Espanjalaispankki Santanderin tulos kääntyi tappiolle ensimmäistä kertaa yhtiön 163-vuotisessa historiassa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Euroopan suurimpiin pankkeihin kuuluva Santander teki 11,1 miljardia euroa nettotappiota huhti–kesäkuussa. Kyseessä on tähän mennessä suurin finanssiyhtiön ottama isku koronakriisin aikana.

Santander on kertonut tehneensä 12,6 miljardin euron alaskirjaukset vuoden toisella neljänneksellä. Heikkenevien talousnäkymien kurittamana pankki joutui tekemään arvonalennuksen pääasiassa aikaisempiin yritysostoihin liittyen.

”Sillä ei ole vaikutusta konsernin taseen vahvuuteen”, Santander-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ana Botin sanoo.

Myös tulevien mahdollisten luottotappioiden ennakointi vaikutti romahdukseen. Santander teki tammi–maaliskuussa 1,6 miljardin euron luottotappiovarauksen koronakriisiin liittyen. Kokonaisuudessaan varausten arvo on jo 3,9 miljardia euroa.

Lähivuosina vastaavia tappioita ei ole eurooppalaispankeilta nähty. Viimeksi suuremmat tappiot teki italialainen Unicredit vuonna 2016, kun se kertoi jääneensä 13,6 miljardia euroa miinukselle.

”Kuusi viime kuukautta kuuluvat historiamme haastavimpiin. Pandemian vaikutukset ovat testanneet meitä kaikkia”, Botin sanoo.

Bloombergin mukaan Santanderin suurien vaikeuksien taustalla on erityisesti nopea laajentaminen markkinoille ja alueille, joihin koronaviruspandemia on iskenyt pahasti. Pankki on laajentanut yritysostoin Britanniaan sekä tarjonnut Yhdysvalloissa autorahoitusta myös kuluttajille, joiden luottohistoriassa on epäselvyyksiä.

Santander on lähtenyt lisäksi nouseville markkinoille kuten Brasiliaan ja Meksikoon, minkä johdosta sen luottotappiovaraukset ovat jo aiemmin olleet korkealla tasolla.

Santander aikoo maksaa osinkoja niin kutsutun scrip dividend -menettelyn kautta. Kymmenen sentin osakekohtainen osinko maksettaisiin uusina osakkeina. Osinko tarkoittaa osakkeenomistajille kuuluvaa voitto-osuutta.

Osingon maksaminen on vastoin Euroopan keskuspankin suositusta, jonka mukaan euroalueen pankit eivät maksaisi osinkoja tammikuuhun 2021 saakka. Tarkoituksena on varmistaa, että pankkien liiketoiminta sietäisi paremmin taantuman aiheuttamia luottotappioita.

Santander aikoo siirtyä takaisin perinteiseen osingonmaksuun heti kun markkinaympäristö sen sallii.