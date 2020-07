Osavuosikatsaukset

Halpakauppaketju Tokmanni hyötyi koronakevään aiheuttamista muutoksista ihmisten ostoskäyttäytymisessä.

”Vapaa-ajan, puutarhan ja kodin kunnostamiseen liittyvien tuotteiden sekä elintarvikkeiden kysyntä oli vahvaa. Asiakkaat selkeästi investoivat kotona ja mökillä viihtymiseen”, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen kertoo.

Rautiaisen mukaan erityisesti puutarhanhoitoon liittyvien tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Sen sijaan vaatteiden myynti on jäänyt viime vuodesta. Myös naisten kosmetiikan myynti on vähentynyt.

Kauppayhtiön liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 286 miljoonaan euroon huhti–kesäkuussa. Tokmannin vertailukelpoinen myyntikate oli 98,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa.

Tokmannin asiakasvirrat hiljenivät maaliskuun lopussa, kun koronarajoitukset astuivat voimaan. Maaliskuussa yksi myymälä oli suljettuna tartuntatapauksen vuoksi.

Rautiaisen mukaan koronakriisin alussa yhtiö teki päätöksen keskittyä hintakilpailuun, mikä laskikin hieman myyntikatemarginaalia keväällä. Myynti kuitenkin veti sen verran hyvin, että katteet pysyivät hyvällä tasolla.

Kokonaisuudessaan asiakasmäärät kasvoivat 2,2 prosenttia tammi–kesäkuussa ja keskiostos kasvoi 9,4 prosenttia. Rautiaisen mukaan Tokmanneissa käy yli miljoona asiakasta joka viikko.

Tokmanni on palkannut noin sata uutta varastotyöntekijää vastatakseen vilkkaaseen myyntiin ja varmistaakseen tuotteiden hyllysaatavuuden.

Rautiaisen mukaan yhtiö aikoo jakaa henkilöstölle lisäpalkkion, jonka suuruus on kokonaisuudessaan 600 000 euroa.

”Haluamme palkita koko henkilökunnan tästä toisen kvartaalin erinomaisesta suorituksesta”, Rautiainen sanoo.

Tokmanni maksaa myös 0,37 euron osakekohtaisen lisäosingon. Yhtiö on jo aiemmin jakanut viime vuoden tilikaudelta osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Lisäksi Tokmannin verkkokauppa kasvoi rajusti, mutta se muodosti huhti–kesäkuussa vasta noin 1,4 prosenttia koko liikevaihdosta. Viime vuonna osuus oli 0,6 prosenttia.

”Tärkeintä meille on se, että verkkokauppa oli kannattavaa”, Rautiainen sanoo.

Rautiaisen mukaan myös verkkokaupassa vetivät ”kotona viihtymistä lisäävät tuotteet”. Esimerkiksi trampoliinit ja kylpytynnyrit tekivät kauppansa.

Rautiaisen mukaan keväällä Aasiasta tuotavien tuotteiden toimituksissa saattoi olla 2–4 viikon viive. Hän kertoo, että tästä syystä joulusesonkiin kuuluvien tuotteiden toimituksia on aikaistettu noin kuukaudella, jotta valikoiman saatavuus voidaan turvata.

Tokmanni kertoo ennustavansa vuodelle 2020 vahvaa liikevaihdon kasvua. Yhtiö odottaa myös kannattavuuden paranevan viime vuodesta.