Teknologia

Yhdysvaltalainen suoratoistopalvelu Quibi on flopannut kotimarkkinoillaan. Kaiken lisäksi palvelussa on kiinni huimat 1,75 miljardia dollaria sijoittajien rahaa. Yksi sijoittajista on kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba.

Quibi julkaistiin Pohjois-Amerikassa huhtikuun alussa. Se on markkinoinut itseään suoratoistopalveluna, joka voisi vedota työmatkalaisiin tai esimerkiksi lounastaukoa viettäviin työntekijöihin. Quibissa sarjojen jaksot ovat vain 5–10 minuutin mittaisia. Myös elokuvat näytetään lyhyissä pätkissä.

Quibi-suoratoistopalvelun logo.

Palvelu on ollut ilmainen 90 päivän ajan ensimmäisille tilaajille. Heinäkuun alussa yritykselle koitti näytön paikka, kun suuren osan tilaajista oli määrä siirtyä maksamaan palvelusta.

Harva kuitenkaan siirtyi.

Teknologiamedia TechCrunchin mukaan Quibi menetti 92 prosenttia käyttäjistään ilmaisjakson päättyessä.

Yhdysvaltalaismediat ruotivat tapausta nyt kunnolla. Esimerkiksi Washington Postin mukaan Quibi on nyt siirtynyt kasvuyritysmaailman pilkan kohteeksi.

Yrityksen johto on kuitenkin täynnä bisnesveteraaneja. Yrityksen toimitusjohtaja on Hewlett Packard Enterprisen entinen toimitusjohtaja Meg Whitman. Yhtiön perustaja Jeffrey Katzenberg tunnetaan muun muassa pitkästä urastaan Disneyllä sekä Dreamworks-animaatiostudion perustamisesta.

New York Timesin haastattelussa toukokuussa Katzenberg sanoi, että globaali koronaviruspandemia on syönyt käyttäjiä.

”Laitan kaiken, mikä on mennyt pieleen, koronaviruksen piikkiin”, Katzenberg sanoi.

Jeffery Katzenberg kuvattuna vuonna 2016 Kaliforniassa.

Strategisen johtamisen professori Robin Gustafsson Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselta sanoo, että Quibin vakuuttava johto on saattanut kasvattaa palvelun ympärille mielikuvia, jotka eivät perustu mihinkään.

”Johdossa on paljon senioritasoisia henkilöitä, ja heidän verkostonsa ovat innostuneet palvelusta, joka ei ole tässä päivässä enää houkutteleva nuoremmille asiakkaille. Vanhemmat asiakkaat taas eivät ole valmiita siirtymään palveluun.”

Sijoittajat ja henkilöt Quibin johdossa ja rahoittajina ovat erittäin vakuuttavia, Gustafsson sanoo.

”Kokeneen johdon lisäksi mukana on riskirahoitusyhtiö WndrCo, jonka portfoliossa on media- ja teknologiayhtiötä. Sijoittajat taustalla, kuten Alibaba, tukevat vielä uskottavuutta.”

Gustafssonin mukaan yrityksen liiketoimintamalli on vaikea.

”Quibin suurin haaste on se, että se on videoiden suoratoistopalvelu, joka tarjoaa samaa kuin videoiden jakamispalvelualustat, jotka tarjoavat videoiden katsomista ilmaiseksi.”

”Quibi tähtää elokuvan ja viihteen suoratoistopalvelumarkkinalle, missä dominoivat jo Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu sekä noin parikymmentä muuta pienempää toimijaa.”

Google omistaa Youtuben, Amazon omistaa Twitchin, IAC omistaa Vimeon ja Alibaba omistaa Youkun, Gustafsson luettelee.

”Nämä alustat ovat olleet jo pidempään toiminnassa ja niillä on erittäin suuri käyttäjämäärä. Suurin haaste Quibille on luoda palvelu, joka houkuttelee nykyisiä Youtube-käyttäjiä siirtymään Quibiin.”

Yksi ratkaisu Quibille voisi olla ilmaisen palvelun tarjoaminen pidempään, sanoo Gustafsson.

”Quibin tulisi tarjota ilmaista palvelua pidempään tai jopa tarjota Spotifyn tapaan ilmaisversio, jotta käyttäjät innostuisivat palvelusta. Segmentti on todella kilpailtu ja alustamaisten palvelujen rakentaminen vaatii kokeilua. Quibin tulisi huomioida sosiaalisen median kehitys ja se, että tänä päivänä kuka tahansa voi tuottaa videoita.”

Gustafssonin mukaan Quibi on jo näyttänyt, että se ei ole palveluna tarpeeksi kiinnostava. Nyt sen tulisi pohtia muutoksia.

”Reaktioista huomaa, että se ei ole tarpeeksi houkutteleva ja näin ollen käyttäjämäärä ei lähde nopeasti kasvuun. Yrityksen tulisi tehdä muutoksia alustamaisuuteen ja palveluun.”