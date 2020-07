Kuluttajien luottamus kohosi heinäkuussa merkittävästi edellisiin kuukausiin verrattuna ja ylitti jopa pitkäaikaisen keskiarvonsa.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori nousi pistearvoon -1,6, kun se vielä kesäkuussa oli -3,9 ja toukokuussa -9.

Samaan aikaan koronavirustartunnat ovat maailmalla kasvussa, ja heinäkuussa on ryhdytty puhumaan yhä enemmän toisen tartunta-aallon uhasta.

Perjantaina koronavirustartunnoissa koettiin vuorokausikohtainen maailmanennätys, kun yli 280 000 ihmisellä todettiin koronavirustartunta yhden vuorokauden aikana.

Euroopassa koronavirustartunnat ovat kääntyneet uudelleen nousuun muun muassa Belgiassa, Kroatiassa ja Espanjassa.

Ovatko kuluttajat jo liiankin optimistisia?

”Ei se mikään yllätys ollut, että kuluttajien luottamus on kohentunut”, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Hänen mukaansa luottamusta painoi keväällä ennen kaikkea epävarmuus tulevasta. Nyt ihmisillä on jo parempi käsitys siitä, mitä koronaviruspandemia tarkoittaa ja millaisia rajoitustoimenpiteitä joudutaan vielä mahdollisesti tekemään.

Luottamusindikaattori on Appelqvistin mukaan hyvin herkkä mittari, joka ei näe kovin pitkälle tulevaisuuteen, vaan kertoo juuri tämän hetken tunnelmista. Suomessa pahin paniikki on ohitettu, rajoituksia on purettu ja epidemiatilanne on suhteellisen rauhallinen.

”Sitä voi toki epäillä, kuinka kestävällä pohjalla nämä tunnelmat ovat. Jos tartuntatilanne vielä heikkenee, niin lukemat sukeltavat nopeasti myös toiseen suuntaan.”

Appelqvist oli yllättynyt siitä, kuinka luottavaisia kuluttajat olivat oman taloutensa suhteen. Oman talouden lähitulevaisuuden näkymät ylittivät tuntuvasti jopa pitkän ajan keskimääräisen tason.

”Jotta tällainen näkymä toteutuisi, vaatisi se aika ruusuista kehitystä pandemian suhteen koko loppuvuoden osalta. Eli tältä osin luvuissa on nähtävillä hieman liiallista optimismia.”

Kiinnostavaa oli Appelqvistin mukaan myös se, miten halukkaita ihmiset olivat tekemään heinäkuussa isojakin kulutuspäätöksiä, esimerkiksi ostamaan asunnon tai vaihtamaan autoa.

”Voisi kuvitella, että isojen hankintojen suhteen oltaisiin hieman varovaisempia. Toisaalta kevään paniikki on saanut ihmisiä lykkäämään isoja kulutuspäätöksiä, mikä on voinut luoda patoutunutta kysyntää.”

Appelqvistin mukaan osalla kuluttajista saattaa lisäksi olla tavanomaista enemmän rahaa käytettävissään, jos kevään pandemiatilanne vähensi kuluttamista ja matkustamista, mutta tulot pysyivät ennallaan.

Pitkällä aikavälillä kestokulutushyödykkeiden hankintaan ja asuntomarkkinoihin vaikuttaa Appelqvistin mukaan ennen kaikkea pandemian vaikutus työllisyyteen.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehittymisestä parani heinäkuussa edellisiin kuukausiin verrattuna, mutta odotukset olivat yhä ankealla tasolla. Varsinkin omakohtainen työttömyyden uhka pysyi korkealla.

”Työttömyyden uhka on varmasti ihan realismia, mutta se koskettaa eri ihmisiä hyvin erilaisilla tavoilla. Joidenkin työmarkkina-asema on kokonaan turvattu, ja joillain työttömyyden uhka on suuri.”

Koronaviruspandemian talousvaikutukset iskevät teollisuuteen vasta viiveellä.

Kuluttajien ohella myös yritysten tunnelmat ovat kohonneet kevään pohjalukemista.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) maanantaina julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan koko elinkeinoelämän odotukset ovat nousseet heinäkuussa saldolukuun -11, kun vielä huhtikuussa kuljettiin -59 pisteessä. Palvelualoilla saldoluku kohosi nollan tuntumaan.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto pitää suhdannenäkymien elpymistä odotettuna kehityskulkuna. Yritykset kokevat, että koronakriisiä on opittu hallitsemaan ja rajoitustoimenpiteitä on voitu keventää ympäri maailmaa.

”Myös historiallisen massiiviset elvytystoimet ovat kohottaneet yritysten tunnelmia, sillä ne ovat estäneet maailmaa ajautumasta uuteen finanssikriisiin ja rakentaneet siltaa talouskasvulle”, Murto sanoo.

Hänen mukaansa talous on palautunut nopeasti, mikä on voinut johtaa jopa liialliseen optimismiin.

Vaikka esimerkiksi palveluala on rajoitusten purkamisen jälkeen toipunut vauhdilla, moni toimiala matkailusta energiasektoriin ja vähittäiskauppaan kärsii edelleen koronakriisin talousvaikutuksista.

Teollisuudessa pahin on vasta edessäpäin, Murto muistuttaa. Tilauskirjat ovat vielä tänä vuonna näyttäneet kohtuullisen hyviltä, mutta uusien tilausten merkittävä lasku syö ensi vuoden liikevaihtoa.

”Teollisuuteen vahvasti nojaavan Suomen riskinä on se, että koko talouden elpyminen pitkittyy.”

Euroopan suurin talous Saksa julkaisi niin ikään maanantaina yritysten tunnelmia kuvaavan Ifo-indeksinsä. Indeksi nousi jo kolmatta kuukautta putkeen ja korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2018.

Samaan aikaan koronavirustartunnat ovat kääntyneet Saksassa kasvuun. Viikon sisällä uusia tartuntoja on todettu yli 3 600.

Yritykset kuitenkin uskovat Saksan talouden toipuvan koronakriisistä, ja näkemys talouden kehittymisestä parantui niin teollisuudessa, palvelusektorilla, kaupan alalla kuin rakennusteollisuudessa.

Murto arvioi, että kohonneiden näkymien taustalla on odotus autoteollisuuden elpymisestä. Saksan autoteollisuus oli viime vuonna vaikeuksissa, ja ala oli palautumassa normaaliin tilanteeseen juuri ennen koronaviruspandemian alkua.

”Tässä on mahdollisuus, että alalle on muodostunut patoutunutta kysyntää, mikä näkyy koronakriisin jälkeen autoteollisuuden voimakkaana elpymisenä.”

Saksalaisyritysten optimismi voi kertoa laajemmin koko Euroopan talouden suunnasta. Murron mukaan eurooppalaiset yhteiskunnat ovat ottaneet koronakriisin hallintaansa kohtalaisen nopeasti.

”Kymmenen vuoden takaisiin finanssi- ja eurokriiseihin verrattuna erona on nyt myös se, että Euroopan odotetaan toipuvan kriisistä Yhdysvaltoja nopeammin. Se olisi lähihistorian valossa poikkeuksellista.”