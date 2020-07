Kansainväliset lentoyhtiöt muuttivat tiistaina arviotaan lentoliikenteen toipumisesta aiempaa synkemmäksi. Lentoyhtiöt arvioivat nyt, että matkustajaliikenne palaa koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolleen aikaisintaan vuonna 2024.

Lentoyhtiöiden etu- ja yhteistyöjärjestö IATA eli Kansainvälinen ilmakuljetusliitto on aiemmin ennustanut, että lentoliikenne palaisi aiemmalle tasolleen jo 2023.

Ennustetta käännettiin negatiivisemmaksi siksi, että koronavirusta ei ole saatu hallintaan Yhdysvalloissa ja kehitysmaissa, eikä liikematkustaminen näytä vielä palautuvan, IATA kertoi tiistaina.

IATA ennustaa matkustajamäärien laskevan tänä vuonna 55 prosenttia viime vuodesta. Tämäkin arvio on aiempaa pessimistisempi, koska matkustusrajoituksia on yhä paljon voimassa, ja jo kertaalleen peruttuja rajoituksia on monin paikoin jouduttu palauttamaan.

”Tämän vuoden toinen vuosipuolisko on kehitykseltään hitaampi kuin toivoimme”, IATA:n pääekonomisti Brian Pearce arvioi.

Kesäkuussa matkustajamäärät olivat 86 prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan. Toukokuussa matkustajamäärissä oli yli 90 prosentin pudotus vuoden takaisesta.

Pearcen mukaan Britannian äkillinen päätös asettaa kahden viikon karanteeni Espanjasta tuleville matkustajille on luonut alalle paljon epävarmuutta.

Järjestö olettaa liikematkustamisen pysyvän alamaissa pitempään, mikä vaikuttaa erityisesti kaukoreittien kannattavuuteen. Yritysasiakkaat ovat koronaviruksen talousvaikutusten takia säästölinjalla ja käyttävät nyt hyväkseen pandemian aikana opittuja käytäntöjä etäkokouksista.

”Jää nähtäväksi, palaammeko kriisiä edeltäneisiin liikematkustuksen tapoihin”, Pearce sanoo. ”Meidän huolemme on se, ettemme palaa.”

Pearcen mukaan kaukoreiteillä operoivat lentoyhtiöt joutunevat turvautumaan entistä enemmän rahtikuljetuksiin, jos liikematkustus jää pysyvästi alemmalle tasolle.

”Hyvin monille lentoyhtiöille premium-asiakkaat ovat olennaisia kannattavuuden kannalta.”