Suomen ja Ruotsin talouskehitykselle lähitulevaisuudessa ovat sekä toinen pandemia-aalto että teollisuuden kysyntä. Esimerkiksi euroalueen ostopäälliköiden indeksin perusteella talous olisi alkanut heinäkuussa kasvaa.

”Etenkin Ruotsille ja Suomelle on iso asia, miten teollisuuskysyntä elpyy maailmalla”, Hirvonen toteaa.

Myös FT:n mukaan Ruotsissa on nähtävissä, että kotimarkkinaan keskittyneet yhtiöt kuten pankit ovat hyötyneet enemmän väljistä rajoituksista kuin vientimarkkinasta riippuvaiset teollisuusyhtiöt.

Hirvosen mukaan Ruotsin vientimarkkina on hajautetumpi kuin Suomen, jossa ollaan riippuvaisia investointitavaroiden, välituotteiden ja raaka-aineiden viennistä. Ruotsista lähtee maailmalle myös kulutustavaraa.

Ruotsissa toinen paha epidemia-aalto tai merkittävän korkealle jäävät tartuntaluvut voivat vaikuttaa kuluttajien luottamukseen.

”Jos tartuntojen taso on paljon korkeampi [kuin muualla], se pelko voi heijastua kotitalouksiin ja niiden kulutukseen”, Hirvonen sanoo.

”Jos taas Ruotsin kotitaloudet eivät muutu pelokkaiksi tai vähennä kulutusta, se tukee talouden ja kotimarkkinan aktiviteettia.”

Pohjoismaissa ja Suomessakin talouskehitys on ollut aiempia odotuksia parempaa, mutta osassa Euroopan maita ja Yhdysvalloissa kehitys on ollut linjassa tai jopa aiempia ennusteita huonompaa. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi kesäkuun lopussa, että Ranskan, Italian ja Espanjan taloudet supistuvat 13 prosenttia tänä vuonna. Hirvosen mukaan etätyön mahdollisuudet ovat auttaneet pohjoisen Euroopan maita pitämään talouden rattaat paremmin pyörimässä kuin sellaisissa maissa, joissa ei ole ollut valmiuksia työskennellä kotona yhtä laajasti.

”Sillä on iso merkitys, että emme ole joutuneet sulkemaan yhteiskuntaa”, Hirvonen toteaa.

Pohjoismaissa matkailun merkitys taloudessa on myös pienempi kuin monessa Etelä-Euroopan maassa. Myös tehtaita on pystytty pitämään auki tai avaamaan nopeammin kuin monissa koronasta pahemmin kärsineissä maissa.

Euroopan komission tuoreen talousennusteen mukaan Suomen ensi vuoden talouskasvu on euromaiden hitainta. Suomen talous supistuu komission ennusteen mukaan tänä vuonna 6,3 prosenttia. Ensi vuonna kasvua odotetaan vain 2,8 prosenttia, mikä jää selvästi euroalueen keskiarvosta.

Swedbank ennusti toukokuun talouskatsauksessaan, että Suomen talous supistuu tänä vuonna kuusi prosenttia ja Ruotsin viisi prosenttia. Ensi vuodelle pankki ennustaa molemmille kahden prosentin kasvua.

”Pitää olla vähän paranoidi optimisti. Täytyy toivoa parasta, mutta valmistautua siihen, että asiat voivat mennä huonompaan suuntaan”, Hirvonen toteaa.