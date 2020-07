Rakentaminen

Rakennusyhtiö YIT selvisi koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta ilman merkittäviä vaurioita. Yhtiölle syntyi kuitenkin 17 miljoonan euron lasku Tripla- ja Hertsi-kauppakeskusten loppuselvittelyistä, mikä painoi yhtiön tulosta toisella vuosineljänneksellä.

YIT:n liikevaihto laski 700 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 757 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto laski 5 miljoonaan vuodentakaisesta 28 miljoonasta. Yhtiön osakekurssi oli aamupäivällä noin kolmen prosentin laskussa.

Tulosta painoivat liiketila­rakentamisen lisälaskut, jotka syntyivät kauppakeskusten loppuselvityksistä. YIT joutui kiistelemään alihankkijoidensa kanssa Triplan ja Hertsin loppuselvityksissä siitä, missä määrin alihankkijat joutuivat tekemään töitä, jotka eivät kuuluneet alkuperäisiin sopimuksiin.

Taustalla oli kiire, joka etenkin Triplan valmistumisessa syntyi.

”Viime kesällä ja syksyllä meidän piti kiirehtiä, että projekti saatiin valmiiksi”, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoi.

Kiirehtimisissä onnistuttiin, mutta se vaikutti kustannuksiin. Kiistat alihankkijoiden kanssa liittyivät siihen, mitä sisältyi alkuperäisiin sopimuksiin ja mikä oli lisätyötä.

Kauniskangas kuitenkin muistutti, että miljoonien lisälasku pitää esimerkiksi Triplan tapauksessa suhteuttaa projektin valtavaan kokoon. Sopimuksia oli melkein 2 000 kappaletta.

Alkuvuodesta YIT:llä oli loppuselvityksissä samanlaisia kalliiksi käyneitä ongelmia Metropolian Myllypuron kampuksen kanssa. Tämän seurauksena yhtiö kertoo tehneensä toimintatapaansa merkittäviä muutoksia.

Kauniskangas vakuutti, että toimitilarakentamisen muu liiketoiminta ja tilauskanta ovat terveellä pohjalla.

”Arvioimme segmentin liiketuloksen olevan voitollinen vuoden kolmannella neljänneksellä”, Kauniskangas sanoi.

YIT kertoo allekirjoittaneensa merkittäviä vuokrasopimuksia tuleviin ja jo toteutuneisiin toimitila­hankkeisiin.

”Asiakaspalautteen mukaan uusille toimitiloille on tarvetta, vaikka etätyö yleistyy.”

Asuntorakentamisessa YIT suhtautuu luottavaisesti loppuvuoteen, vaikka koronavirus on lisännyt epävarmuutta. Alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna asuntoaloituksien määrä on pidetty ennallaan Etelä-Suomessa, mutta niitä on vähennetty Pohjois-Suomessa.

YIT:llä on valmistumassa iso määrä asuntoja loppuvuodesta, ja koronavirustilanteen paheneminen voisi tarkoittaa valmistumisten siirtymistä ensi vuoteen.