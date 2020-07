Käytettyjen autojen kauppa käy ennätysvilkkaana, autokauppiaat kertovat.

Huhtikuussa vaihtoautojen kappalemääräinen myynti autoliikkeissä laski 18 prosenttia vuodentakaisesta, mutta käytettyjen kauppa elpyi uusien autojen kauppaa nopeammin.

”Toukokuussa takapakkia tuli enää 2,8 prosenttia, kesäkuu oli jo 13,3 prosenttia plussalla ja heinäkuu näytti jo kuun puolivälissä yli 15 prosentin kasvua”, Autoalan keskusliiton (AKL) toimitusjohtaja Pekka Rissa kertoo.

Autoja J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälässä.

Autoalan synkin viikko osui Rissan mukaan maaliskuun lopulle. Silloin uusien autojen tilaukset laskivat 78 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Huhti- ja toukokuu menivät 40 prosentin pudotuksessa, mutta uusien autojen kauppa palasi nousuun kesäkuussa.

AKL ennustaa uusien autojen myynnin hiipuvan tänä vuonna 85 000 autoon, kun vuoden alun ennuste oli 116 000 autossa.

Elpymistä ensirekisteröinneissä hidastaa sekin, että useaa automerkkiä saa koronaviruksen aiheuttamien toimitusvaikeuksien takia odottaa jopa kolmesta kuuteen kuukautta, Rissa kertoo.

Rissan arvion mukaan autoalan pelastukseksi koitui se, että maaliskuun sokin jälkeen kuluttajat uskalsivat tilata huoltoja ja ryhtyä ostamaan vaihtoautoja.

Tässä auttoi myös autokauppiaiden kekseliäisyys.

”Nettikauppaa parannettiin, auto tuotiin kotipihalle ja autot haettiin kotoa huoltoon”, Rissa luettelee keinoja.

Etäkaupassa auto toimitetaan tyypillisesti ilmaiseksi kotiovelle, ja etäkaupan sääntöjen mukaan ostaja voi palauttaa auton kahden viikon kuluessa myyjälle korvauksetta, jos niin haluaa.

Tämä ostamisen helppous ja turvallisuus on kasvattanut niin uusien kuin vaihtoautojenkin pitkälti nettiin siirtynyttä kauppaa, Rissa arvelee.

Vaihtoautoissa käänne parempaan osui usein kesäkuun tienoille.

Pääkaupunkiseudulla koronavirus hidasti myyntiä enemmän, kun taas Etelä-Pohjanmaalla myynnin notkahdus oli pientä, yksi autokauppias kertoo.

Tietyissä autoliikkeissä kasvu on ollut rajua. Pelkkiin vaihtoautoihin keskittynyt Suomen Autokauppa Saka kasvatti liikevaihtoaan jo toukokuussa lähes 50 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, Sakan toimitusjohtaja Eero Poukkula kertoo.

”Kesäkuussa liikevaihto kasvoi yli 50 prosenttia. Heinäkuusta näyttäisi tulevan tosi hurjaa.”

Poukkula arvioi, että Sakan vaihtoautojen tammi–heinäkuun myynti kasvaa koronasta huolimatta noin 50 prosenttia vuotta aikaisemmasta.

Syynä on Poukkulan mukaan osin se, että Saka näki koronaviruksen aiheuttaman muutoksen mahdollisuutena haalia markkinaosuuksia.

”Ennustimme, että kun uusia ei myydä, kysyntä siirtyy uudehkoihin. Otetaan markkinaosuutta ihan selkeästi, se pitää paikkansa.”

Poukkulan mukaan Sakassa vuosi lähti käyntiin todella vahvalla kasvulla.

”Ennen koronaa liikevaihto kasvoi jopa yli 50 prosenttia, ja maaliskuussa ja huhtikuussa oli yli 20 prosentin kasvua. Siitä toivuttiin, koska olimme erittäin aktiivisia. Meillä oli jo kotiintoimitus ja sähköiset palvelut.”

Osa kasvusta selittyy Sakan Hyvinkään ja Hämeenlinnan uusilla myymälöillä, mutta myös vanhojen myymälöiden myynti on kasvanut reilusti, Poukkula kertoo.

Saka on nyt vaihtoautojen markkinakakkonen tasapäin Rinta-Joupin Autoliikkeen kanssa. Pörssilistattu Kamux on vielä selkeästi suurin. Neljäs on K-Caara ja viides J. Rinta-Jouppi.

Lotta Kuosmanen tuli kokeilemaan Ruotsista tuotua käytettyä sähköautoa J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälään.

Autokauppiaiden mukaan vaihtoautojen ostointo selittyy pitkälti kolmella syyllä. Joukkoliikennettä ryhdyttiin virustartuntojen pelossa välttelemään, kotimaan matkailu lisääntyi, ja kun ulkomaille ei lähdetty lomamatkalle, rahaa jäi monelta säästöön auton vaihtoon.

”Kesällä normaalistikin myydään autoja enemmän. Korona vaikuttaa niin, että joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautojen käyttö on vähentynyt, ja vuokrattavat autot olivat jonkin aikaa jumissa. Nyt uusitaan ykkösautoa ja hankitaan toinen”, Eero Poukkula kertoo.

AKL:n Pekka Rissa painottaa ikääntyneen autokannan uusimista ja kotimaan matkailun kasvun merkitystä: ”Kotimaan matkailubuumi näkyy myös selkeänä kasvuna matkailuautoissa.”

J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni kertoo, että kuluttajien autokuume on ollut kovempi kuin yhtiö oli omissa skenaarioissaan pelännyt.

”Toukokuu oli jo runsaat 15 prosenttia plussalla, kesäkuussa myynti kasvoi 35 prosenttia vuodentakaisesta ja heinäkuu näyttää erittäin hyvältä”, Ala-Hakuni kertoo.

Yleisin syy uuden ostoon on halu päivittää vanhaa autoa uudempaan, Ala-Hakuni kertoo.

”Ja rahaa on ollut helpompi irrottaa, kun ei ole lähdetty perheen kanssa viikoksi Kreikkaan.”

Autokauppiaiden mukaan eniten kaupaksi menee 12 000–25 000 euron autoja.

Kysyntää on myös erityisesti ”uudenkarheille”, muutaman vuoden vanhoille ladattaville hybridiautoille.

”Ladattavat hybridit lähtevät kuin hauki kaislikosta”, paikallisjohtaja Jarmo Pääkkönen J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälästä kuvaa kysyntätilannetta.

Paikallisjohtaja Jarmo Pääkkönen puhuu puhelua myymälän pihalla.

J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälässä käytettyjen myynti syöksyi maaliskuussa lähes 20 prosenttia, mutta palautuminen oli nopeaa.

Toukokuussa myytyjen käytettyjen määrä nousi vuodentakaisesta jo yli 40 prosenttia. Heinäkuu näytti 33,5 prosentin kasvua verrattuna vuodentakaiseen perjantaina, kun seitsemän kauppapäivää oli vielä jäljellä, Pääkkönen kertoo.

Mutta pieni uutispommi löytyy ainakin Tikkurilassa uusien autojen myynnin huikeasta kasvusta.

J. Rinta-Joupin Tikkurilan myymälässä uusien autojen heinäkuussa päätettyjen kauppojen määrä oli perjantaina peräti 90,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Osin kasvu voi selittyä sillä, että J. Rinta-Joupin myymät uudet Ford- ja Kia-mallit menevät hyvin kaupaksi, osin alueellisilla eroilla. Ilmiö kertonee myös kuluttajien uskon palautumisesta.

”Moni on puhunut patoumasta. Pääkaupunkiseudulla kauppa käy. Sen nyt voi ainakin sanoa”, Pääkkönen arvioi.

Ensirekisteröintitilastoissa kuluttajien palautunut ostointo ei vielä näy, koska rekisteröintien ja kaupanteon välillä on merkittävä viive. Toimitusajat ovat usein kolmisen kuukautta tai ylikin.

Sirpa ja Leo Lyytikkä katselivat Kia -merkkistä autoa myyjä Kai Lindtmanin opastuksella.

Automyymälässä tuntuukin sateisena perjantaina riittävän kuhinaa. Pääkkösen mukaan uuden auton luovutuksiakin on sovittu 13 kappaletta.

Leo ja Sirpa Lyytikkä ovat saapuneet päättämään autokauppaansa. He seuraavat tarkasti, kun myyjä esittelee heille uuden Kia Niro -hybridin toimintoja.

He kertovat päätyneensä auton ostoon muun muassa seitsemän vuoden takuun ja ilmaisten huoltojen takia.

Antti-Ville Seppä on Volvo S60 -vaihtoauton tuore omistaja. J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälään jää vaihdossa hänen Skoda Karoqinsa.

Antti-Ville Seppä hieroo myymälän toisessa nurkassa kauppaa vain vähän käytetystä Volvo S60:stä.

Auto on bongattu etukäteen netistä, niin kuin nykyään käytettyjen kaupassa on tapana, ja nyt puhutaan hinnoista.

Sepän perustelu Volvon hankintaan nykyisen Skodan tilalle on selkeä:

”Se on hieno.”

Elina Sirkiä ja Alpo Katajamäki tulivat J. Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan myymälään vaihtamaan autoaan isompaan malliin tulevan perheenlisäyksen vuoksi. He toivoivat uuden auton olevan mahdollisimman pienipäästöinen. Kokeilussa Kia Ceed.

Alpo Katajamäki vaihtoi perjantaina vuoden 2017 Opel Astransa vuoden 2014 Ford Focukseen. Auto oli löydetty netistä, ja koeajojen jälkeen syntyivät kaupat. Välirahaa kului noin 9 000 euroa.

”Toinen lapsi on tulossa syksyllä. Tilantarve oli ensisijainen syy. Uudessa autossa on myös pienet päästöt ja pieni kulutus, se oli yksi kriteeri.”

Koronavirus ei päätökseen vaikuttanut. ”Kevään aikana ajateltiin, että ennen lapsen syntymää pitää vaihtaa. Päätös oli tehty.”