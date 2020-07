Yhdysvaltain suurten teknologiayhtiöiden Applen, Amazonin, Googlen ja Facebookin toimitusjohtajat ovat tänään keskiviikkona kongressin kilpailuoikeusjaoston (The House Judiciary Antitrust Subcommittee) kuultavina pääkaupungissa Washingtonissa.

Kuulemisen tarkoituksena on selvittää, ovatko yhtiöt syyllistyneet määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liiketoiminnassaan ja estäneet pienempiä kilpailijoita pääsemästä markkinoille tasavertaisesti kilpailemaan asiakkaista.

Jo se, että neljän teknologiajätin toimitusjohtajat eli Applen Tim Cook, Amazonin Jeff Bezos, Googlen Sundar Pichai ja Facebookin Mark Zuckerberg saadaan samaan tilaisuuteen puhumaan, on mediatapahtuma. Kongressin kuulemisessa on kuitenkin kysymys vielä paljon suuremmasta, koko maailmaa askarruttavasta muutoksesta markkinataloudessa.

Laajasti ottaen kysymys on siitä, kuinka suureksi muutaman teknologian jätin valta ja ote markkinoista on kasvamassa, kuinka nopeasti se tapahtuu, ja miten kilpailun toimivuudesta voi silloin pitää huolta.

Julkisuudessa on esiintynyt kahdenlaisia tietoja siitä, saapuvatko toimitusjohtajat fyysisesti paikalle Rayburn House -toimistorakennuksessa tapahtuvaan kuulemiseen. Koronaviruksen takia toimitusjohtajilla on lupa osallistua tilaisuuteen myös etänä videoyhteydellä, valiokunta kertoo tiedotteessaan.

Alun perin nelikon kuuleminen oli määrä järjestää jo maanantaina, mutta tilaisuus siirrettiin Yhdysvaltain kongressin ”omatunnoksi” kutsutun jäsenen, kansalaisoikeusaktivisti John Lewisin kunniaksi järjestetyn muistotilaisuuden takia.

Yhdysvaltain kongressin lakivaliokunnan puheenjohtaja Jerrold Nadlerin mukaan neljän suuren teknologiayhtiön toimitusjohtajien tulee olla käytettävissä kuulemistilaisuudessa.

Kongressin lakivaliokunnan puheenjohtaja Jerrold Nadler ja sen kilpailuoikeusjaoston puhemies David Cicilline kertovat yhteisessä julkilausumassaan kongressin tutkineen viime vuoden kesäkuusta lähtien muutamaa digitaalista alustaa siltä kantilta, onko nykyinen kilpailulainsäädäntö riittävää.

”Ottaen huomioon sen keskeisen roolin, mikä näillä yhtiöillä on amerikkalaisten elämässä, on erittäin tärkeää, että niiden toimitusjohtajat ovat saatavilla”, puheenjohtajat perustelivat kuulemismenettelyn tarpeellisuutta.

Kuulemisista valmistuu mietintö lainsäädännön kehittämistarpeista vuoden loppuun mennessä, kertoo The Financial Times.

Selvitys on käynnissä samaan aikaan, kun Googlen markkina-asema on Yhdysvaltain oikeusministeriön selvityksessä, Facebook kauppakomissio FTC:n tutkittavana ja Amazon sekä Apple ovat kilpailuviraston tutkittavina.

Toimitusjohtajien kuuleminen saattaa jäädä historiaan vedenjakajana poliittisen päätöksenteon kehityksessä. Kyse on siitä, millä tavoin säädellään yritystä, joka on ottanut vahvan markkina-aseman jollain digitaalisen talouden sektorilla.

Yhdysvalloissa on nimittäin viime vuosikymmenen aikana havaittu, että muutamat yhtiöt hallitsevat toimialoja muuallakin kuin digitaalisessa taloudessa. Kapitalismi ei enää välttämättä toimi tehokkaasti, jos markkinat ovat muutaman jätin hallussa.

Yhdysvalloissa neljä lentoyhtiötä hallitsee ilmailua, kaksi yhtiötä 90 prosenttia virvoitusjuomista, viisi pankkia puolta yhtiöiden varallisuudesta ja monissa osavaltioissa kaksi suurinta vakuutusyhtiötä hallitsee 80–90 prosenttia vakuutuskannasta, listaavat Jonathan Tepper ja Denise Hearn kirjassaan The Myth of Capitalism – Monopolies and the Death of Competion (Wiley 2019).

Digitaalisessa taloudessa yhden yrityksen ylivoima voi olla vielä murskaavampi.

Whatsappin ja Instagramin ostanut Facebook dominoi sosiaalista mediaa, Amazon verkkokauppaa ja Google sekä Apple käyttöjärjestelmiä (Android ja iOS) ja selaimia (Chrome ja Safari).

Presidentti Donald Trump aiheuttaa suurille teknologiayhtiöille omat haasteensa.

Hän on suhtautunut vihamielisesti esimerkiksi niille tärkeään Yhdysvaltain ulkopuolelta tulevaan työvoimaan.

Hän on myös moittinut Amazonia Yhdysvaltain postijärjestelmän hyväksikäytöstä ja vaatinut selvitystä siitä, missä määrin sosiaalisen median yritykset ja Google vaimentavat konservatiivisia kannanottoja verkossa.

Usein Trumpin moitteet ovat kuitenkin jääneet twiittien lähettämisen tasolle.

Suurempi mullistus voikin olla edessä, jos demokraatit voittavat marraskuun presidentinvaaleissa. Se voi saada koko Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön kääntymään uuteen asentoon ja tuoda Applelle, Amazonille Googlelle ja Facebookille koko niiden olemassaolon oikeutuksen kyseenalaistava haasteen.

Demokraattien presidenttiehdokkaana ollut senaattori Elizabeth Warren on vaatinut, että nämä neljä yhtiötä pitäisi pilkkoa, koska niiden valta on kasvanut liian suureksi. Hänen mukaansa esimerkiksi Applen pitäisi joko myydä App Store -kauppapaikkansa tai pitäytyä myymästä siellä omia tuotteitaan, koska hallitsemalla sekä alustaa että kauppapaikkaa se saa muuten kohtuuttoman kilpailuedun.

Myös senaatin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Lindsay Graham on julistanut, että Facebookin ja Googlen kaltaisilla yhtiöillä on jo liikaa valtaa.

Teknologiajättien arvostustasojen nousu on saanut ne myös entistä nälkäisemmiksi. Kun Facebookille ennen riitti ihmisten sosiaalisten verkostojen kehittäminen, nyt se puuhaa kauppapaikkaa ja omaa libra-valuuttaa.

Applella, Amazonilla ja Googlella on kullakin omat lypsylehmänsä, joiden voittojen turvin ne voivat kehittää uusia liiketoimintamalleja. Niistä on tulossa suuria toimijoita niin viihteessä, lääketieteessä kuin ilman kuljettajia liikkuvissa autoissakin.

Myös nelikon yritysostot ovat viime aikoina kasvaneet.

Tämän vuoden yrityskauppoihin kuuluvat esimerkiksi Facebookin ostama 400 miljoonan dollarin animoituja kuvia sisältävä Giphy-kirjasto, Amazonin arviolta noin miljardin dollarin ostotarjous autonomisten ajoneuvojen valmistajasta Zooxista ja Applen hankkima sääohjelmisto Dark Sky, uutistoimisto Bloomberg listaa.

Suurvaltojen välinen kisa teknologiaherruudesta pitää lainsäätäjät kuitenkin varovaisina.

Kauppapoliittisista syistä Yhdysvallat ei halua luovuttaa teknologian seuraavan kehitysloikan valtiaan asemaa ilmaiseksi Kiinalle. Tässä taistelussa keskiviikkona kuulusteltava nelikko ja myös Microsoftin kaltainen jätti ovat avainasemassa.